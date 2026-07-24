極上和牛割烹Omakase：檸檬麴昆布鹽厚切牛舌、牛臀肉松露三文治、招牌山奧燒，啖啖飽滿多汁，極爲鮮味！

餐廳嚴選日本頂級和牛，包括稀有的近江牛和入口即化的大分牛，兩款和牛同樣油脂均勻，肉質細膩。除了牛肉，餐廳還特別精心挑選了牛舌及不同內臟入饌，還為不愛吃牛的朋友提供日本豚肉及雞肉的選擇。兩位大師用上割烹形式呈獻廚師發板料理，以煮、燒、蒸、切的多樣方式展示日本燒肉的奧秘，實在是一切來得太期待！

一步踏進餐廳，先被流線型輪廓設計的板前燒肉吧檯所吸引，餐廳整體以深色系作基礎，大量運用不同紋理的木質素材層疊出溫暖感覺，再配上暖色調的燈光，賓客安坐其中，感覺特別悠閑愜意。

生拌牛臀蓋肉 - 菜單由一道生拌牛臀蓋肉揭開序幕，選用牛臀蓋肉貪其油脂更加豐盛，配上鮮甜豐腴的海膽，簡單地討人喜歡。

中拖羅卷及刺身 - 主廚用上肥美的中拖羅卷搭配香氣四溢的鰹魚刺身，搭配刺身上的薑蓉同吃，美味指數會加倍提升。

檸檬麴昆布鹽厚切牛舌 - 厚切牛舌的香氣在火焰的熱力下全部釋放，口感又軟又嫩，配上檸檬麴昆布鹽同吃，為牛舌添上一抹清新。

72小時牛骨高湯涮涮鍋 - 吃過炭火燒牛，隨之而來是一款人見人愛的涮涮鍋，主廚用上熬煮了72小時的牛骨高湯做湯底，放入兩片熟成了14天的肉眼和牛，輕輕灼過便送到我們面前，吃時肉質柔軟細嫩，好吃得念念不忘。

和牛手卷 - 單單是和牛手卷已經非常吸引，主廚還加入濃郁鮮甜的北海道海膽，一啖入口，香脆的紫菜、如忌廉般細膩的海膽，還有鮮味到一個點的生和牛，三者完美融合，實在沒有不喜歡的理由。

夏多布里昂牛柳配鵝肝 - 用上被譽為「牛肉王冠寶石」的頂級夏多布里昂牛柳入饌，配合煙燻處理，一口吃下，外層微脆焦香，內裡肉質極致柔嫩，能嚐到濃濃的煙燻香氣，旁邊還搭配了豐腴的鵝肝，兩者互相輝映，將奢華極致的五感體驗推向更高層次。

酢橘冷麵 - 剔透晶瑩的冷麵入口柔韌有勁，冰涼沁心的以日本德島產酢橘炮製的冰沙帶來了夏日寒風，隨著冰沙融化柑橘微酸的滋味逐漸擴散，釋放出清新高雅的果香與酸度。

牛臀肉松露三文治 - 嚴選肉味濃郁、肉汁飽滿的頂級熟成和牛牛臀肉，經過精準火候板前炙燒，外層帶著誘人焦香，裡面則保持柔軟細嫩，夾在兩片烤得金黃酥脆、充滿牛油香氣的特製吐司裡面，即席刨下香噴噴的巴馬臣芝士，再刨下一片片幽香的松露片，一口咬下，酥脆、柔嫩、爆汁的三重口感在口中爆發！

山奧燒 - 餐廳的看板菜式登場，用上雪花紋理均勻的極上和牛薄切，主廚在板前親自火炙，精準鎖住飽滿肉汁，逼出甘美馥郁的旨味油香，亮點是主廚以燒好的牛肉包著輕輕漬過的蛋黃和以「八重原越光米」煮成的米飯，三者在嘴巴釋放出澎湃的頂級和牛脂香、蛋香和飯香，無論味道和創意都一級精彩。

韓式生和牛肉拌飯 - 用上頂級和牛赤身部位入饌，與香噴噴的牛油一同拌入熱騰騰的石鍋米飯裡面，拌勻後滿口縈繞著豐腴與鮮甜，是滿足的味道。

時令甜品 - 最後有精美甜食為晚餐劃下完美句號。

山奧燒肉

地址：銅鑼灣開平道1號CUBUS 3樓

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