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韓國當代芭蕾《GAT》香港首演！以傳統帽飾「黑笠」入舞，重新演繹韓國傳統美學
Movie & Drama

韓國當代芭蕾《GAT》香港首演！以傳統帽飾「黑笠」入舞，重新演繹韓國傳統美學

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　在韓國古裝劇裏，傳統帽飾「黑笠」幾乎是標誌性的存在；然而在芭蕾舞台上，它卻鮮少出現。《GAT》正是打破這種界限的作品。近年在韓國掀起熱潮的這齣原創當代芭蕾，由Yunbyeol Ballet Company製作，以「黑笠」（갓）為靈感，透過芭蕾舞步重新詮釋這份文化意象，並將其化為融合讓東方美學的當代舞蹈。今年九月，《GAT》將透過韓國十月文化節及「亞藝無疆」藝術節首次於香港上演。

 

韓國當代芭蕾《GAT》香港首演！以傳統帽飾「黑笠」入舞，重新演繹韓國傳統美學

 

　　《GAT》的靈感來自Netflix劇集《Kingdom》。藝術總監Yun Byul注意到外國觀眾對劇中角色所戴的各式帽飾充滿好奇，於是萌生念頭：如果舞者戴著黑笠跳芭蕾會怎麼樣？於是，他便與編舞家朴昭妍一同挑戰原創編舞。

 

韓國當代芭蕾《GAT》香港首演！以傳統帽飾「黑笠」入舞，重新演繹韓國傳統美學

 

　　《GAT》的雛形是一段七分鐘的女性黑笠舞段，隨後逐步擴展為十個短篇章，涵蓋黑笠、竹笠、簇頭里、軍官帽、平民帽等多種傳統帽飾。原本的獨舞也逐漸發展成群舞，分為女性群舞與男性群舞。男性群舞展現朝鮮時代文人的正直與優雅，女性群舞則散發獨特的能量。每一章節都象徵不同的階層與情感——黑笠承載文人的高雅風骨，竹笠捕捉旅人的孤獨與自由，簇頭里寄託婚禮的喜悅。

 

韓國當代芭蕾《GAT》香港首演！以傳統帽飾「黑笠」入舞，重新演繹韓國傳統美學

韓國當代芭蕾《GAT》香港首演！以傳統帽飾「黑笠」入舞，重新演繹韓國傳統美學

 

　　《GAT》的成功不僅在於舞台上的藝術表現，更在於它為芭蕾開拓了新的可能性。Yun Byul曾以經典的《天鵝湖》作比喻——這部如今被視為不朽之作的舞劇，在誕生之初同樣是當代的創新。他希望《GAT》能在時間的洗禮下，憑藉自身的突破性與獨特性，成為同樣具有影響力的作品。

 

《GAT》

日期和時間：9月26日（星期六） 晚上7時30分｜9月27日(星期日) 下午2時30分（*設演後座談會）

地點：葵青劇院演藝廳

*《GAT》演出門票將於7月23日上午10時起於城市售票網（URBTIX）公開發售。

 

Tags:#芭蕾舞#傳統帽飾#韓國文化#Yunbyeol Ballet Company#Kingdom#Yun Byul#朴昭妍#天鵝湖#香港#韓國十月文化節#亞藝無疆藝術節
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