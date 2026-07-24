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「M+修復」三部香港經典電影：《籠民》《美國心》《蝶變》，重新感受電影的時代意義
Movie & Drama

「M+修復」三部香港經典電影：《籠民》《美國心》《蝶變》，重新感受電影的時代意義

TEXT:DIVA 編輯部PHOTO:M+

　　香港電影新浪潮自1970年代末興起，影響力遍及全球。它以大膽的創意實驗與技術革新著稱，涵蓋社會寫實、混合形式以及類型電影的重塑。近年，由CHANEL支持的「M+修復」計劃，專注於修復經典作品，讓觀眾透過全新版本重新感受這些電影的時代意義。

 

「M+修復」三部香港經典電影：《籠民》《美國心》《蝶變》，重新感受電影的時代意義

 

　　最新完成4K修復的三部香港電影經典——張之亮的《籠民》（1992）、方育平的《美國心》（1986）、徐克的《蝶變》（1979）——將率先於國際影展巡迴展映，並於2026年秋季在M+戲院上映。這不僅是修復技術的里程碑，更是對香港電影新浪潮的深情致敬。

 

張之亮代表作《籠民》（1992）

 

「M+修復」三部香港經典電影：《籠民》《美國心》《蝶變》，重新感受電影的時代意義

 

　　《籠民》講述一群中年男住客在香港籠屋中共同生活的境況。電影沒有煽情或控訴，而是以荒謬的真實感、市井幽默與人情味，捕捉九十年代初香港的動盪。《籠民》是張之亮的代表作，1992年在香港國際電影節首映時口碑載道；4K修復版本於2026年重返同一電影節作首映，印證了經過三十四年，這部電影仍能引發時代共鳴。

 

方育平實驗性紀錄劇情片《美國心》（1986）

 

「M+修復」三部香港經典電影：《籠民》《美國心》《蝶變》，重新感受電影的時代意義

 

　　這部1986年的作品大膽融合紀錄片與劇情片的拍攝手法，透過跳接剪輯與非線性敘事，影片營造曖昧氛圍，映照香港在1997前夕的社會不安。片中主角夫婦既重演自身的生活，又參與情節演出，打破戲劇與現實的界線。它既是方育平創作的高峰，也是新浪潮的壓卷之作。 

 

徐克首部長片《蝶變》（1979）

 

「M+修復」三部香港經典電影：《籠民》《美國心》《蝶變》，重新感受電影的時代意義

 

　　1979年首映的《蝶變》被視為新浪潮的奠基之作，亦是香港電影史上的重要作品。影片糅合懸疑、推理與武打元素，以「武林新紀元」為題，透過機械道具、動感影像與大膽剪接，開創獨特的武俠風格。

 

Tags:#Art Movie News#Movie News#香港電影#新浪潮#香奈兒#M+修復計劃#經典電影#籠民#張之亮#美國心#方育平#蝶變#徐克#4K修復#香港國際電影節
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