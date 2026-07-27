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香港強冷氣保暖救星到 BTS V 的腰間密碼？名牌絲巾成低成本、高回報的時尚道具，擺脫阿姐老土宿命！
Fashion News

香港強冷氣保暖救星到 BTS V 的腰間密碼？名牌絲巾成低成本、高回報的時尚道具，擺脫阿姐老土宿命！

先行入手
Onki Chan
先行入手
TEXT:Onki

　　在大熱天時踏入中環或尖沙咀的大型商場，瞬間被結冰般的冷氣吹到頭皮發麻的體驗，相信是每一位香港人都有過的共同記憶。那一刻，被戲稱為「中女三寶」之一的絲巾，便順理成章地成為了大家的夏日強冷氣救星。然而，正正是因為這個極度刻板的印象，不少香港人都習慣將絲巾僅僅視為女生的防風保暖實用道具，完全忽視了它作為造型神器的時尚功能。如果你到了今天以為絲巾依然等同於「老土」或「阿姐感」，那閣下的時尚敏銳度真的需要 update 了！

 

　　看看最近 BTS 成員 V（金泰亨）在《Arirang》世界巡迴演唱會巴黎站，身穿 CELINE 的高級訂製服登場，當中多個造型將絲巾隨性地繫於腰間與肩頭，既展現出瀟灑又優雅的高級感。這無疑向全世界證明：絲巾早已演變成不分性別、低成本且高回報的終極造型神器。特別是在香港這種室外酷熱、室內極冷的極端天氣下，絲巾絕對是兼具實用功能與時尚感的第一首選。想避免將絲巾戴出「阿姐感」，可考慮在白 T-shirt 或深色背心時，在領口繫上一條對比色彩強烈的絲巾，簡單打個俐落的小平結，瞬間提升時尚感。又或效法 V 的高級搭配技巧，將絲巾穿過褲扣當作腰帶使用，甚至隨意綁在手腕上，即使全身穿著暗色系，也能一秒被這點視覺亮點徹底點亮。

 

　　已連續好幾季都將絲巾視為品牌經典配件的 CELINE，巧妙地將凱旋門 Triomphe 標誌與幾何圖騰融合。而作為開啟絲巾傳奇時代的靈魂品牌 Hermès，早已將絲巾布料昇華為收藏級藝術品，品牌累積了超過 75,000 種獨特色調色彩典藏庫，每一條絲巾都承載著匠人精神。至於筆者今季最想入手的是 CHANEL Métiers d’art 2026 工坊系列，首度掌舵工坊系列的 Matthieu Blazy 選擇了紐約街景作為靈感來源，設計將超級英雄與電影元素融入其中，以美式漫畫圖騰重新詮釋品牌經典符號，帶點叛逆及街頭風的絲巾，中性又時尚。

 

香港強冷氣保暖救星到 BTS V 的腰間密碼？名牌絲巾成低成本、高回報的時尚道具，擺脫阿姐老土宿命！

香港強冷氣保暖救星到 BTS V 的腰間密碼？名牌絲巾成低成本、高回報的時尚道具，擺脫阿姐老土宿命！

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CHANEL Leather bandana HK$21,800 
Source/CHANEL 

 

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CHANELSquare Scarf Silk Twill HK$4,600
Source/CHANEL 

 

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CELINE square IN silk twill HK$ 4,950 
Source/CELINE

 

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CELINE square IN silk twill HK$ 4,950 
Source/CELINE 

 

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LV Vivienne Winter Celebration 90方巾 HK$4,550
Source/Louis Vuitton 

 

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LV x TM Monogram Multicolor Collector 90 方巾 HK$4,800 
Source/Louis Vuitton

 

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Dior Colibri 90 方巾 HK$5,000
Source/DIOR

 

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Dior Water Lily 90 方巾HK$4,400
Source/DIOR 

 

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Hermès On Est Bien Ici ! scarf 90 HK$5,400
Source/Hermès

 

查詢：CHANELCELINEDIORLouis VuittonHermès

 

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