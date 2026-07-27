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開箱Estée Lauder Double Wear零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！
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開箱Estée Lauder Double Wear零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:Angel S

　　作為 DIVA 編輯部的美妝擔當，夏天最害怕的就是出門不到半小時，精心畫好的底妝就因為汗水與高溫開始油光滿面。講到持久底妝，編者的腦海裏第一個浮現的一定是 Estée Lauder 的「Double Wear」皇牌粉底液！但對於日常喜歡隨身補妝、偏好輕薄妝感的女生來說，氣墊粉底絕對是更方便的方案。今次 DIVA 編輯部開箱的主角，正是Estée Lauder 全新Double Wear 零重柔肌持久氣墊粉底，就讓大家一睹為快！

 

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開箱DOUBLE WEAR零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

 

　　拆開外盒包裝，外殼極具質感的設計。藍金配色，搭配金屬光澤的品牌標誌，拿在手裏沉甸甸的，手感非常好。

 

開箱DOUBLE WEAR零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

 

　　打開氣墊，內附的粉撲彈性極佳，觸感細緻軟糯，能夠很好地抓取粉體；而水滴型的尖端設計更是貼心，能照顧到鼻翼、眼角等細微死角。氣墊網格密度適中，輕輕一壓就能均勻沾取粉體，不會出現一次爆量的尷尬情況。

 

開箱DOUBLE WEAR零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

 

　　質地方面十分細膩，手背試色時能明顯感受到質地的流動性與輕薄感，沒有傳統持妝型氣墊常見的厚重或黏膩感，適合潮濕悶熱的香港使用。

 

　　妝效呈現出一種高級的「柔霧微光（Soft Matte）」——既保留了肌膚原生的自然透亮感，又帶有一抹細緻柔焦的質感。毛孔、微血管與輕微暗沉在輕拍一層後就被修飾得七七八八，重複疊加在瑕疵處也不會顯得粉感過重，完美演繹了偽素顏！

 

開箱DOUBLE WEAR零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

 

　　更令人驚喜的是，它的控油力與定妝效果佳，即使在濕熱的夏日環境下，口罩上的沾粉量也微乎其微。整天下來肌膚依然保持清爽舒適，完全沒有悶痘或沉重的負擔感，完美平衡了高持妝度與透氣輕薄。

 

開箱DOUBLE WEAR零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

 

　　如果你一直在尋找一款既能抵擋夏日高溫考驗、同時又能打造輕盈透亮「精靈光」的底妝，Estée Lauder 這款零重柔肌持久氣墊粉底絕對值得列入你的購物清單。今年夏天，就用這朵輕柔雲霧光，讓底妝徹底解放吧！

 

開箱DOUBLE WEAR零重柔肌持久氣墊粉底：輕柔雲霧光妝感，夏日底妝無負擔！

 

查詢或購買：Estée Lauder

 

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Double Wear#零重柔肌持久氣墊粉底#Estée Lauder
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