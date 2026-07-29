難堪的真相：《印象派女孩》與《愛的綠洲》

《印象派女孩》中的所有人物都是孤獨的，其中的情節充滿著各種在社會和個人上的壓抑。主角沖田蕗的經歷一直穿梭於虛實之間，然而，只有父親即將死亡是唯一的真相。蕗透過電視所迷上的傳心術，成為了她在成長過程中唯一可以與父母和朋友產生聯繫的方式。從來在這一個「遊戲」當中，是否猜中從來都不是重點；或許透過不斷的猜測，才可以再更清楚對方一點，但是同時又會害怕，如果知道真相的時候又會是怎樣——就像是在劇情中真虎被妻子所發掘到的那一個難堪的真相。

蕗在醫院大堂遇上了一幅由雷諾瓦所繪畫的《卡亨・丹韋爾斯小姐肖像》的複製畫，並把它放在父親的病房當中，然後再帶回家。這幅畫作的出現，除了是代表著八十年代日本對於西方文化的崇拜，畫中主角伊蓮或許還成為了女主角身邊所發生的一切，如出軌、欺騙和背棄的隱喻。對於蕗仍然是一個小孩，大人所做的一切就會成為她的榜樣。就如羅大佑在《未來的主人翁》中寫下：「別以為我們的孩子們太小，他們甚麼都不懂。」孩子會把一切都看在眼內，沖田蕗只是在模仿身旁的人。

《愛的綠洲》講述的是一個關於影子的故事：當那些日常被忽略的存在變得過於明顯時，會讓人產生一種節外生枝的恐懼。故事中的多個情節都令觀眾感到荒謬，例如斯德哥爾摩症候群式的情感、為了利益而捨棄家人，以及對犯罪的輕描淡寫。這一切都令人不適，但故事卻依然如常推進；除了一開始就被認定為失敗的人之外，並沒有其他人在故事中被定罪。

電影的隱喻由女主角公主在開首把玩鏡子時展開：從光線折射而成的雀鳥，到鏡子破碎後蛻變的蝴蝶。不論是社會上被認定的病患，還是某種反社會人格，他們都是難以在社會中獲得自由的人。當機會出現時，就會不顧對錯地奮不顧身投入其中。在社會上被視為「大人」的人，都會理所當然地將眼前的一切認定為不道德，但他們是否具備作出判斷的能力？