如女神般美艷！細看Zendaya出席《Odyssey》宣傳造型焦點，向古典希臘美學致敬

每當紅地毯燈光亮起，我們總在期待 Zendaya 又會帶來怎樣震撼時尚界的作品。作為當代無可替代的時尚指標，她與長期合作夥伴兼形象顧問 Law Roach 的每一次登場，從不只是「穿一套好看的裙」那麼簡單，更是一場Story-telling的時裝故事。

近期為新片《奧德賽》（Odyssey）進行全球巡迴宣傳期間，Zendaya 再次將時尚「Method Dressing」帶到觀者眼中。以古希臘史詩為靈感背景，她將古典希臘美學與現代高訂時裝完美融合，宛如直接從奧林匹斯山走出的現代女神，大氣、神聖且充滿力量感。DIVA編輯部這回為各位時尚迷深度拆解 Zendaya 這次宣傳之旅的四大造型焦點！

希臘垂墜剪裁：活生生的雕塑藝術

古希臘服飾的核心哲學，在於布料隨人體曲線自然流動的懸垂藝術。Zendaya 在多套首映禮造型中，大量採用了極具質感的金屬感褶襉與輕盈絲綢。斜肩與交錯背心式的剪裁，不僅完美勾勒出她修長挺拔的鎖骨線條，更在行走間展現出極具動態感的布料律動。那種如巴特農神殿浮雕上的神仙衣褶重現般的視覺效果，將女子的柔美與大氣發揮得淋漓盡致。

金屬胸飾與鎧甲：雅典娜式的女力剛毅

古典希臘美學絕非僅止於溫柔。作為智慧與戰爭女神雅典娜的意象延伸，Zendaya 的造型中亦巧妙融入了硬朗的金屬元素。在部分活動中，她身穿帶有立體金屬胸飾或金屬光澤皮革結構的禮服登場。冷峻的金屬線條與極致柔美流暢的裙擺形成強烈對比，將剛強的武士鎧甲與優雅的晚裝合二為一。色調上更巧妙運用了古希臘神廟常見的橄欖綠、暖金與古銅色，散發著沉穩而神聖的歷史厚重感。

神話符號珠寶：細節裏的古典史詩

時尚的精髓往往藏於細節。為了緊扣《Odyssey》的神話底蘊，造型團隊在飾品的選擇上展現了極致的匠心：髮飾與手鐲中頻繁出現象徵智慧與權力的蛇形，以及象徵勝利的橄欖枝桂冠。搭配寬版金屬手環與幾何雕塑感耳環，在簡潔的禮服廓形上點睛，堆疊出王者般的宮廷氣場。

濕髮感與自然發光肌：古典雕像般的妝髮美學

最後不得不提這次的妝髮搭配。配合希臘地中海的海洋與神話意象，髮型師特別打造了帶有濕髮質感的微捲波浪與精緻編髮，彷彿剛從海浪中誕生；妝容則以強烈的骨骼高光打亮，搭配大地色系眼影與裸色唇膏，雕刻出如大理石雕像般立體且自帶微光的奢華質感。