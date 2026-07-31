品嘗季節限定菜單「潮韻時錄之夏」：野生石頭魚黃皮湯、潮汕龍蝦粿肉、雞油菌薄殼米炊飯，深圳黑珍珠潮州菜餐廳！

最近來到深圳福田卓越中心，其中一間自己最愛兼連續三年拿下黑珍珠一鑽的高級潮州菜餐廳「珍庭潮州菜」食晚餐，品嚐年輕主廚林和達師傅炮製的季節限定菜單「潮韻時錄•夏卷」，全個菜單精選時令矜貴食材入饌，不過定價只是人均1000多人民幣左右，絕對物有所值。

橄欖菜香爆白苗蝦 - 盛宴由一組精緻的「前膳」揭開序幕，林師傅用上精緻手法呈現經典的潮汕家常靈魂橄欖菜，搭配殼薄肉嫩的白苗蝦，在高溫下白苗蝦與橄欖菜的鹹香完美交融，外殼十分酥脆，裏面依舊保持著滿滿的鮮甜與水分。

香蔥拌黃牛五花趾 - 五花趾是潮汕牛肉火鍋的頂級部位，餐廳精準地白灼至剛剛好的熟度，保留了縱橫交錯的彈牙筋膜，再以香蔥油、輕醬汁冷拌，吃時牛香澎湃，蔥香悠長，一吃愛上。

潮汕生醃米蟹 - 生醃是潮汕人的恩物，米蟹體積雖小，但夏天正值肥美，蟹膏如流沙般綿密滑溜，蟹肉晶瑩剔透，加入蒜頭、辣椒、香菜與優質醬油拌勻，入口冰涼酸辣，鮮味滿載。

南澳珠瓜拌紫菜 - 來自南澳島的頂級頭水紫菜，自帶海風的鹹鮮，大廚將其與夏季時令的珠瓜絲涼拌，珠瓜微苦後甘，爽脆無比，與紫菜的軟嫩形成鮮明對比，幻化成一道絕妙的消暑佳品。

芭樂脆拌石斑魚肚 - 一道充滿當代創意的菜式，爽脆中帶著獨特熱帶果香的番石榴，遇上含有豐富膠原蛋白，經處理後變得爽脆彈牙的石斑魚肚，一果、一海鮮，在微酸的調味下交織出讓人驚艷的味道。

野生石頭魚黃皮湯 - 石頭魚是老饕眼中肉質最為細嫩的深海寶藏，亮點在於引入夏季限定的潮汕黃皮。大廚將拍開的黃皮快速汆入滾燙的石頭魚湯中，黃皮獨有的清香與微酸，瞬間襯托出石頭魚湯的極致鮮甜，好喝得想多來一碗。

辣子金鈎翅 - 主廚將頂級金鈎翅炸得猶如天婦羅般乾爽，毫無一絲油膩，外層極致酥脆，內裏魚翅針針分明。最讓人驚喜是大膽融入了川菜辣子概念，優雅的椒辛並沒有掩蓋海鮮的本味，反而精準地平衡了魚翅容易帶來的膠質膩滯感，收尾變得乾淨利落。

醬爆鵝腸頭豬肚尖 - 一道以猛火爆炒的鑊氣菜式，選用獅頭鵝最肥厚爽脆的腸頭和厚實的豬肚尖，經過猛火洗禮，達致香脆、爆汁的境界，愈食愈滋味。

蒜苔白蘆筍紅花桃 - 在一連串濃郁風味過後，需要一道清新菜式來解解膩，主廚用上當季的蒜苔嫩芽、矜貴的白蘆筍，搭潮汕的紅花桃魚，清炒之下，入口爽嫩、清甜，將夏日的清新表現得淋漓盡致。

松葉蟹扒土豆粿 - 土豆粿是潮汕地區的原鄉傳統小食，質地煙韌，帶有濃郁薯香，珍庭將其作為底座，上面鋪滿了手拆的日本松葉蟹肉與濃郁的蟹膏芡汁，一口咬下，煙韌與鮮甜在口中融合得如膠似漆、不分你我。

蘋果絲瓜燴小象拔蚌 - 蘋果絲瓜甜度高、水分足，主廚將其與鮮活切片的小象拔蚌一同慢燴，絲瓜的清甜汁水與象拔蚌的爽脆鮮美在熱力下互相結合，湯汁清澈得來卻又鮮美無比。

潮汕龍蝦粿肉 - 傳統粿肉多用豬網油包著馬蹄和肉碎油炸，主廚將其變成了奢華的升級版，用上高貴的本地龍蝦肉入饌，炸得外皮金黃酥脆、薄如蟬翼，裏面的龍蝦肉依然保持著半熟的彈牙與嫩滑，海鮮的鮮味得以綻放，好吃得念念不忘。

上湯麻葉 - 麻葉是潮汕夏日無可替代的季節標誌，原來略帶澀味的麻葉，加入精心熬製的高湯慢火煨煮過後，澀味全消，轉化成一種獨特的草本清香，口感軟綿，鹹鮮解膩。

雞油菌薄殼米炊飯 - 薄殼米是潮汕夏日常用的海產，體積雖小，鮮味卻濃，主廚將其與來自雲南深山的時令雞油菌一同下鍋製成炊飯，一啖入口，菌香、海鮮香、雞油香在嘴巴裏達成完美平衡，米飯粒粒分明，每一口都是人間美味。

鹹芋泥鵝肉油粿 - 油粿是潮州傳統炸物，外皮金黃酥脆，內裏軟糯，主廚打破了傳統純甜芋泥的套路，將粉糯的芋泥做成鹹鮮口味，巧妙地加入了自家招牌滷水獅頭鵝碎肉，能吃到油香、滷香與芋香鹹甜交織，好味得來又充滿創意。

夏日荔枝凍 - 甜點時間來了一道荔枝甜食，晶瑩剔透的啫喱凍中封存著當季最肥美多汁的嶺南荔枝，入口冰涼沁心，荔枝的清甜與果香在舌尖上緩緩化開，用甜蜜結束是夜晚餐。

珍庭 GEM GARDEN

地址 ： 深圳福華路卓悅中心東區一樓，二樓L239

電話 ：0755 83266885