專訪The Floral Atelier創辦人Lelian Chew：在短暫的盛放裡，學會與自然共處的生命哲學
TEXT:Angel SPHOTO:Crystal、The Floral Atelier
漫步於中上環時，你或許曾留意過一間米白色的花店。店面外觀十分簡潔，門口僅飾有一個暗花的「A」字標誌，低調、優雅且富有質感——這就是The Floral Atelier。
在許多人眼中，從金融界跨足花卉與婚禮藝術，是一場不可思議的轉折。然而對高端花藝品牌 The Floral Atelier 的創辦人 Lelian Chew來說，花藝不只是奢華場合的裝飾，而是一種超越語言的世界共通語言，更是一堂關於生命時序與活在當下的深刻哲學課。
「傳統藝術家在畫布或雕塑上創作，作品可以保存數百年；但花藝師使用的，卻是『有生命的媒介（Living Medium）』。」Lelian娓娓道來花藝創作的核心挑戰。花藝師永遠在與時間賽跑，作品無法提前許久製作，更無法被精準複製。自然界中沒有兩朵色彩、姿態完全相同的花，每一次的盛開都是獨一無二的絕版品。
“Flowers are a living medium—that’s both their greatest challenge and their greatest beauty.”
大眾常有迷思，認為鮮花僅能維持二至三天的盛開的姿態。但在 Lelian 的眼裏，美的定義遠比花朵盛開更寬廣。「從最初的種子、發芽、含苞、綻放到枯萎，每一個階段都有其獨特的形態與韻味。」她認為，花朵短暫的生命週期正是其珍貴之處——它提醒著人們去欣賞當下的姿態，感受生命的流轉與無常。
“The joy of flowers extends far beyond their moment of full bloom.”
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