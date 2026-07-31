專訪The Floral Atelier創辦人Lelian Chew：在短暫的盛放裡，學會與自然共處的生命哲學

與Lelian談及創業生涯中最難忘的經歷，她回憶起一場籌備逾一年的私人島嶼婚禮。當團隊抵達現場時，等待他們的卻是連綿大雨與強烈風暴，原本設計了極其奢華的水晶吊燈與雙層花藝擺設，但現場遭遇連日大雨與強風，搭建的帳篷不斷被吹倒、島嶼電力也開始下降。在距離活動僅剩 12 小時的緊急關頭，Lelian 決定不再與惡劣天氣盲目抗爭，果斷放棄原有的固定設計，改為直接順應自然、就地取材。

團隊調整方案過後，現場收集自然的植物素材，並手工製作了超過 2,000 個雙層燈飾。當賓客在昏暗與雨聲中步入會場時，被滿場溫暖柔和的光影與自然花藝深深震撼。Lelian 感嘆道，不固執於完美的「Plan A」，學會與自然連結並展現韌性，往往能創造出意想不到的動人奇蹟，也是與大自然共處的方法。

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“Work with nature, not against it. Embrace change instead of chasing perfection.”

2019年間，全球疫情的爆發讓實體活動瞬間歸零。面對疫情爆發的危機，Lelian帶領品牌轉型零售與禮品（Gifting）市場。品牌與頂級奢華品牌合作，設計客製化的禮包，陪伴客戶與品牌度過疫情低潮，轉化為全新的業務發展。

而隨著品牌將版圖從熱帶的新加坡延伸至香港，Lelian 對這座城市的能量感到驚豔。香港擁有四季，色彩隨季節變幻，這裏的顧客目光極其敏銳且要求高。她笑言，香港充滿節奏與活力的城市心跳，正是屬於這座城市的「紅色」，不斷推動著她突破藝術與商業的極限。

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對於編者而言，Lelian是一位事業有成的女性，也是許多人渴望成為的榜樣。但Lelian也提醒，事業成功絕非一朝一夕，就像藝術與科學的平衡，創業不能僅靠熱情。理性的「科學」代表嚴謹的財務表格、營運結構與紀律；感性的「藝術」則是直覺與創意。唯有兩者兼備，事業才能長久。

世界上沒有微不足道的行業，不要被外界認為花藝或婚禮產業不夠主流的偏見所影響。只要注入 100% 的專業與心力，在任何領域都能打造出頂尖事業。

正如 Lelian 所言，花藝從不只是特定場合的獨佔品，而是一場與時間、自然的溫柔對話。花開花落皆是風景，當我們學會停下腳步去欣賞一朵花從含苞到綻放的完整生命，或許就能在忙碌的日常中，重新找回活在當下的從容與美好。