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2026 夏日手袋推介！認識香港品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包
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2026 夏日手袋推介！認識香港品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　在追求小眾不撞款、講究工藝與美學並重的當代時尚，若你平日偏好極簡流暢的線條，同時又對包款的結構感與色彩美學情有獨鍾，那麼香港品牌 Femance 絕對是編輯口袋名單中必須隆重推薦的寶藏之選！以清新活潑卻不失高雅質感的色彩，為日常穿搭打造治癒且亮眼的新意。DIVA編輯部這回就帶大家認識 Femance，並聚焦盤點品牌兩款人氣款式——Modena 保齡球包 與 Coquina Bucket 水桶包！

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

 

　　由兩位香港本土設計師共同創立的 Femance，一直以來都以幾何線條與低調建築質感深得時髦精的心。品牌的設計靈感多源自自然界的不規則形狀與現代藝術雕塑，摒棄了大標誌，轉而用高級真皮皮革的硬挺度、流暢的打褶細節以及精緻來說話。

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

 

　　全新的綠色調，不同於高調張揚的熒光綠，而是帶有一絲奶白底色與溫潤灰度的清爽嫩綠。這種色彩既保留了果實般的清甜活力，具和諧感，無論是搭配簡潔的白色襯衫、夏日麻質洋裝，還是沉穩的灰黑色系西裝，都能瞬間點亮全身焦點，展現出毫不費力的法式時髦（Effortless Chic）。

 

復古與當代融合的 Modena 保齡球包

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

 

　　近季復古保齡球包強勢回歸時尚圈，而 Femance 的 Modena 則給出了令人眼前一亮的新詮釋。Modena 汲取了古典保齡球手袋的流線廓形，並融入了流線線條。側邊巧妙的包角與微張弧度，讓整個手袋即便在空置狀態下也能維持立體挺拔的結構。換上蘋果綠的 Modena，將原本偏向復古成熟的保齡球包型瞬間化為俏皮優雅的代表。細長的雙提把設計不僅方便手提或腕挽，肩背時更能精準落在腋下黃金比例，俐落又隨性。底座拉鍊大開口設計，讓日常皮夾、遮陽傘、補妝包與手機都能輕鬆容納，完美滿足都市女性對日常通勤與週末約會的雙重要求。

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

Modena $2,550

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

 

破格幾何美學 Coquina Bucket 水桶包

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

 

　　取名自貝殼岩石 Coquina，這款水桶包摒棄了傳統圓柱狀水桶包的設計，採用了標誌性的波浪幾何切面。不規則的褶襉與立體打角，如同海浪撫過沙灘留下的美妙紋理。在光影折射下，鼠尾草綠皮革於 Coquina 的幾何切面上呈現出豐富的明暗變化。包口附有隱形磁吸設計，兼顧了隱密性與拿取物品的順暢度。值得一提的是，配有可調節的可拆卸肩帶，無論是隨性手提、氣質單肩背還是率性斜背，都能隨心切換不同穿搭風格，為整體造型添上一抹活潑靈動的夏日氣息。

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

Coquina Bucket $3,650

 

2026 夏日手袋推介！認識香港小眾品牌 Femance：蘋果綠 Modena 保齡球包、鼠尾草綠Coquina 水桶包

Tags:#Fashion#手袋#Insider#Fashion News#Trending Item#Modena#Femance#Coquina
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