2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

美妝迷期盼的 Sephora Beauty Pass Sale 折扣祭8月7日正式開始！不論你是 Gold、Black 還是 White Member，這絕對是清空購物車、美妝補貨與入手本季話題新品的最佳時機。

面對琳瑯滿目的美妝櫃位不知道從何入手？DIVA編輯部這次特別為大家挑選了 在社群上洗版、兼具口碑與驚人效果的美妝護膚必買好物。從爆紅的高光、校色黑科技、立體底妝到話題級護唇新品，通通幫你一次整理好！

#1 Rare Beauty ：Positive Light Silky Touch Highlighter

如果你一直在尋找一款讓肌膚在發光的高光，由 Selena Gomez 創立的 Rare Beauty 這款餅狀高光絕對是首選！

高光結合了粉狀的持久力與液態高光的貼膚感，質地細緻滑順。輕輕一抹即能融入肌膚，也不顯毛孔或粉感。輕輕刷在顴骨、鼻尖與眉骨處，能打造出水光折射感，讓整張臉瞬間立體膨潤起來。

#2 Huda Beauty ：Faux Filter Color Corrector

想要打造乾淨無瑕的底妝，關鍵往往在於精準校色。Huda Beauty 這款遮瑕校色液一推出便在美妝界引爆狂潮，完全是黑眼圈與暗沉的救星！

遮瑕校色液質地輕盈，而且提供校色效果。蘊含滋養成分，即便是眼下乾燥肌膚，使用後依然不卡紋、不積線。值得一提的是，系列推出多款針對不同膚色的粉橙色與蜜桃色調，只需點塗微量在黑眼圈或色素沉澱處並輕輕暈染，就能自然修飾瑕疵，後續上遮瑕膏用量直接減半！

#3 Anastasia Beverly Hills：Kiss Theory Lip Balm

作為品牌備受矚目的話題新品，Kiss Theory Lip Balm 凝膠護唇質地打破了護唇膏不顯色、口膏不夠保濕的界限！

系列添加了玻尿酸與維他命 E，上唇瞬間為雙唇注入水分，同時撫平唇紋。質地輕盈不黏膩，給予雙唇如雲朵般的包覆感。兼具護唇膏的舒適度、唇膏的飽和顯色度與唇蜜的高級玻璃光澤。一抹就能展現飽滿多汁的豐唇效果，多款溫柔色號更是隨手塗抹都不出錯的日常必備！

#4 HAUSLAB：Triclone™ Skin Tech Medium Coverage Foundation

由 Lady Gaga 創立的 Haus Labs 憑藉這款粉底液迅速席捲各大美妝榜單，更是無數專業造型師與美妝博主的私藏底妝神物，也是編者最愛粉底液之一！

注入了超過 20 種護膚成分，能有效舒緩肌膚泛紅與壓力。質地宛如精華液般具備延伸性，真正做到邊化妝邊養膚。中度可堆疊的遮瑕力，上面後呈現自然宛如原生好肌膚的微光澤。整天持妝不暗沉，輕鬆打造無瑕又透亮的底妝。