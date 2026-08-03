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2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦
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Body Care & Hair

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　美妝迷期盼的 Sephora Beauty Pass Sale 折扣祭8月7日正式開始！不論你是 Gold、Black 還是 White Member，這絕對是清空購物車、美妝補貨與入手本季話題新品的最佳時機。

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

　　面對琳瑯滿目的美妝櫃位不知道從何入手？DIVA編輯部這次特別為大家挑選了 在社群上洗版、兼具口碑與驚人效果的美妝護膚必買好物。從爆紅的高光、校色黑科技、立體底妝到話題級護唇新品，通通幫你一次整理好！

 

#1 Rare Beauty ：Positive Light Silky Touch Highlighter

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

　　如果你一直在尋找一款讓肌膚在發光的高光，由 Selena Gomez 創立的 Rare Beauty 這款餅狀高光絕對是首選！

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

Positive Light Silky Touch Highlighter $250

 

　　高光結合了粉狀的持久力與液態高光的貼膚感，質地細緻滑順。輕輕一抹即能融入肌膚，也不顯毛孔或粉感。輕輕刷在顴骨、鼻尖與眉骨處，能打造出水光折射感，讓整張臉瞬間立體膨潤起來。

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

#2 Huda Beauty ：Faux Filter Color Corrector

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

　　想要打造乾淨無瑕的底妝，關鍵往往在於精準校色。Huda Beauty 這款遮瑕校色液一推出便在美妝界引爆狂潮，完全是黑眼圈與暗沉的救星！

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

Faux Filter Color Corrector $145

 

　　遮瑕校色液質地輕盈，而且提供校色效果。蘊含滋養成分，即便是眼下乾燥肌膚，使用後依然不卡紋、不積線。值得一提的是，系列推出多款針對不同膚色的粉橙色與蜜桃色調，只需點塗微量在黑眼圈或色素沉澱處並輕輕暈染，就能自然修飾瑕疵，後續上遮瑕膏用量直接減半！

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

#3 Anastasia Beverly Hills：Kiss Theory Lip Balm

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

　　作為品牌備受矚目的話題新品，Kiss Theory Lip Balm 凝膠護唇質地打破了護唇膏不顯色、口膏不夠保濕的界限！

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

Kiss Theory Lip Balm $145

 

　　系列添加了玻尿酸與維他命 E，上唇瞬間為雙唇注入水分，同時撫平唇紋。質地輕盈不黏膩，給予雙唇如雲朵般的包覆感。兼具護唇膏的舒適度、唇膏的飽和顯色度與唇蜜的高級玻璃光澤。一抹就能展現飽滿多汁的豐唇效果，多款溫柔色號更是隨手塗抹都不出錯的日常必備！

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

#4 HAUSLAB：Triclone™ Skin Tech Medium Coverage Foundation

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

　　由 Lady Gaga 創立的 Haus Labs 憑藉這款粉底液迅速席捲各大美妝榜單，更是無數專業造型師與美妝博主的私藏底妝神物，也是編者最愛粉底液之一！

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

Triclone™ Skin Tech Medium Coverage Foundation $440

 

　　注入了超過 20 種護膚成分，能有效舒緩肌膚泛紅與壓力。質地宛如精華液般具備延伸性，真正做到邊化妝邊養膚。中度可堆疊的遮瑕力，上面後呈現自然宛如原生好肌膚的微光澤。整天持妝不暗沉，輕鬆打造無瑕又透亮的底妝。

 

2026 Sephora Beauty Pass Sale 必買清單！編輯精選美妝護膚好物推薦

 

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Tags:#Sephora Beauty Pass Sale#Sephora#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Skincare
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