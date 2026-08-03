歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！
Fashion News
Trending Items

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　坦白說，近年衣櫥裡的品牌確實經歷了一場「東降西升」的大遷徙：從昔日瘋狂迷戀日系時裝，漸漸轉變為大手購入各種韓系品牌的衣服。過去每到東京，必定會由青山一路漫步探索至銀座，尋覓日系設計品牌；但這幾年順應潮流，目光難免被首爾那些線條俐落、色彩飽和且視覺衝擊力極強的韓國品牌吸引。然而，人到了四十歲，歷經無數輪時尚趨勢的洗禮與淘汰，再次翻開衣櫥最深處——那些已經購入超過十年的三宅一生服飾非但完全沒有半點過時感，重新穿著上身，心裡還是會被那份極致優雅給深深打動。

 

　　對三宅一生來說布料才是服裝的靈魂，而曾經在大師麾下磨練了三年的黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi），就在 2010 年帶著這股對布料近乎執著的匠人基因，創立了自己的品牌 Mame Kurogouchi。在她的世界裡，設計永遠是從研發一塊布開始的，為了找到想要的材質及面料，她可以花上兩、三年，親自跑遍日本鄉間尋找快要失傳的老工藝。比如先在石川縣小松市做手工編織，再送到京都龜岡市進行後續加工，把正統的日式老手藝與當代服裝造型撞擊出全新的火花。

 

　　說真的，還是女人最懂女人。黑河內太了解怎麼展現女性身體最美的線條了！她最招牌的透視刺繡袖，把輕盈薄紗與精緻的立體繩繡拼貼在一起；還有那順著背部一路滑到腰際的弧線，穿上身真的優雅到讓人屏息。她連傳統竹編、民俗工藝，甚至是自己家鄉的風景，都能拿來變身成現代針織與原創提花，創意十足！

 

　　除了在衣服布料上不斷突破，在最新的秋冬系列「Reflection」裡，她找來了有 60 年歷史、專做日本小學生書包的「土屋鞄製造所」，推出了極具話題的聯名皮革系列。這系列以「繭」為靈感，把 品牌那種嫵媚的流線幾何，巧妙地揉進土屋鞄硬朗堅實的皮革工藝裡，系列中最快 Sold Out 的「Mayu」水桶包，用圓弧與直線交錯的金屬扣環，給經典包款多加一份女性的優雅，那種隨性又有質感的線條，揹起來還真有幾分 THE ROW N/S Park 的 Quiet Luxury ，但在細節處又多了極致的日式品味。系列中由土屋鞄製造所打造的皮革背心外套，更是把剛與柔完美重疊，既有皮革的俐落帥氣，又有流線剪裁的優雅軟語，展現現代女生的帥氣。

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi with Tsuchiya Kaban Large Mayu Bucket Bag ￥140,800
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi　Nylon Oversized Jacket with Cording Embroidery Vest ￥235,400 
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi　Nylon Tucked Trousers with Cording Embroidery ￥220,000 
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi
Double Layered Floral Jacquard Dress　￥135,300
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi with Tsuchiya Kaban Yama Leather Vest ￥137,500
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi Floral Jacquard Sheer Dress ￥69,300 
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame KurogouchiVelour Jersey Floral Dress ￥62,700
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi Floral Motif Glass Earrings - green￥37,400 
Source/  Mame Kurogouchi

 

放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

Mame Kurogouchi　Transparent Sculptural Mini Chain Bag ￥57,200 
Source/  Mame Kurogouchi

 

查詢:：Mame Kurogouchi

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#掃貨#潮流趨勢#返工衫#職場穿著#MameKurogouchi
Add a comment ...Add a comment ...
ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
更多先行入手文章
ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處