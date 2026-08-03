放了十年都捨不得扔的三宅一生？那麼承襲了大師 DNA 的這個品牌，你絕對要認識！

坦白說，近年衣櫥裡的品牌確實經歷了一場「東降西升」的大遷徙：從昔日瘋狂迷戀日系時裝，漸漸轉變為大手購入各種韓系品牌的衣服。過去每到東京，必定會由青山一路漫步探索至銀座，尋覓日系設計品牌；但這幾年順應潮流，目光難免被首爾那些線條俐落、色彩飽和且視覺衝擊力極強的韓國品牌吸引。然而，人到了四十歲，歷經無數輪時尚趨勢的洗禮與淘汰，再次翻開衣櫥最深處——那些已經購入超過十年的三宅一生服飾非但完全沒有半點過時感，重新穿著上身，心裡還是會被那份極致優雅給深深打動。

對三宅一生來說布料才是服裝的靈魂，而曾經在大師麾下磨練了三年的黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi），就在 2010 年帶著這股對布料近乎執著的匠人基因，創立了自己的品牌 Mame Kurogouchi。在她的世界裡，設計永遠是從研發一塊布開始的，為了找到想要的材質及面料，她可以花上兩、三年，親自跑遍日本鄉間尋找快要失傳的老工藝。比如先在石川縣小松市做手工編織，再送到京都龜岡市進行後續加工，把正統的日式老手藝與當代服裝造型撞擊出全新的火花。

說真的，還是女人最懂女人。黑河內太了解怎麼展現女性身體最美的線條了！她最招牌的透視刺繡袖，把輕盈薄紗與精緻的立體繩繡拼貼在一起；還有那順著背部一路滑到腰際的弧線，穿上身真的優雅到讓人屏息。她連傳統竹編、民俗工藝，甚至是自己家鄉的風景，都能拿來變身成現代針織與原創提花，創意十足！

除了在衣服布料上不斷突破，在最新的秋冬系列「Reflection」裡，她找來了有 60 年歷史、專做日本小學生書包的「土屋鞄製造所」，推出了極具話題的聯名皮革系列。這系列以「繭」為靈感，把 品牌那種嫵媚的流線幾何，巧妙地揉進土屋鞄硬朗堅實的皮革工藝裡，系列中最快 Sold Out 的「Mayu」水桶包，用圓弧與直線交錯的金屬扣環，給經典包款多加一份女性的優雅，那種隨性又有質感的線條，揹起來還真有幾分 THE ROW N/S Park 的 Quiet Luxury ，但在細節處又多了極致的日式品味。系列中由土屋鞄製造所打造的皮革背心外套，更是把剛與柔完美重疊，既有皮革的俐落帥氣，又有流線剪裁的優雅軟語，展現現代女生的帥氣。

查詢:：Mame Kurogouchi