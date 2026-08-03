藤本樹《驀然回首》真人版電影：Don't Look Back in Anger

「那麼，藤野妳為甚麼要畫呢？」

不論動畫還是漫畫，這番話每次看到，也讓編者痛快地哭一頓。《驀然回首》是編者近年最愛的動畫之一，從港版漫畫到原畫集，編者也有私心收藏。不論分鏡、角色塑造、故事描寫手法也做得十分出色，可算是沒有地方可以挑剔。相信從事創作的讀者們也對這套作品不陌生，在2025年更宣布推出真人電影版，隨著真人版電影正式上映，不妨讓我們一同重溫這部當年讓人在影院痛哭一場的青春作。

故事作者源自漫畫《鏈鋸人》——藤本樹，故事講述兩位女孩名為藤野與京本，在畫筆與稿紙交織的青春裏，經歷了相遇、互相拯救，卻也終將面對命運無法挽回的殘酷。

將一部口碑極高的漫畫改編為真人電影，最大的挑戰莫過於真實感的營造。要將二次元世界裏的空間流動感、分鏡張力與極致細膩的情感，轉化並還原於三次元的現實鏡頭之中，從來都不是一件易事。這不只是考驗導演的鏡頭語言，更是對演員演技與角色理解的一大考驗。

作品原名《Look Back》，最直觀且深沉的視覺意象正是「背影」。創作者的日常，往往就是長時間寂靜地坐在桌前，將背影留給整個世界，獨自面對漫長的稿紙與內心的自己。

作品中其中一個極具代表性的經典畫面，莫過於藤野獨自坐在桌前埋頭苦幹地繪畫著——窗外的光影交替，無聲地記錄了四季的流轉。在原作漫畫中，這段歲月的沉澱僅以簡潔的四格畫面帶過；到了動畫版，則被凝練成一段約三十秒、完全沒有過多對白的長鏡頭，單靠光影與動作的細微變化，便將創作者的偏執與孤獨渲染得淋漓盡致。

來到真人電影版，在實景拍攝與現實光影的交織下，導演與鏡頭又會如何用三次元的鏡頭語言去演繹這一段無聲勝有聲的「四季背影」？光是想像那份真實的呼吸感與細膩質感，就已經讓人無比期待。