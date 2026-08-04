歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感
Fashion News
Trending Items

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　如果說巴黎女人的時尚哲學在於毫不費力的優雅，那麼Longchamp 無疑是最懂如何將這種靈魂融入手袋的品牌。在繁忙的都市節奏與法式漫步之間，Longchamp全新推出Le Cadence系列手袋，以流暢的建築結構感與溫潤的皮革工藝，為現代女性的日常穿搭譜寫出一首動人的動感樂章。

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

　　DIVA編輯部這次就帶大家一同探索全新 Le Cadence 系列的設計語彙，感受那份穿梭於花都街頭的成熟與鬆弛感！

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

　　「Cadence」在法文中意指韻律與節奏。Longchamp 這次將視野投向巴黎街頭的建築線條與都市人的生活步伐，將「動」與「靜」的平衡完美融入手袋廓形之中。Le Cadence 系列中沒有複雜的繁瑣裝飾，轉而採用俐落而帶有微妙弧度的幾何輪廓。手袋結構硬挺而不失柔韌，既能撐起職場女性幹練俐落的氣場，又能在隨意挽於臂彎時，流露出法式女子特有的慵懶與鬆弛。

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

　　作為歷史悠久的皮具品牌，Longchamp 在Le Cadence系列的皮革選材上選用手感細緻柔軟且具備自然光澤的頂級皮革，隨著使用時間的推移，皮革會漸漸展現出更具溫潤質感的獨特光澤。 簡約的手袋正面點綴著極具辨識度的精緻金屬扣鎖，不僅增添了俐落的幾何層次感，更在舉手投足間閃爍著低調而奢華的金屬光影。

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

　　真正的法式鬆弛感，來自於「實用」帶來的自在感。Le Cadence 系列在功能設計上同樣涵蓋了適合都市通勤的大容量肩背包，以及適合週末約會、漫步展覽的精緻中小型斜背手袋。色彩上以經典的沉穩黑色、榛果棕、深酒紅以及優雅的奶白色為主，完美契合秋日與法式膠囊衣櫥（Capsule Wardrobe）的搭配需求。

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

　　無論是搭配一套俐落的剪裁西裝、隨性的風衣，還是一件簡潔的喀什米爾針織衫，Le Cadence 都能瞬間提升整體造型的質感與完成度。

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

　　獻給那些在快節奏的都市生活中，依然懂得放慢腳步、獨具品味且內心豐盈的成熟女性。這個季度，不妨攜上 Le Cadence，一同在都市中踏出屬於你自己的優雅節奏！

 

穿梭於知性巴黎：Longchamp推出全新Le Cadence系列，展現成熟優雅的鬆弛感

 

查詢或購買：Longchamp

 

Tags:#手袋#Le Cadence#Longchamp#Insider#Fashion#Trending Item#Fashion News
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion & Beauty文章
Y2K Jelly Bag大勢回歸！韓星女團也愛用：多巴胺色系DEINET的Jelly Two-Way Bag今夏你會否入手？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處