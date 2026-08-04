歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
03
七月
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌 中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌
大型盛事 商場活動
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經...
推介度：
03/07/2026 - 31/03/2027
diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
學習如何「放過自己」：重新編排生活作息規律
Body Care & Hair

學習如何「放過自己」：重新編排生活作息規律

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　平日我在這個專欄，多數和大家分享一些美容護膚小知識、或者肌膚抗衰老心得。不過這次我暫且放下這些護膚品保養品，和大家聊聊近期的親身經歷，一段關於如何「放過自己」、調節心靈與生活節奏的歷程。

 

放慢腳步　感受身體變化

 

　　最近這段時間，我的身體陸續出現小毛病，眼睛經常發炎，而且晚上總是睡不好。女性到了某個年紀，體內荷爾蒙開始波動，生理時鐘大亂，身體特別容易出現各種慢性炎症。為了這些問題，中醫西醫我都看過，出乎意料的是，幾位醫生給我的建議幾乎如出一轍：

 

　　「要試著把步伐放慢一點，好好感受身體的變化，慢慢體會並接受自己正在進入女性『更年期（更新期）』這個新階段。」

 

　　這句話深深說到我的心坎裏。過去的我，習慣咬緊牙關向前衝，無論工作還是生活，都將自己拉得太緊。現在的我，要直到身體透過發炎和失眠向我發出警告，才突然醒悟：是時候放過自己，不要再讓身心處於極度繃緊的狀態了。

 

重塑運動與飲食節奏

 

　　要放過自己，我首先學習調整運動節奏。以前總覺得要拼命進行帶氧運動才會見效，現在我學會了多元與均衡。除了沉澱心靈的瑜伽之外，我發現Pilates（普拉提）也是一個極佳的選擇，能幫助雕塑核心與深層肌肉。我每周亦會固定安排1天進行Weight Training（重量訓練），藉此增加肌肉、提升骨質密度和提高基礎代謝率。

 

　　飲食方面我也做了相應調整，就是適當補充優質蛋白質和魚油丸。

 

　　優質蛋白質：攝取更多優質蛋白質，配合重量訓練，我的目標非常明確，就是打造肌肉，同時降低體脂。當我看到自己的肌肉量逐漸提升時，心裏浮現了前所未有的成功感。

 

　　魚油丸：為了從根源改善發炎狀況，我開始每天補充魚油丸，由豐富的 Omega-3 脂肪酸來幫助身體對抗發炎、調節生理機能。
 

　　「放過自己」並不代表停止前進或向歲月妥協，而是學會不再與身體對抗，不再把生活繃得太緊。要懂得適時給自己喘息的空間、調整運動及飲食節奏，身體自然會給予最誠實的回應。不如就由今天開始，嘗試放慢腳步，深呼吸，對自己說聲：「辛苦了，今天就先放過自己吧！」

 

學習如何「放過自己」：重新編排生活作息規律

放過自己，卸下繃緊嘅枷鎖，讓身心靈喺靜謐嘅冥想中喘息，帶領靈魂 Take a Break，溫柔地重新出發。

 

Tags:#女性健康#更年期#慢性炎症#心靈保養#生活節奏
Add a comment ...Add a comment ...
時差導致渾渾噩噩？芳療師教你植物精油重啟生理時鐘，告別時差腦霧！
更多美麗同頻文章
時差導致渾渾噩噩？芳療師教你植物精油重啟生理時鐘，告別時差腦霧！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處