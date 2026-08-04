學習如何「放過自己」：重新編排生活作息規律

平日我在這個專欄，多數和大家分享一些美容護膚小知識、或者肌膚抗衰老心得。不過這次我暫且放下這些護膚品保養品，和大家聊聊近期的親身經歷，一段關於如何「放過自己」、調節心靈與生活節奏的歷程。

放慢腳步 感受身體變化

最近這段時間，我的身體陸續出現小毛病，眼睛經常發炎，而且晚上總是睡不好。女性到了某個年紀，體內荷爾蒙開始波動，生理時鐘大亂，身體特別容易出現各種慢性炎症。為了這些問題，中醫西醫我都看過，出乎意料的是，幾位醫生給我的建議幾乎如出一轍：

「要試著把步伐放慢一點，好好感受身體的變化，慢慢體會並接受自己正在進入女性『更年期（更新期）』這個新階段。」

這句話深深說到我的心坎裏。過去的我，習慣咬緊牙關向前衝，無論工作還是生活，都將自己拉得太緊。現在的我，要直到身體透過發炎和失眠向我發出警告，才突然醒悟：是時候放過自己，不要再讓身心處於極度繃緊的狀態了。

重塑運動與飲食節奏

要放過自己，我首先學習調整運動節奏。以前總覺得要拼命進行帶氧運動才會見效，現在我學會了多元與均衡。除了沉澱心靈的瑜伽之外，我發現Pilates（普拉提）也是一個極佳的選擇，能幫助雕塑核心與深層肌肉。我每周亦會固定安排1天進行Weight Training（重量訓練），藉此增加肌肉、提升骨質密度和提高基礎代謝率。

飲食方面我也做了相應調整，就是適當補充優質蛋白質和魚油丸。

優質蛋白質：攝取更多優質蛋白質，配合重量訓練，我的目標非常明確，就是打造肌肉，同時降低體脂。當我看到自己的肌肉量逐漸提升時，心裏浮現了前所未有的成功感。

魚油丸：為了從根源改善發炎狀況，我開始每天補充魚油丸，由豐富的 Omega-3 脂肪酸來幫助身體對抗發炎、調節生理機能。



「放過自己」並不代表停止前進或向歲月妥協，而是學會不再與身體對抗，不再把生活繃得太緊。要懂得適時給自己喘息的空間、調整運動及飲食節奏，身體自然會給予最誠實的回應。不如就由今天開始，嘗試放慢腳步，深呼吸，對自己說聲：「辛苦了，今天就先放過自己吧！」