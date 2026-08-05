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說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》
Movie & Drama

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

TEXT:靖風PHOTO:官方圖片

　　為了在社會上生存，需要學懂的是「看破不說破」的道理。從前許多喧鬧的小孩，在長大以後都被噤聲了，因為沉默是在群體中最討喜的性格；即使真相仍然埋藏在心中，有些事情自己也無法干預，只可以寄望他人會被罪疚所吞噬。

 

劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密

 

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

 

　　《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》在視覺節奏上仍然可以保持各個人物在短篇動畫中的特色與性格。情節中穿插的食物、歌曲與舞蹈，為荒誕的劇情帶來相互映照的作用。兔兔的饒舌演出、島二郎的戰鬥能力、賽蓮與人魚的歌聲，還有辛辣咖喱的用途，一切都以意想不到的方式展開討伐。

 

　　小八在與賽蓮戰鬥的最後時刻作出反思：「這樣討伐她⋯⋯真是正確嗎？」直到離開人魚島之前，吉伊卡哇對於說出真相的躊躇，才讓人開始意識到這些災難究竟因何而起。大人的世界是由不同的誤會所構成，只因為我們誤解了「沉默是金」的道理。

 

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

 

蜘蛛俠：英雄重生

 

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

 

　　《蜘蛛俠：英雄重生》回歸人們所熟悉的蜘蛛俠形象；不僅是一位「友好的鄰居」，亦是每一個人在日常中所承受的壓力與孤獨感的投射。此次的動作設計與視覺呈現仍然維持一貫的華麗效果；劇情相較前三部曲更為直接，重心亦更偏向對彼得心理轉變的探索。電影反覆呈現從心理負荷到身體異常的轉變，描繪出都市人普遍的焦慮狀態。

 

　　當今社會充斥各種感官刺激，每一刻都有新事件發生；那些輕易獲取的資訊，讓人誤以為自己可以獨自面對一切，而不需要他人的協助。MJ 在制裁者家中對彼得說：「一個很好的人，可能只是在轉變。」許多人在面對人生重大變化時，總會試著回到原來的狀態，但是一旦改變發生也是無法逆轉。第一步是學會接受，然後與新的階段共存。

 

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

 

美味倒數

 

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

 

　　《美味倒數》以一種奇幻的生命倒數設定，勾勒出一段充滿誤會的母子情。當中對於死亡的描述與想像，成為了一次坦誠面對自我的契機。在工作上經常說著「人生就是這樣，不嘗試就甚麼也沒有」的主角夏民，卻遺忘了把這個道理應用在自己身上，一直以逃避與消極的態度面對各種事情。直到危機真正來臨，他才意識到原來希望一直存在。

 

　　電影最後回歸到「你還有幾多次可以吃到媽媽煮的菜式？」許多時候，重要的並不是菜式本身有多幸福或華麗，而是在追尋與家人相處、喚醒情感連結的時光。

 

說與不說：《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》、《蜘蛛俠：英雄重生》及《美味倒數》

 

Tags:#美味倒數#劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密#蜘蛛俠：英雄重生#電影##影評#Movie & Drama#電影
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