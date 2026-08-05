用筆紙傳遞愛與情：「Hermès, Drawn to Craft」走進香港

在數位時代的快節奏下，我們似乎漸漸習慣了用螢幕與打字來傳達訊息，卻許久未曾感受過手握筆桿、紙張紋理帶來的溫度。今年，Hermès舉行 「Hermès, Drawn to Craft Hong Kong」 特別活動。品牌在廣場中央打造了一座充滿想像力與藝術氣息的互動體驗空間，以「繪畫」作為最純粹的媒介，邀請大家暫時放下手邊的忙碌，透過線條與紙張的深情對話，重拾那份專屬於筆紙之間的愛與情意。

在這個充滿包容力與創造力的空間裏，無論是純真無邪的小朋友，還是渴望在繁忙都市中尋求片刻寧靜的大人，都能在這裏尋找到無拘無束的童真與久違的休閒時光。

一筆一劃，皆是工藝創作的起點

對 Hermès 而言，繪畫不只是紙上的線條堆疊，更是工藝創作的基石。不論是絲巾上細緻入微的插畫、皮具設計的線條輪廓，還是珠寶物件的立體構圖，一切夢幻與經典的起點，無一例外都是從「一筆一劃、一紙一墨」開始。

走進各個體驗區，訪客能深刻感受到愛馬仕工匠在創作時那份專注與追求完美的工藝精神。在這裏，繪畫不再是高不可攀的藝術展品，而是一種最親切的抒發方式——品牌溫柔地引導著每一位到訪者，將腦海中天馬行空的靈感與情感，順著筆尖的流動自然描繪下來。

整個體驗空間由豐富而多元的藝術媒介交織而成。現場不僅設有Live Drawing（現場繪畫） ，更有 拼貼活動（Collage Workshops）。

每一個細節、每一處創作，都與 Hermès 的品牌美學靈魂遙相呼應。可以將這份親手創作、獨一無二的作品帶回家，把滿滿的愛意與祝福，遞送給你最心愛的人。

Hermès 舉辦這次活動的初衷，正是希望能邀請來自不同背景、不同年齡的人士一同參與。以訪客的身份踏入這個空間，展開一場立體而多元的繪畫之旅。

走進這片藝術天地，隨處可見充滿法式幽默與奇幻想像的設計語彙。大人可以在這裏卸下日常生活的壓力，找回久違的專注與療癒感；小朋友則能在色彩與紙張的世界裏自由探索，發揮無限的想像力。整座體驗區宛如一座浸潤於文化氣息中的藝術花園，讓人不知不覺沉醉其中，忘卻時間的流逝。

Hermès 獨有的優雅與浪漫，為香港這座繁忙的都市帶來了一抹溫暖的藝術曙光。不妨在這個週末，約定心愛的人一同前往，親身感受線條在紙上躍動的溫度。用最純粹的筆墨，畫出屬於你們的溫柔記憶，將那份最真摯的愛與情，深深印刻在彼此的心頭。

活動：Hermès, Drawn to Craft Hong Kong

日期：即日止8月9日

地址：尖沙咀圓方金區1樓中庭