莓果光采與大地深邃的邂逅！CHANTECAILLE秋季限量彩妝，打造初秋的自然與優雅

每年，CHANTECAILLE都會聚焦不同的瀕危動物和生態議題，推出保育系列的限量美妝，以「美麗改變世界」的精神，在讚頌美麗的同時，也積極投入慈善行動。對熱愛動物的女士而言，這些系列不僅充滿意義，更讓人愛不釋手。

今年秋季，CHANTECAILLE特別支持在肯亞做獅群保育工作的團隊「Lion Guardians」，推出以莓果色調為主的秋季彩妝系列，包括 眼影、胭脂、唇膏與眼線筆。包裝上印有知名野生動物攝影師鏡頭下的獅子影像，並以保育中的獅子命名，讓美妝與保育精神完美融合。

印有保育動植物浮雕圖案的珍珠光采胭脂，以全新 Pride 色調亮相。金色獅子立體浮雕躍然於粉面之上，上臉時，珍珠光采胭脂的粉質細緻柔滑，輕輕暈染即可展現自然透薄的妝感。全新色調是一抹冷調的玫紅，揉合細緻珠光，輕掃雙頰便能帶出健康紅潤的氣息，肌膚透亮如同被陽光輕吻，散發自然而優雅的光采。標誌性的環保胭脂鏡盒設計，能隨時替換其他色調，延續永續理念。

三款限量單色眼影色調靈感源自獅子的棲息地，分別是宛如夕陽下的大地，溫暖而有深邃的Martii 酒紅深棕色，上眼後能勾勒立體的輪廓，讓眼神更顯成熟；Narika香檳粉棕色帶有柔和光澤，單擦即可呈現自然亮采，而疊加使用則能讓雙眸閃爍細緻的光芒；Selenkay 沙漠玫瑰色融合玫瑰粉與裸棕調，彷彿沙漠花朵綻放，上眼後散發清新柔美氣息。三款色調可單獨使用，打造自然亮澤效果；亦可疊塗深淺色調，塑造層次分明、矚目的閃耀妝效。上眼後，光澤隨角度流轉，彷彿陽光灑落在草原般閃耀，令雙眸更顯深邃靈動。

金屬綠色盒身綴以品牌標誌，內裏的眼影更壓印品牌標誌性植物浮雕圖案；盒面印有野生動物攝影師 Roger 與 Pat De La Harpe 拍攝的獅子影像，每個細節都呼應品牌對自然的讚頌與致敬。

至於唇妝方面，有兩款甜美的莓果色調限量唇膏——Candelabra深莓果紅色和肉桂紅棕色。上唇後，莓果色調如同秋日果實般鮮活，既能襯托健康紅潤的氣息，又能勾勒出優雅自信的唇妝氛圍。配方特別加入經 FairWild 公平及野生認證的有機猴麵包樹油，能深層保濕與修護；質地幼滑滋潤，上唇時能輕鬆展現立體豐盈的唇形，色澤飽滿持久。而包裝設計與同系列的限量眼影相互呼應，唇膏樽身採用象徵野外森林的金屬綠色，並綴以獅子圖案。

最後，還有質感十分柔滑的眼線筆，能為眼妝勾勒出立體深邃的輪廓。高飽和顯色配方不僅能精準描繪眼線，也可暈染作為眼影使用，讓雙眸綻放閃耀光采。全新 Garnet 酒紅色調濃郁而優雅，上眼後能為大地色系眼影增添一抹莓果紅韻，既能呼應秋季氛圍，又能讓眼神更顯鮮明靈動。

與三款限量光彩眼影搭配使用時，深淺色調交疊之間，輕鬆打造以大地色為基調、再添莓果色亮點的初秋妝容！

查詢：www.CHANTECAILLE.com.hk