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紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學
Artcation

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

TEXT:Angel SPHOTO:Angel S

「繪本不只是大人拿來教育幼兒的工具，它本身就是適合成年人欣賞的視覺藝術作品。」

 

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

Source：PMQ

 

　　在流行速食文化與數位熒幕充斥的時代，我們似乎很久沒有好好停下腳步，感受翻閱一本書時，紙張撫過指尖的溫度與質感。編者走進「繪本變形記」展覽，彷彿踏入了一個被時間放慢的奇幻空間。這裏沒有走馬看花的喧囂，只有不少大人與小孩靜靜坐在如圖書館般的空間裏，沉浸在每一頁畫面的視覺當中。

 

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

 

藝術與設計：在精準與驚喜之間找到平衡

 

　　對劉紹增（Benny Lau）而言，創作從來不是單一條線的延伸。擁有設計背景的他，從小就將繪畫視為興趣與習慣，但在追求新鮮感與未知的驅使下，中學後選擇了設計。「繪本創作，恰好是我找到藝術與設計的最佳平衡點。」Benny分享道，繪本既具備設計的企劃性、結構思考與媒材實驗，同時又能展現藝術極具渲染力的視覺美感。

 

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

 

　　談及靈感來源，Benny的繪本創作呈現出多元且豐富的面向。早期他常從觀察兒童的遊戲行為出發：「發現小朋友『剪剪貼貼』的過程本身就是一種極具樂趣的互動。貼紙的堆疊與直接畫畫不同，它帶有一種隨性與自由感，這便成了我創作互動遊戲類繪本的契機。」

 

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

 

　　在他的作品中，不難發現實驗性與版畫的化學作用。版畫中拆色與疊色帶來的未知效果：「版畫或數位疊色的過程最吸引我的，是那種無法完全掌控的驚喜。比起預先繪製好一張完美無瑕的草圖，色彩撞擊產生的未知撞擊感，更能帶來創作上的純粹樂趣。」在Benny作品《尋回犬亞嘟》中，他居住多年的坪洲，島上推著手手推車的街坊、包著頭巾的婦人，這些看似平凡無奇的日常生活細節，在他的筆下都化身為個性與溫度的角色。「繪本是一面鏡子，反映著創作者對生活的體悟，當你投射了真實的人文關懷，畫面自然能觸動人心。」

 

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

《尋回犬亞嘟》

 

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

紙頁之間的無限變形：專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學

 

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Tags:#專訪#Artcation#藝術展覽#劉紹增#繪本變形記#PMQ
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