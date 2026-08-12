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七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌
Movie & Drama

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

TEXT:Helena HauPHOTO:劇照

　　愛情電影的魅力在於，它們不僅描繪甜蜜的邂逅，也揭示愛而不得的遺憾、真實生活的掙扎，甚至是記憶與時間的考驗。從巴黎的童話，到布列塔尼的火光，再到現代都市的心碎，這些作品讓我們在銀幕上看見愛情的多重面貌。這個七夕，不如和另一半一起細味由編輯精選的這些電影，一同感受愛情中的甜酸苦辣。

 

1/《玫瑰夫大戰玫瑰妻》 The Roses (2025)

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

　　這部由 Jay Roach 執導的黑色喜劇，翻拍自1989年的經典《錯對冤家》（The War of the Roses）。主演陣容包括 Benedict Cumberbatch 與 Olivia Colman，兩位奧斯卡級演員的組合讓這部翻拍作品備受矚目。

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

　　故事圍繞建築師 Theo（Cumberbatch 飾）與廚師 Ivy（Colman 飾），他們看似擁有完美婚姻與家庭，育有一對雙胞胎，生活幸福美滿。然而，當 Theo 的事業因一次災難性失敗而崩潰，Ivy 的餐廳卻意外走紅，夫妻角色開始逆轉：Theo成為全職父親，Ivy則成為家庭經濟支柱。隨著事業與家庭的落差擴大，夫妻間的矛盾逐漸激化，最終演變成一場荒謬而殘酷的「婚姻戰爭」。婚姻不只是浪漫的延續，更是持續的協調與理解；現實生活裏，伴侶在面對事業失敗或角色轉換時，常會陷入相似的矛盾，電影以誇張卻真實的方式，呈現婚姻如何在激情與衝突之間逐步瓦解，也讓人聯想到日常中那些看似微小卻足以撕裂關係的裂縫。

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

2/《浴火的少女畫像》 Portrait of a Lady on Fire (2019)

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

　　這部由 Céline Sciamma 執導的法國電影，背景設定在 18 世紀布列塔尼海岸。女畫家 Marianne 受命為即將婚嫁的 Héloïse 繪製肖像，卻在秘密觀察中逐漸與她產生愛情。影片的結構分明，從壓抑的日常到炙熱的情感，展現了女性在父權社會中追求自由的困境。這段短暫卻深刻的愛情，最終只能留存在記憶與畫作之中。現實生活裏，很多人也曾在愛情與責任之間掙扎，明知無法長久卻仍選擇勇敢去愛。愛情不一定要有永恆的結局，它的存在本身就足以改變我們。

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

3/《情繫海邊之城》 Manchester by the Sea (2016)

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

　　愛情並不總能化解傷痛，有時只能留下痕跡。由 Kenneth Lonergan 執導、Casey Affleck 與 Michelle Williams 主演的電影——《情繫海邊之城》就是這樣一部集真實、失落與無力感的故事。電影講述 Lee Chandler 在兄長去世後回到故鄉，並承擔撫養侄子的責任。這趟回鄉之旅迫使他直面過去的悲劇：一場意外奪走了孩子的生命，也摧毀了他的婚姻。愛情並不總能拯救一切，有時它只能留下痕跡，陪伴我們走過人生的痛苦。Lee 與前妻 Randi 的相遇場景，被認為是全片最震撼的片段之一，短短幾分鐘就展現了兩人之間無法修復的裂痕。Casey Affleck 的表演被視為生涯代表作，並因此獲得奧斯卡最佳男主角。

 

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4/《此刻的我們》 We Live in Time (2024)

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

 

　　有些愛情故事最打動人心的地方，不在於它的浪漫，而在於它如何陪伴彼此走過時間的起伏。電影《此刻的我們》由 John Crowley 執導，Florence Pugh 與 Andrew Garfield 主演。故事跨越十多年，描繪一對戀人從偶遇到婚姻，再到面對疾病與失去的過程。影片以溫柔的敘事探討「愛與時間」的交錯，呈現伴侶在有限生命裏的深情。在面對病痛或生命無常時，愛情在這些時刻似乎已不再只是浪漫，而是陪伴與堅守。

 

七夕電影片單：編輯精選7部電影，陪你走過愛與失落、看盡愛情的多重面貌

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5/《天使愛美麗》 Amélie (2001)

 

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　　在巴黎蒙馬特，一個女孩用善意編織幸福。電影《天使愛美麗》由 Jean-Pierre Jeunet 執導，Audrey Tautou 主演。故事講述巴黎蒙馬特的少女 Amélie，因孤獨童年而培養出豐富幻想。成年後，她在咖啡館工作，暗中幫助他人尋找幸福：歸還童年寶盒、安排浪漫邂逅、教訓惡劣老闆。她遇見收集照相亭廢片的青年 Nino，展開一場奇幻又羞怯的浪漫。

 

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6/《愛．誘．罪》 Atonement (2007)

 

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　　若你喜歡像《手札情緣》（The Notebook）那樣描繪動盪與遺憾的愛情故事，那麼《愛．誘．罪》同樣延續了這種氛圍。電影由 Joe Wright 執導、 Keira Knightley 與 James McAvoy主演；故事跨越二戰，講述因誤解而分離的愛人。故事從一個夏日莊園開始，少女 Briony 因誤解了姐姐 Cecilia 與管家之子 Robbie 的親密互動，寫下了錯誤的指控。這場誤解徹底改變了三人的命運：Robbie 被迫入獄，隨後奔赴戰場；Cecilia 與他分離，只能在信件中維繫愛情。隨著二戰爆發，愛情在戰火與時間中逐漸失落，留下的只有無法挽回的遺憾。

 

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7/《我的五步男朋友》 Five Feet Apart (2019)

 

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　　青春裏的浪漫，有時只能隔著距離存在。電影《我的五步男朋友》由 Justin Baldoni 執導，Cole Sprouse 與 Haley Lu Richardson 主演。故事講述兩位患有囊性纖維化的年輕人，因病情必須保持距離，卻在愛情中掙扎。影片以青春與病痛交織，呈現「愛而不能觸碰」的殘酷浪漫。雖然，電影裏的愛情不能擁抱、不能親吻，但它也可以存在於眼神、言語與陪伴之中。

 

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