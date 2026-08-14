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七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧
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七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　臨近七夕，當城市的燈火與人群交織成浪漫的背景，香氛或許就是約會裏最微妙的暗示。它既是氣味，也是態度；既是記憶，也是邀請；在不經意的靠近中，留下印記；在談話的空隙裏，悄悄營造氛圍。選擇一款合適的香水，就像挑選一種開場白。三款全新男士香水從海洋的澎湃、記憶的縹緲到大地的沉穩，勾勒出不同氣質與氛圍，為這個浪漫的日子增添獨特的層次。

 

像談話間縹緲餘韻的「BYREDO Future Memories」

 

七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

 

　　有些氣息不屬於一個人，而是在互相的呼吸裏延展，像回憶般縹緲，像曖昧般難以捉摸。BYREDO Future Memories就是這樣一種輕盈縹緲，尚未定格的回憶。前調的白松香與黑加侖清澈銳利，劃破沉靜；中調鳶尾花、岩玫瑰、橙花與白香草交織，柔和細膩，帶出曖昧氛圍；後調的馬達加斯加香草與香草甜酒低調溫存，而麝香則在肌膚之上留下若有似無的氣息，像一層隱秘的呢喃，延續著親密的曖昧。肌膚上停留的香氣不只是個人的氣息，更是在靠近之間營造出親密氛圍。

 

七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

FUTURE MEMORIES 淡香精

HKD 2,230 / 100ML | HKD 1,570/ 50ML

 

查詢：BYREDO

https://www.byredo.com/eu_en

 

像森林裏安定呼吸的「PAÑPURI Care Eau de Parfum大地銘記」

 

七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

 

　　來自泰國的奢華香氛與身心療癒品牌 PAÑPURI，近日釋出全新無酒精「相伴濃香水系列」(Care Eau de Parfum)，從綠意調的「靜息之間」、柑橘調的「晨光情語」、花木調的「藍調情書」等十款新香，延續品牌一貫的細膩與親膚的體驗。以日本檜木和勞丹脂為主調的「大地銘記」沉穩如冥想，深層扎根於木質調的氛圍之中，彷彿瞬間讓人回到內心深處的平靜。日本檜木的清澈木香，像雨後森林的空氣般純淨，勞丹脂的溫暖樸實則在肌膚上留下安定的餘韻。在繁忙的日常裏帶來安定與持久的力量。對於追求內心平靜、喜歡自然氛圍的成熟男士而言，這款香味就像森林的氣息般溫柔，悄然滲入日常，讓身邊的人也能感受到安定與安心。

 

七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

PAÑPURI Care Eau de Parfum大地銘記

HKD 1,185 / 50ML | HKD 550/ 10ML

 

查詢：PAÑPURI

 

宛如海風拂面的「ISSEY MIYAKE Le Sel d‘Issey 濃香精」

 

七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

 

　　Le Sel d‘Issey 濃香精是一場無聲的召喚，鮮明而強烈。前調的海鹽與海藻，帶來銳利清新的海洋氣息，彷彿浪花拍面；中調由藏紅花領場，皮革感與鹹香交織，廣藿香的木質沉穩則勾勒出知性深度；後調的琥珀爆發力十足，留下悠長而陽剛的餘韻。這款香氛在約會的夜晚裏悄然散開，像海風般澎湃，讓靠近的瞬間充滿張力，將自信與力量自然流露，讓彼此的存在都更鮮明。

 

七夕香氛推介！從溫暖大地、親密暗示到知性深度，3款unisex香氛延續空氣中的曖昧

Le Sel d’Issey 濃香精 50ml / HK$890｜100ml / HK$1,240

 

查詢：ISSEY MIYAKE

https://www.isseymiyakeparfums.com/zh

 

Tags:#香水#香氛#Byredo#PAÑPURI#ISSEY MIYAKE#七夕#浪漫#約會#氛圍#男女皆宜的香氛
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