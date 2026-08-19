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喧鬧與怪誕：《誘人飯聚》、《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》及《末世橡樹街》
Movie & Drama

喧鬧與怪誕：《誘人飯聚》、《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》及《末世橡樹街》

TEXT:靖風PHOTO:官方圖片

《誘人飯聚》

 

喧鬧與怪誕：《誘人飯聚》、《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》及《末世橡樹街》

 

　　《誘人飯聚》以類近舞台劇形式的獨白，引領各個角色說出一直壓抑於心底的話。當中以性愛話題作為主題的情節，以麥高芬的作用貫連起各種焦慮與嘲諷的情緒。一切看似單向謾罵的對話，其實都埋藏著不敢向對方說出的真相。在邀請鄰居到家中作客的情節中，演員的演繹令各自的對白不斷重疊，幾乎沒有一刻靜止；他們只是為了填補寧靜所帶來的空虛。翩娜對祖和安琪拉夫婦說出「去渴求，被渴求」的道理，才讓他們意識到長久以來爭吵的原因，在於他們從未真正聆聽過對方的渴求；彼此只是反覆表達自己希望被聽見的話，卻沒有為對方留下發聲的空間。

 

　　情節透過角色之間的對話與互動推進；同時劇中弦樂的強弱節奏與燈光設計亦持續吸引觀眾的注意力。例如祖向鄰居揭露不滿時，他站在桌燈上方，由下而上的光線映照出一種驚嚇與憤怒交織的神情。這是一個貼近日常生活的劇本，回歸人與人之間最原始的情感。

 

《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》

 

喧鬧與怪誕：《誘人飯聚》、《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》及《末世橡樹街》

 

　　《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》延續了一貫荒誕幽默的風格，以妖怪為主題的劇情，除了講述人與怪物之間的友善關係外，更重要的是呈現友情與親情之間細膩的情感。曾經共同經歷過的回憶從來都無法遺忘，除非其中一方刻意選擇忘記。

 

　　小新在父母變成妖怪後說：「可是我完全不感到害怕，因為你們是我的爸爸媽媽。」人往往只會對陌生的事物感到恐懼，當真正認識和了解之後，才會逐漸展露脆弱的一面。粵語版中的對白與命名亦呼應了作品中的滑稽元素，例如廣志變成了「香廣腳」妖怪，同時亦加入了各種與屁股有關的笑話。

 

《末世橡樹街》

 

喧鬧與怪誕：《誘人飯聚》、《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》及《末世橡樹街》

 

　　《末世橡樹街》並不是一套主流的商業災難電影，而是在題材與敘事上更像六十年代的奇幻短劇《迷離境界》或八十年代的《幻海魔蹤》。

 

　　對於現今的觀眾來說，片中所出現的情節彷彿充滿各種巧合，而欠缺重大的轉折。但故事設定本來就是在八十年代，片中所塑造的魔幻事件，如時空穿梭和史前冒險，都是那個年代最能吸引觀眾的元素；而在驚險的情節之中，亦總會穿插一些滑稽的部分，例如電影中那些恐龍的排泄物，或牠們正在交配的模樣。

 

　　這種拍攝手法對於演員來說亦充滿挑戰，若演技只要有一點不足，就容易淪為俗套的科幻肥皂劇。在聲音與視覺效果的設計上，電影亦成功塑造出懸疑氣氛：在還未看見真正的恐龍之前，觀眾先聽到牠們的爬行聲響、看到怪異的光芒和掉落的衣服，重現了具復古風格的奇幻電影美學。

 

Tags:#誘人飯聚#蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期#末世橡樹街#電影#影評#Movie & Drama
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