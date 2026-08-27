東盟電影節2026！30部電影免費放映，帶你走進人生流轉與夢想追尋

當銀幕亮起、音樂響起，再繁忙的時刻似乎都會因此而停頓，讓人從喧囂裏找到另一種節奏，從電影的世界中，感受跨地域、文化的生活故事。第四屆東盟電影節於日前開幕，帶來超過三十部作品，涵蓋全部十一個東盟成員國，甚至包括首次參與的東帝汶，片單比以往更為豐富。今屆電影節除了呈獻全部十一個東盟成員國的作品外，亦精選來自澳洲、孟加拉、白俄羅斯、中國（香港及中國內地）、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦及俄羅斯的電影，多部參展作品的導演與演員憑藉創意與獨特的敘事手法，在世界各地屢獲殊榮；一起看看有甚麼焦點電影吧！

1/《螢火蟲之歌》｜菲律賓

作為今年電影節的開幕片，《螢火蟲之歌》以鄉村夜晚的微光為背景，講述一名少年在家族記憶與成長之間的探索。螢火蟲在片中不只是自然景象，更是希望與延續的隱喻。導演透過細膩的鏡頭語言，捕捉鄉村生活的靜謐與真摯，讓觀眾在銀幕前感受到一種既懷舊又溫柔的氛圍。

2/ 《廢柴 band 友愛作戰》｜泰國

這部青春喜劇以幾個少年組成的搖滾樂隊為主線，笑料與熱血交織，舞台上的笨拙表演卻充滿真誠。影片以輕快的節奏展現泰國年輕世代的活力，導演刻意保留角色的稚嫩與不完美，讓音樂成為他們表達自我的出口。片中不乏幽默場景，卻在笑聲之後留下深刻的共鳴：青春就是在一次次跌倒與嘗試中找到自己的聲音。

3/ 《爸爸無聲的愛》｜馬來西亞

這部作品以父親的沉默為核心，描繪家庭裏未曾言說的情感。故事聚焦於一個平凡家庭，父親的愛不透過言語，而是藏在日常的細節裏：一碗熱湯、一個背影、一份默默的付出。導演以細膩的鏡頭捕捉這些瞬間，讓觀眾在靜默中感受真實的生活片段。

4/ 《我想成為你的龍蝦》｜緬甸

電影是一段關於愛與自我探索的旅程，龍蝦成為象徵，代表渴望與勇氣。故事講述青梅竹馬維也和雪兒分開多年後因為音樂而重聚，而雪兒成為維也的樂團主音，兩人相遇亦重新燃起彼此陳封已久的情感。導演以輕快的敘事節奏，讓片中音樂自然融入角色心境，既有浪漫的氛圍，也帶著文化的奇想。

5/ 《桄榔糖的故事》｜汶萊

這部紀錄片以傳統甜品為主線，細緻描繪汶萊桄榔糖的製造過程、歷史意義與工藝傳承。從採集水椰汁開始，鏡頭一路跟隨，展現糖品誕生的每個環節，也捕捉家族與土地之間的深厚連結。導演以耐心的筆觸，將日常勞作化為影像中的詩意，讓食物不僅是味覺的記憶，更成為文化延續的象徵。

6/ 《夢想巨無霸》｜印尼

這個來自印尼的奇幻動畫以家庭冒險為主題，帶領觀眾進入一個充滿童趣與想像的世界。故事講述十歲的東東，因為身材與外貌經常遭同學嘲笑與排擠，父母生前創作的童話書成了他的心靈避風港。他打算在才藝表演以童話書做藍本，上演一場舞台演出，故事書卻被人偷走。後來，他遇上神秘精靈瑪莉，一人一精靈展開一場跨越夢境與現實的友情之旅。導演以鮮明的色彩與活潑的節奏，勾勒出孩子在巨大的幻想空間裏探索的勇氣與希望。

7/ 《冬日快車之夜》｜孟加拉

電影以冬夜的列車旅程為背景，將時間、記憶與人際交錯編織成詩意敘事。故事發生在波諾羅塔的快車上，車上乘客各自懷著秘密。幾位陌生乘客在短暫的相遇中分享片刻的孤獨與溫暖。當中有孤獨、傷痛、倫理崩塌，但及至清晨，快車進站又重新出發，月台上的乘客已重啟全新人生。

8/ 《給阿嬤的情書》｜中國

電影以家族記憶為主題，透過一封封情書，串起跨世代的情感。故事從孫輩的視角展開，回望阿嬤的一生。故事講述潮汕阿嬤葉淑柔一直守著平淡的日子，孫子曉偉因債務纏身，瞞著家人遠赴泰國，尋找傳聞中的億萬富豪阿公鄭木生。然而，曉偉最後卻帶回了一個震驚整個家族的消息——阿公早已不在人世。那麼，與阿嬤一直在書信中談情說愛的究竟是誰？導演樸素的鏡頭語言，捕捉日常生活的細節，讓情感在平凡中顯得格外深刻。

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