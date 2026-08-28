中環全新當代福建盛宴！廈港汁浸龍蝦、紅樹林紅蟳蒸米糕、25年老菜脯油渣蟹肉炒燕窩，以減法美學演繹當代閩菜

最近多得友人安排，率先來到位於中環、即將於九月初揭幕的現代精緻福建菜餐廳「福上」享用晚餐，品嚐行政主廚兼聯合創始人游振龍師傅炮製的精美菜單。「福上」二字，取福建之靈，寄向上之意，音同粵語及閩南語的「福相」相近，充滿福氣。行政主廚游振龍師傅是土生土長的漳州人，曾於2025年摘下首屆《福建省米芝蓮指南》最佳年輕廚師榮譽，亦曾主理第九屆金磚國家會議晚宴。游師傅的烹飪哲學是「風味優於形式，減法勝於堆砌」，食材融合講究自然疊加，創新從不脫離傳統底蘊。在香港生活了兩年的他，精準掌握了本地饕客對風味的要求，決意將閩南街頭最尋常的煙火氣，以去蕪存菁的方式升華為精緻餐飲舞台上的佳餚美饌，一切來得太期待。

一步踏進雍容華貴的主廳，率先映入眼簾是設於大廳中央的布面大漆圓茶台，後面是擺放了雕塑家蔣晟創作的《福祿壽》貼金大漆藝術品的特色牆壁，配合借鑑傳統園林「一步一景」的巧妙設計，安坐其中用餐，感覺特別悠閒愜意。餐廳的食器亦大有來頭，由蔣晟與姜慎微定製，採用福建羊脂玉瓷工藝，紋樣留白，引導饕客專注於菜品本身的質樸本心。主理人還特別邀來作曲家田汨為餐廳創作《福上組曲》，務求為賓客帶來一個獨一無二的用餐體驗。

福上的餐單橫跨閩地九大區域，海鮮每日從福建直送。主廚與團隊特意花了一個月時間深入福建尋味，以當代精緻餐飲的手法洗練、重塑，讓原來的街頭小吃，呈現出極具層次的優雅韻味。

福上白切手釣東山管 – 晚餐由一道野生魷魚菜式揭開序幕，游師傅早年將野生大魷魚命名為「大管」，與傳統的「小管」呼應，這一個稱呼隨後傳遍閩地，沿用至今。主廚嚴選東山島野生大管，僅以沸水極速燙熟後冰鎮，保留了極易破損的紅艷外皮，口感爽脆無比。蘸上特調的閩南蒜辣醬、蔥蓉醬和普寧豆醬同吃，滿嘴盡是來自海洋的純粹鮮味。

茶油酥炸東山島小白蝦拌辣木苗 – 一溫一涼、一酥一嫩的絕妙對比，主廚用上營養豐富的辣木苗以高品質茶油涼拌，散發出草本清香；東山島的薄殼鮮活小白蝦則以山茶油高溫酥炸至外殼香脆，茶油的堅果香與辣木苗的微甘完美融合，美味之餘又能平衡解膩。

廈港汁浸錦繡龍蝦 – 靈感源自老廈門的漁家智慧，以蒜汁、米醋與辣醬等製成「廈港汁」，之後把錦繡龍蝦放進汁醬中浸潤至緊實彈牙，似生醃卻非生醃，酸辣鮮香滲入龍蝦肉中，極致襯托出海鮮原有的鮮味。

福上脆皮五香卷 – 用精緻手法重現出閩南家喻戶曉的傳統油炸菜式，外皮採用泉州雞卷工藝，以薄如蟬翼的豆皮包裹優質豬前腿肉丁、馬蹄、蔥頭與獨門五香粉製成的內餡，金黃酥脆的外皮搭配鮮嫩多汁的肉餡，還有馬蹄的爽脆口感加持，蘸上甜辣醬享用，滿滿鹹香、一吃愛上。

青蒜肉筋燉沙蟲湯 – 源自游師傅在福建尋味時於街邊小店中嚐到的美味。選用閩南沿海的鮮沙蟲與豬後背肉筋，搭配新鮮青蒜，以文火慢燉，湯色清澈、溫潤鮮甜，品嚐過數口原味，再加入數滴特調的當歸酒，湯頭香氣瞬間昇華，美味指數立即加倍提升。

福上紅樹林紅蟳蒸米糕 – 選用紅樹林野生膏蟹入饌，糯米飯則以香菇、蝦米炒香，再加入「薑母鴨湯底」烹煮，以天然的薑香連結蟹肉與糯米，並針對蟹肉與蟹膏的烹調火喉，採用不同的蒸製時間，膏脂鮮汁滲入每一粒濕潤糯米裡面，好吃得念念不忘。

二十五年老菜脯油渣蟹肉炒燕窩 – 將珍貴上等的燕窩進行乾炒，加入鮮拆手剝花蟹肉、酥香豬油渣與二十五年陳年老菜脯碎，燕窩完美吸收蟹肉的鮮甜與脂香，老菜脯的鹹香幫助解膩，脆口的豬油渣為菜式添上豐富口感。

霜降刈菜炒琵琶蝦 – 用上肉質厚實彈牙的大型戰車野生琵琶蝦入饌，搭配經霜打過後的冬季刈菜（芥菜）清炒，霜降刈菜苦盡甘來、甘甜爽脆，微苦與甘甜之間巧妙地升華了琵琶蝦的鮮醇，清爽得來又有層次。

辣炒武夷嵐谷燻鵝 – 採用武夷山嵐谷鄉的傳統工藝，以糯米與茶葉慢火自家燻製鵝肉，等待鵝肉呈現出誘人茶褐色與濃郁煙燻茶香之後，再切塊搭配高山鮮辣椒大火爆炒，一啖入口，肉質來得緊實有韌性，香辣惹味。

堂做海蠣煎佐蘿蔔酸及海蠣湯 – 閩南名菜海蠣煎的進階演繹，主廚嚴選粒粒肥美的石頭海蠣，蘸上極薄的地瓜粉漿，放於平底鍋煎至邊緣金黃酥脆、內部軟糯爆汁，搭配廈門甜辣醬，還有主廚親自醃製的蘿蔔酸和海蠣湯一同享用，解膩提鮮。

詔安高燒白菜 – 用上甜美多汁的大白菜搭配日曬海蝦米與五花肉絲文火慢燜，把白菜燜至軟爛綿柔，充分吸收蝦米的鮮甜與油脂香氣，將家常菜做出極致的高級感。

永春鹵麵線 – 嚴選永春手工日曬麵線，久煮不爛且極具彈性，搭配海鮮、瘦肉絲與香菇大火煨煮，麵線柔韌滑順，湯汁濃稠綿密，能吃到高湯與海鮮的鮮甜，還可以品嚐得到手作麵線獨特的樸實麵香。

鹹檸檬古田銀耳 – 用上「中國銀耳之鄉」古田的上等雪耳入饌，慢燉出濃郁膠質，巧妙地融入主廚親自醃漬的鹹檸檬，上桌前現刨青檸皮碎，鹹檸檬的微鹹與柑橘酸香完美平衡甜味，入口清甜潤滑。最後侍應送來了時令水果，為晚餐劃上清爽、甜蜜的句點。

不得不提當晚的配茶都十分精彩，餐廳邀來著名茶人俞元宵擔任顧問，設三十六款以閩茶為主的單品，駐場茶師掌控水溫與出湯，茶湯宛如一首充滿起承轉合的協奏曲，為每道菜式增添美味。

餐廳人均消費由HK$1,500起 (另設 10% 服務費)。

福上 (HOKKIEN HOUSE)

地址 : 香港中環皇后大道中80號 H Queen's 21樓

訂座 : 客人可透過 WhatsApp 852-6390 3989，或餐廳網站http://www.hokkienhouse.hk預訂座位。