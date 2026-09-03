王家衛《阿飛正傳》：鏡下在風中飛翔的無腳雀仔

王家衛對「時間」的執念，在《阿飛正傳》中展露無遺。片中最經典的一幕，莫過於旭仔與蘇麗珍在小食部前的對話：

「十六號，四月十六號。一九六零年四月十六號下午三點前嘅一分鐘，你同我喺埋一齊。因為你，我會記住呢一分鐘。由依家開始，我哋就係一分鐘嘅朋友。」

這一分鐘，成為了蘇麗珍一生難以祛除的烙印，也象徵著王家衛電影中時間的殘酷——時間一秒秒過去，無法倒流，而記憶卻會永遠沉澱下來，折磨著留下來的人。

張曼玉飾演的蘇麗珍代表著傳統、專一且渴望穩定的女性。她試圖用愛去留住這隻無腳鳥，卻終究被旭仔的冷酷傷害。隨後登場的咪咪（劉嘉玲 飾）則截然不同，她熱烈、世俗、率直，甚至心甘情願為了旭仔遠赴菲律賓。然而，無論是蘇麗珍的溫柔還是咪咪的張揚，都無法填補旭仔心中的黑洞。在旭仔的世界裏，女人只是他漫長飛行中的過客，而他，則是她們生命中無法揮去的陰影。

《阿飛正傳》的成功，離不開攝影師杜可風與美術指導張叔平的黃金組合。

全片採用了大量冷調的綠色與暗藍色，營造出一種壓抑、潮濕、混濁的氛圍。菲律賓熱帶雨林中濃得化不開的綠，與香港狹窄巷弄裏的陰暗雨夜形成呼應。鏡頭下的鐘錶、鏡子、香煙煙霧，以及張國榮在陽台上獨自跳著恰恰（Cha-Cha）的經典鏡頭，無一不展現出孤獨的極致美感。

故事背景設定在1960年代，一個充滿轉折與不確定性的時代。片中的人物都在尋找歸宿——旭仔尋找生母，蘇麗珍尋找承諾，超仔（劉德華 飾）尋找夢想，咪咪尋找愛情。然而，每一個人都處於一種「無根」的狀態。超仔放棄了警察身份跑去當水手，同樣成為了某種意義上的浪子；旭仔則遠赴南洋，最終慘死異鄉。

這種對身份認同的迷惘、對未來的無力感，恰恰呼應了當時香港人對自身命運的隱喻：我們究竟從何而來？又將飛往何處？如同那隻無腳鳥，在風中飄搖，看似自由，實則無所依傍。

電影的結尾，梁朝偉在狹窄矮小的房間裏默默梳頭、收拾賭具、將鈔票塞進口袋，最後熄燈出門。這一段看似與前文無關的幾分鐘獨角戲，堪稱影史上的神來之筆。它不僅預示著另一個「阿飛」的誕生，也標誌著王家衛宇宙的延續——從《阿飛正傳》到《花樣年華》，再到《2046》，那種對逝去時光的追憶與孤獨感，始終在一代代都市男女的血脈中流淌。

張國榮飾演的旭仔最終落下了帷幕，但他留下的那個側影、那段獨白，以及那隻永不落地的無腳雀仔，已經永遠刻在了華語電影的里程碑上。只要風還在吹，那隻鳥就依然在我們的心頭，繼續飛翔。