王家衛《阿飛正傳》：鏡下在風中飛翔的無腳雀仔
TEXT:DIVAPHOTO:官方圖片
香港電影的黃金時代，留下了無數震撼人心的影像，但若要挑選一部最能代表王家衛風格養成、最深沉凝刻「香港宿命」的作品，1990年上映的《阿飛正傳》絕無僅有。
這部作品不僅是王家衛「時間與記憶」宇宙的起點，更以極致的視覺美學、碎片化的敘事，以及經典的「無腳鳥」意象，將幾位都市男女的孤獨、迷惘與掙扎刻劃得淋漓盡致。張國榮飾演的旭仔（阿飛），那句關於「無腳鳥」的獨白，至今仍是華語電影史中最令人心碎的絕唱。
「我聽人講，呢世界有一種鳥係冇腳嘅，佢只可以一直咁飛，飛攰咗就喺風入面瞓。呢種鳥一輩子只可以落地一次，嗰一次就係佢死嘅時候。」
旭仔是個英俊、瀟灑、擅長情場遊戲的浪子。他在蘇麗珍（張曼玉 飾）與咪咪（劉嘉玲 飾）之間穿梭，看似游刃有餘、傲視一切，實則內心極度空虛。他之所以不敢落地、不敢給予任何女人承諾，根源在於他是一個「被遺棄的人」。生母的拋棄讓他對人生失去了信任感，養母的冷漠與掌控則讓他急於尋找自己的根。
他的一生是一場注定失敗的尋根之旅。當他終於前往菲律賓尋找親生母親，卻換來對方避而不見的背影時，旭仔最後的寄托被彻底摧毀。他背對著大宅走在熱帶叢林中的那一幕，步伐堅決卻充滿無奈。那隻無腳鳥，終究無法在陸地上找到安身之處，他的命運只能是繼續飛行，直到生命最後一刻被子彈貫穿。
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