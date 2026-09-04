三十載意式匠心遇上當代法、韓美學：帝王蟹及杜蘭小麥麵粒、鯧魚及烤洋蔥、龍蝦及蒸蛋，星廚尋味饗宴

最近來到澳門上葡京綜合度假村Palazzo Versace Macau三樓的Don Alfonso 1890，出席由《米芝蓮指南》與澳娛綜合悉心策劃的年度盛事「澳娛綜合星廚聯乘：尋味之旅」，當晚有幸能夠品嚐剛剛於《香港澳門米芝蓮指南2026》摘下一星榮譽的「當奧豐素1890」跟《首爾釜山米芝蓮指南2026》中榮獲二星殊榮的Restaurant Allen攜手呈現的星級晚宴，一切來得太期待。

「當奧豐素1890」總廚 Fabiano Palombini 擁有逾35年烹調頂級意大利料理經驗，足跡遍及羅馬、慕尼黑及紐約的米芝蓮星級廚房，Chef Fabiano是一位不折不扣的食材朝聖者，嚴格秉承當奧豐素家族經典的「從農場到餐桌」哲學，極力守護食材最純淨、最自然的本味。Restaurant Allen的靈魂人物Allen Hyunmin Suh曾於紐約多家星級餐廳歷練多年，他深諳韓國傳統的發酵與熟成工藝，能精準提煉食材的深層風味，並將其完美融入現代法式頂級料理的精緻與優雅之中。兩位主廚同樣尊重風土，以各自的文化底蘊搭配時令海鮮與頂級食材，呈現出一道接一道的佳餚美饌。

序曲（Amuse-bouche）｜兩位主廚雙劍合璧

番茄及海鮮（Tomato & Seafood）x 煙燻芹菜根及魚子醬（Smoked Celeriac & Kristal Caviar）– 晚宴由兩款歡迎小點揭開序幕，「番茄及海鮮」用南意最新鮮的番茄酸香，勾勒出鮮蝦與海鮮的清甜；「煙燻芹菜根及魚子醬」將三個層次的風味精巧融合，芹菜根帶著隱約的木質煙燻香氣，搭配帶有淡淡甜香的杏仁酒啫喱，最後有Kristal魚子醬的高雅鹹鮮在舌尖上提鮮。

第一道菜｜Restaurant Allen

龍蝦及蒸蛋（Lobster & Egg Custard）– 一道結合了法式甲殼醬汁與韓式茶碗蒸的菜式，底層舖上滑溜蒸蛋，上面則放了火候剛剛好的龍蝦，配上帶有些微酸爽味道的日式柚子醋與又香又濃的龍蝦沙巴雍，蛋香和海鮮的甜味瞬間在口中化開，溫柔得來又充滿力量。配酒有2018 Ca'del Bosco Vintage Collection Dosage Zero Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy，侍酒師選用來自倫巴第的零糖份頂級氣泡酒作配對，氣泡細緻綿密，帶有烘焙氣息與清爽的柑橘礦物酸度，完美的酸度俐落襯托出蒸蛋與龍蝦醬汁的濃郁，海鮮的鮮甜立即加倍提升。

第二道菜｜Don Alfonso 1890

帝王蟹及杜蘭小麥麵粒（King Crab & Semolina Rice）– 用上撒丁島的傳統手製杜蘭小麥麵粒入饌，帶有獨特的烘焙小麥香。主廚將帝王蟹的濃郁鮮味完全輸送到麵粒之中，搭配清香的歐芹醬汁，置頂則放上鮮甜的鮮蜆泡沫，每一口都充滿杜蘭小麥的煙韌與蟹肉的鮮甜。配酒有2023 Ciro Picariello Fiano di Avellino DOCG, Campania, Italy，選用坎帕尼亞當地的原生白酒品種Fiano作配對，帶有榛果、白花與獨特的煙燻火山礦物質風味，酒體的油潤質感與帝王蟹的豐潤相得益彰，讓人回味無窮。

第三道菜｜Restaurant Allen

鯧魚及烤洋蔥（Butterfish & Roasted Onion）– 透過這道魚料理，能夠充分體驗得到Chef Allen擁有極高超的海鮮處理技巧，鯧魚魚皮煎得輕薄香脆，魚肉卻保持細嫩多汁，烤洋蔥的焦糖甜香恰如其分地襯托出魚肉油脂的細膩。配酒有2021 Biondi-Santi Rosso di Montalcino DOC, Tuscany, Italy，打破「白酒配魚」的傳統規範，侍酒師選用Tuscan名酒Biondi-Santi的Rosso來作配對，這款葡萄酒帶有優雅的酸櫻桃、乾燥玫瑰與輕盈單寧，魚肉豐富的油脂軟化了紅酒的結構，而酒體的鮮活酸度則提升了烤洋蔥的甜香。

第四道菜｜Don Alfonso 1890

XO醃和牛牛肉及茄子（XO Marinated Wagyu Beef & Eggplant）– 主廚巧妙地將帶有東方色彩的XO醬與頂級和牛結合，經過醃製與精準慢烤，和牛的油脂香氣與XO醬的鮮味完美融合，搭配烹煮得如絲綢般滑順的茄子，每一口都變成為人間美味。配酒有2022 Gaja Ca'Marcanda 'Magari' Bolgheri DOC, Tuscany, Italy，選用名莊Gaja於Bolgheri產區的Super Tuscan，以赤霞珠和梅洛為主的酒款充滿黑醋栗、雪松與香料氣息，強勁而圓潤的單寧完美駕馭了和牛的豐厚油脂，酒中的辛香料層次更加與XO醬的微辣形成了深層的共鳴。

甜點時間｜兩位主廚雙劍合璧

意式桃子帕芙洛娃（Textures of Peach / Peach Pavlova）– Chef Fabiano與Chef Allen 把握夏季最後的蜜桃香氣，將其演變為雪葩、果凍、脆片與果泥等多重質感，蛋白霜的酥脆、雪葩的冰涼與果泥的濃郁層層遞進，交織出層次分明的酸甜節奏。配酒有2014 Joh. Jos. Prüm 'Wehlener Sonnenuhr' Riesling Auslese甜白酒，帶有清亮的蜜桃與蜂蜜氣息，高雅酸度精準平衡了甜度，與甜點完美融合，不分你我。

最後還有餐後點心和暖心咖啡、茶，為盛宴劃上完美句號。

當晚菜單定價每位MOP2,288+，配酒另加MOP988+。

當奧豐素1890（Don Alfonso 1890）

地址 ： 澳門路氹澳門上葡京綜合度假村范思哲豪華酒店大樓3樓307號舖

電話 ： +853 88811390