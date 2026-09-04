看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

最近，由井柏然與孫千主演的劇集《早春晴朗》成為不少人茶餘飯後的話題。有人是衝著井柏然飾演的「職場菁英」欒念與孫千飾演的「職場小白」尚之桃展開的地下戀去看的，有人則想在成年人的世界裡，照見自己曾經也在拉扯與試錯中，堅守下去的勇氣。

這部劇改編自晉江小說，原名為《姑娘別哭》，描繪北漂青年們在職場的奮鬥與愛情裡的拉扯。劇情跨越十年，既有職場的辛酸，也有愛情的溫熱。雖然「北漂」對香港觀眾而言並非熟悉的經驗，但劇裡那些在繁囂的大都市下努力的「牛馬」，卻讓人感受到一種既真實又矛盾的生活，最直接的莫過於在職場裡如何生存，在愛情裡如何選擇，在倫理邊界裡如何自處。

故事的設定在十年前的廣告圈，尚之桃作為職場小白進入了北京最頂級的廣告公司之一，在這裡，她遇上了在職場縱橫多年的「毒舌上司」欒念。兩人陰差陽錯的展開了一段「不正常的關係」，繼而發展成一段長達六年之久的地下戀情。愛情在《早春晴朗》裡並非童話故事，而是一場成年人之間的拉扯。當中就包括了愛情裡的試錯，成年人自尊心的角力，以及放不下面子的固執，因而導致一次次帶著氣話的溝通都讓誤會逐漸累積，讓關係逐漸失衡。

不過，這段關係從相識、相愛走到分手似乎也是難免的。劇中上司與下屬之間長達六年的地下戀情，從一開始就帶著不對等的關係。欒念作為職場大佬，習慣以嚴厲與毒舌維持權威；尚之桃則是初入行的小白，在渴望被肯定與害怕受傷之間徘徊。這樣的姿態，讓愛情始終夾雜著壓力與裂縫。而這些橋段也惹來了爭議，引起比較兩極化的討論——愛情是否能跨越權力的不平等？甚至地下戀情一旦被揭穿，可能就會變成職場危機。更有網友笑侃道：「若真遇上這些上司，應該是第一時間找HR或勞工處。」

在劇集中，「玩遊戲輸了，要彈對方額頭」的一幕也讓人看得隱隱作痛。面對愛，我們總問：「如果真愛一個人，怎麼捨得讓她痛？」但對此時高高在上的欒念而言，那記清脆的疼痛，是他用來掩飾心動的舉動。在眾人與職場規矩面前，他似乎必須公事公辦，甚至帶有攻擊性的狠心，來掩蓋自己早已失控的防線。這些細節讓人思考究竟愛與不愛之間，該如何相處？同時，也戳破了成年人愛情裡的自私與防備，直白的訴說著真實的愛情寫照——愛情裡，不只有溫柔，也有試探與摩擦。

雖然《早春晴朗》不是一部刻意走「虐劇」路線的作品，但其中一些對白卻格外動人，尤其是尚之桃與室友孫遠翥的互動。當尚之桃隨口問他有沒有談過戀愛時，孫遠翥淡淡地回答自己不想「禍害其他女孩」。這樣的自嘲帶著一點孤獨，而尚之桃卻真誠地說：「跟你談戀愛一定很幸福。」孫遠翥則回應：「戀愛不重要，在一起才重要。」短短幾句，既浪漫又滲出成年人對於愛情的隱忍與複雜，有時，喜歡並不是要奪走甚麼，而是希望陪伴，哪怕只是以朋友或室友的身分存在。

而當尚之桃在失落時吐露心聲：「我有一段不正常的關係，我一直以為我不在乎結果，又或者是我奢望守得月開見月明。但其實不是這樣的，我很糟糕⋯⋯」孫遠翥的回應卻溫柔而堅定：「你不糟糕。你還年輕，年輕就有試錯的機會；千萬不要委屈自己，我相信你有破殼的勇氣。就算現在沒有，以後也會有的。」這暖心的話，就像一束從燈塔而來的光，讓尚之桃在內耗與自我否定中，保持繼續面對生活的勇氣。

另外一個最觸動編者的對白，或許就是孫遠翥在看日出時，不禁說出的那句：「真想跳到雲海裡」。乍聽之下是浪漫的感嘆，卻成為劇中最致命的伏筆，婉轉的刻畫了成年人想逃避生活的瞬間⋯⋯有人在職場上拼搏，有人在愛情裡掙扎，有人享受著生活的甜頭，有人在壓力中抽離；更多時候，我們都在現實與理想中，不斷試錯。但殘酷的是，並非人人都能找到屬於自己的晴朗，有些人終究栽進了那個最美麗的日出裏，永遠留在了那裏⋯⋯

雖然唏噓，但卻也是最真實的人生。願大家在經歷風雨後，仍能像劇中歌詞般：「相信終有一刻，幸福會降落；那些忐忑和傷 在慢慢愈合。」