歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
大國博弈

【大國博弈】張翠容：美國在伊敘上演「冰火兩重天」的背後圖謀

職場女王|現今職場實況:人渣很多，人手過剩，人才凋零！大家看...
辦公室日常 職場女王

職場女王|現今職場實況:人渣很多，人手過剩，人才凋零！大家看...
名人健康|85歲安藤忠雄仍未停下來 兩度患癌摘除5個器官後改...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|85歲安藤忠雄仍未停下來 兩度患癌摘除5個器官後改...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣
Movie & Drama

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

TEXT:Helena HauPHOTO:劇照

　　最近，由井柏然與孫千主演的劇集《早春晴朗》成為不少人茶餘飯後的話題。有人是衝著井柏然飾演的「職場菁英」欒念與孫千飾演的「職場小白」尚之桃展開的地下戀去看的，有人則想在成年人的世界裡，照見自己曾經也在拉扯與試錯中，堅守下去的勇氣。

 

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

 

　　這部劇改編自晉江小說，原名為《姑娘別哭》，描繪北漂青年們在職場的奮鬥與愛情裡的拉扯。劇情跨越十年，既有職場的辛酸，也有愛情的溫熱。雖然「北漂」對香港觀眾而言並非熟悉的經驗，但劇裡那些在繁囂的大都市下努力的「牛馬」，卻讓人感受到一種既真實又矛盾的生活，最直接的莫過於在職場裡如何生存，在愛情裡如何選擇，在倫理邊界裡如何自處。

 

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

 

　　故事的設定在十年前的廣告圈，尚之桃作為職場小白進入了北京最頂級的廣告公司之一，在這裡，她遇上了在職場縱橫多年的「毒舌上司」欒念。兩人陰差陽錯的展開了一段「不正常的關係」，繼而發展成一段長達六年之久的地下戀情。愛情在《早春晴朗》裡並非童話故事，而是一場成年人之間的拉扯。當中就包括了愛情裡的試錯，成年人自尊心的角力，以及放不下面子的固執，因而導致一次次帶著氣話的溝通都讓誤會逐漸累積，讓關係逐漸失衡。

 

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

 

　　不過，這段關係從相識、相愛走到分手似乎也是難免的。劇中上司與下屬之間長達六年的地下戀情，從一開始就帶著不對等的關係。欒念作為職場大佬，習慣以嚴厲與毒舌維持權威；尚之桃則是初入行的小白，在渴望被肯定與害怕受傷之間徘徊。這樣的姿態，讓愛情始終夾雜著壓力與裂縫。而這些橋段也惹來了爭議，引起比較兩極化的討論——愛情是否能跨越權力的不平等？甚至地下戀情一旦被揭穿，可能就會變成職場危機。更有網友笑侃道：「若真遇上這些上司，應該是第一時間找HR或勞工處。」

 

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

 

　　在劇集中，「玩遊戲輸了，要彈對方額頭」的一幕也讓人看得隱隱作痛。面對愛，我們總問：「如果真愛一個人，怎麼捨得讓她痛？」但對此時高高在上的欒念而言，那記清脆的疼痛，是他用來掩飾心動的舉動。在眾人與職場規矩面前，他似乎必須公事公辦，甚至帶有攻擊性的狠心，來掩蓋自己早已失控的防線。這些細節讓人思考究竟愛與不愛之間，該如何相處？同時，也戳破了成年人愛情裡的自私與防備，直白的訴說著真實的愛情寫照——愛情裡，不只有溫柔，也有試探與摩擦。

 

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

 

　　雖然《早春晴朗》不是一部刻意走「虐劇」路線的作品，但其中一些對白卻格外動人，尤其是尚之桃與室友孫遠翥的互動。當尚之桃隨口問他有沒有談過戀愛時，孫遠翥淡淡地回答自己不想「禍害其他女孩」。這樣的自嘲帶著一點孤獨，而尚之桃卻真誠地說：「跟你談戀愛一定很幸福。」孫遠翥則回應：「戀愛不重要，在一起才重要。」短短幾句，既浪漫又滲出成年人對於愛情的隱忍與複雜，有時，喜歡並不是要奪走甚麼，而是希望陪伴，哪怕只是以朋友或室友的身分存在。

 

看了《早春晴朗》才懂，成年人的世界總在賭氣拉扯！願我們忐忑後，擁有破殼的勇氣

 

　　而當尚之桃在失落時吐露心聲：「我有一段不正常的關係，我一直以為我不在乎結果，又或者是我奢望守得月開見月明。但其實不是這樣的，我很糟糕⋯⋯」孫遠翥的回應卻溫柔而堅定：「你不糟糕。你還年輕，年輕就有試錯的機會；千萬不要委屈自己，我相信你有破殼的勇氣。就算現在沒有，以後也會有的。」這暖心的話，就像一束從燈塔而來的光，讓尚之桃在內耗與自我否定中，保持繼續面對生活的勇氣。

 

　　另外一個最觸動編者的對白，或許就是孫遠翥在看日出時，不禁說出的那句：「真想跳到雲海裡」。乍聽之下是浪漫的感嘆，卻成為劇中最致命的伏筆，婉轉的刻畫了成年人想逃避生活的瞬間⋯⋯有人在職場上拼搏，有人在愛情裡掙扎，有人享受著生活的甜頭，有人在壓力中抽離；更多時候，我們都在現實與理想中，不斷試錯。但殘酷的是，並非人人都能找到屬於自己的晴朗，有些人終究栽進了那個最美麗的日出裏，永遠留在了那裏⋯⋯

 

　　雖然唏噓，但卻也是最真實的人生。願大家在經歷風雨後，仍能像劇中歌詞般：「相信終有一刻，幸福會降落；那些忐忑和傷 在慢慢愈合。」

 

Tags:#早春晴朗#井柏然#孫千#辦公室戀情#地下戀情#職場奮鬥#北漂青年#情感成長#成年人的關係#愛情與衝突#破殼的勇氣
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Culture文章
用筆紙傳遞愛與情：「Hermès, Drawn to Craft」走進香港
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處