歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯
Dining

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近去了澳門巴黎人過了一個悠閒週末，原來這座充滿法式風情的度假村，轉眼間已經迎來十週年紀念。在這個值得慶祝的里程碑，澳門巴黎人特別策劃了一場名為『名廚臻宴』的盛事，並於Le Cristal Parisian隆重揭幕。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　『名廚臻宴』橫跨了六個週末舉行，每期都會邀請享譽國際的星級名廚坐鎮。我們到訪的那一週，正好趕上《一飯封神第一季》總冠軍屈雨瑜主廚 (Chef Rain) 主理的場次，實在讓人充滿期待。這位1996年出生於廣州的年輕女廚師，16歲時因熱愛西餐而考入烹飪學校。在男性主導、極度考驗體力的熱廚房中，她憑著過人實力和不屈不撓的精神，成功在星級酒店體系中站穩腳步。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　然而，Chef Rain並未滿足於傳統『行政總廚』的平穩晉升之路，反而於2019年毅然加入了廣州的外宴公司。在業內，『外宴』常被視為非正統，因為它無法參與米芝蓮或黑珍珠的評選，廚房與餐桌更必須隨著客人需求，流動於稻田、森林甚至沙漠深處。但也正因如此，長期在這種極具挑戰的環境下延開數十席，極大地鍛鍊了她的臨場應變力與想像力，最終在去年的《一飯封神第一季》中一舉奪魁，成為備受矚目的明星大廚。

 

　　盛宴專為十周年紀念全新打造的恆溫餐饗空間「Le Cristal Parisian」舉行，之位處於巴黎人6樓庭園裡面，除了地板之外，全個用餐空間的間隔牆和天花都選用了透明物料，讓賓客可以一邊用餐，一邊飽覽路氹金光大道全景，並以前排視角欣賞十周年限定的無人機匯演。安坐好後，我們先來一口香檳清新味蕾，為之後的美食做好準備。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　丹霞鳳築 - 盛宴由一道名為「丹霞鳳築」的湯品揭開序幕，Chef Rain精選了清甜的漳州貴妃蚌與爽脆的竹笙入饌，福建野生紅菇的清香與貴妃蚌的鮮甜完美融合，粉紅色的湯液溫潤了嘴巴，喝罷，暖身又暖心。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　雪浪藏金 - 一道以廣東「撈起」為靈感的菜式，以爽脆的加拿大A級象拔蚌為主體，搭配散發陣陣清香的葵香雞，點綴其間有金絲皇菊和冰淇淋蘿蔔，皇菊的淡淡幽香不僅中和了雞肉的豐腴，更將象拔蚌的鮮甜提升到另一個層次。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　龍馬精神 - 主角是肉質緊緻的小青龍，Chef Rain大膽地運用了加入10年新會陳皮調製的沙茶醬，陳皮的甘醇巧妙地化解了沙茶的燥辣，搭配裏上了生炸花生的小青龍，無論味道和口感層次都十分精彩。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　翠玉鳴鑾 - 終於輪到Chef Rain的招牌菜登場，澳洲M9牛小排經過熟成處理，烤得外焦脆、內軟嫩，神來之筆是配上了「四川青花椒慕斯」，主廚將川菜中霸道的青花椒，轉化為法式慕斯般細緻輕盈的質地，微麻而不辣，香氣縈繞鼻腔。旁邊搭配的醃漬鳳梨，酸甜解膩，絕妙地平衡了牛小排的油脂感。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　滇紅釀露 - 在品嚐過兩道重頭主菜後，一杯消滯解膩的飲品正好適時送上，這款由雲南滇紅玫瑰與康普茶調配而成的發酵茶飲，酸甜微泡，瞬間為舌頭抹上清新，為之後的壓軸主食做好準備。

 

　　山海入甕 - 一道需要三天時間準備的主食，Chef Rain選用極品五常大米入饌，貪其特別油亮、香濃。米飯中加入了10年梅菜和用伊比利亞黑毛豬炮製而成的扣肉，還有散發泥土與松針獨特香氣的乾巴菌，菌香被肥而不膩的扣肉油脂充分激發，皺皮椒的微辣與鮮炸脆米的清脆，大大豐富了菜式的層次。每一口飯都吸收了菌香與肉汁精華，絕對是名副其實的「封神」美食。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　岩韻凝箱 - 甜點時間來了一款結合了澳門珍奶和綠窗花意象的甜食，用上千島湖十年魚子醬與尊貴官燕入饌，加入「大紅袍」奶凍，大紅袍特有的微甘茶香充分注入了甜品裡面，與魚子醬的鹹鮮和官燕的滑嫩在嘴巴裡完美融合，為這場十週年慶典劃上精緻的甜蜜句號。

 

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

 

　　「名廚臻宴」定價每位MOP2,388，搭配4杯香檳另加每位MOP588。

 

Le Cristal Parisian

地址  :  澳門路氹城路氹金光大道連貫公路澳門巴黎人6樓

電話  :  +853 8118 9010  

 

Tags:#香港#美食地圖#Dining#路氹#Le Cristal Parisian#澳門
Add a comment ...Add a comment ...
中環全新當代福建盛宴！廈港汁浸龍蝦、紅樹林紅蟳蒸米糕、25年老菜脯油渣蟹肉炒燕窩，以減法美學演繹當代閩菜
更多「世」界味覺之旅文章
中環全新當代福建盛宴！廈港汁浸龍蝦、紅樹林紅蟳蒸米糕、25年老菜脯油渣蟹肉炒燕窩，以減法美學演繹當代閩菜
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處