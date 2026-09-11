巴黎人十週年「名廚臻宴」：小青龍配陳皮沙茶醬、熟成M9牛小排配四川青花椒慕絲、10年梅菜伊比利亞黑毛豬扣肉飯

最近去了澳門巴黎人過了一個悠閒週末，原來這座充滿法式風情的度假村，轉眼間已經迎來十週年紀念。在這個值得慶祝的里程碑，澳門巴黎人特別策劃了一場名為『名廚臻宴』的盛事，並於Le Cristal Parisian隆重揭幕。

『名廚臻宴』橫跨了六個週末舉行，每期都會邀請享譽國際的星級名廚坐鎮。我們到訪的那一週，正好趕上《一飯封神第一季》總冠軍屈雨瑜主廚 (Chef Rain) 主理的場次，實在讓人充滿期待。這位1996年出生於廣州的年輕女廚師，16歲時因熱愛西餐而考入烹飪學校。在男性主導、極度考驗體力的熱廚房中，她憑著過人實力和不屈不撓的精神，成功在星級酒店體系中站穩腳步。

然而，Chef Rain並未滿足於傳統『行政總廚』的平穩晉升之路，反而於2019年毅然加入了廣州的外宴公司。在業內，『外宴』常被視為非正統，因為它無法參與米芝蓮或黑珍珠的評選，廚房與餐桌更必須隨著客人需求，流動於稻田、森林甚至沙漠深處。但也正因如此，長期在這種極具挑戰的環境下延開數十席，極大地鍛鍊了她的臨場應變力與想像力，最終在去年的《一飯封神第一季》中一舉奪魁，成為備受矚目的明星大廚。

盛宴專為十周年紀念全新打造的恆溫餐饗空間「Le Cristal Parisian」舉行，之位處於巴黎人6樓庭園裡面，除了地板之外，全個用餐空間的間隔牆和天花都選用了透明物料，讓賓客可以一邊用餐，一邊飽覽路氹金光大道全景，並以前排視角欣賞十周年限定的無人機匯演。安坐好後，我們先來一口香檳清新味蕾，為之後的美食做好準備。

丹霞鳳築 - 盛宴由一道名為「丹霞鳳築」的湯品揭開序幕，Chef Rain精選了清甜的漳州貴妃蚌與爽脆的竹笙入饌，福建野生紅菇的清香與貴妃蚌的鮮甜完美融合，粉紅色的湯液溫潤了嘴巴，喝罷，暖身又暖心。

雪浪藏金 - 一道以廣東「撈起」為靈感的菜式，以爽脆的加拿大A級象拔蚌為主體，搭配散發陣陣清香的葵香雞，點綴其間有金絲皇菊和冰淇淋蘿蔔，皇菊的淡淡幽香不僅中和了雞肉的豐腴，更將象拔蚌的鮮甜提升到另一個層次。

龍馬精神 - 主角是肉質緊緻的小青龍，Chef Rain大膽地運用了加入10年新會陳皮調製的沙茶醬，陳皮的甘醇巧妙地化解了沙茶的燥辣，搭配裏上了生炸花生的小青龍，無論味道和口感層次都十分精彩。

翠玉鳴鑾 - 終於輪到Chef Rain的招牌菜登場，澳洲M9牛小排經過熟成處理，烤得外焦脆、內軟嫩，神來之筆是配上了「四川青花椒慕斯」，主廚將川菜中霸道的青花椒，轉化為法式慕斯般細緻輕盈的質地，微麻而不辣，香氣縈繞鼻腔。旁邊搭配的醃漬鳳梨，酸甜解膩，絕妙地平衡了牛小排的油脂感。

滇紅釀露 - 在品嚐過兩道重頭主菜後，一杯消滯解膩的飲品正好適時送上，這款由雲南滇紅玫瑰與康普茶調配而成的發酵茶飲，酸甜微泡，瞬間為舌頭抹上清新，為之後的壓軸主食做好準備。

山海入甕 - 一道需要三天時間準備的主食，Chef Rain選用極品五常大米入饌，貪其特別油亮、香濃。米飯中加入了10年梅菜和用伊比利亞黑毛豬炮製而成的扣肉，還有散發泥土與松針獨特香氣的乾巴菌，菌香被肥而不膩的扣肉油脂充分激發，皺皮椒的微辣與鮮炸脆米的清脆，大大豐富了菜式的層次。每一口飯都吸收了菌香與肉汁精華，絕對是名副其實的「封神」美食。

岩韻凝箱 - 甜點時間來了一款結合了澳門珍奶和綠窗花意象的甜食，用上千島湖十年魚子醬與尊貴官燕入饌，加入「大紅袍」奶凍，大紅袍特有的微甘茶香充分注入了甜品裡面，與魚子醬的鹹鮮和官燕的滑嫩在嘴巴裡完美融合，為這場十週年慶典劃上精緻的甜蜜句號。

「名廚臻宴」定價每位MOP2,388，搭配4杯香檳另加每位MOP588。

Le Cristal Parisian

地址 : 澳門路氹城路氹金光大道連貫公路澳門巴黎人6樓

電話 : +853 8118 9010