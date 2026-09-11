電影《社交清算》：改編自真實「Facebook檔案」，數碼世界究竟藏著甚麼黑幕？

如果說《社交網絡》是十六年前的創世神話，那麼《社交清算》便是一次殘酷的追問——當初社交平台作為數碼時代的起點，如今究竟成了甚麼樣的巨獸？十六年前，電影《社交網絡》改編自班·梅立克的著作《意外的億萬富翁》，講述了 Facebook 的創立過程。十六年過去了，即將上映的《社交清算》就如一面鏡子，照見過去數嗎時代的發展所帶來的「現況」。

電影由奧斯卡金像編劇Aaron Sorkin再次執筆並親自執導，改編自《華爾街日報》震撼全球的調查報導《Facebook檔案》（The Facebook Files）。這些檔案源自前員工Frances Haugen提供的內部文件，揭露了Facebook在演算法設計、青少年心理健康、假消息傳播等方面的隱憂。更令人不安的是，公司高層在知情的情況下，仍選擇將利益置於社會責任之上。這些報導不僅引發全球輿論，也成為科技倫理辯論的分水嶺。

《社交清算》就是以此案件為故事基底，講述年輕工程師 Frances Haugen（由Mikey Madison飾演）在職期間，意外發現公司刻意隱瞞的黑暗秘密。為了公義，她選擇挺身而出，聯同《華爾街日報》記者 Jeff Horwitz（由 Jeremy Allen White飾演），展開一段危險的吹哨之旅。面對恐嚇、圍堵與巨大的壓力，他們冒死揭開社交網絡龍頭最不可告人的黑幕，誓要將真相曝光。

演員陣容同樣令人矚目。近年憑《Anora》奪下奧斯卡影后的 Mikey Madison，這次化身吹哨人，演繹一個在真相與危險之間掙扎的角色。Jeremy Allen White，憑《The Bear》多度封帝，則飾演記者 Jeff Horwitz；再加上《Succession》視帝Jeremy Strong的加入，三位實力派演員同場飆戲。幕後由 Sorkin 親自掌舵，延續他一貫犀利的筆觸，將真實事件轉化為銀幕上的文化辯證。

電影提出了一個尖銳的問題：在演算法與平台支配的世界裡，真相究竟值多少？吹哨者的勇氣，媒體的堅持，與科技巨頭的壓力，當科技不再只是夢想的出口，而是倫理的試煉場，我們又該如何自處？作為觀眾的我們，究竟是旁觀者，還是參與者？

《社交清算》

上映時間：2026 年 10 月 8 日