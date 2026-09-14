盛夏肌膚急救指南：告別黏膩與乾燥，SUQQU護膚專家久次米恭子親授清爽透亮秘訣！

炎炎夏日，面對高溫濕熱的室外環境與冷氣大開的室內溫差，肌膚經常在「大出油」與「乾到脫皮」之間反覆橫跳。夏天保養到底該減法還是加法？又該如何選擇適合自己的護膚品？今次我們特別邀請到SUQQU護膚專家久次米恭子，針對夏季最常見的肌膚難題，為大家帶來專業又實用的解答！

問：Angel S

答：SUQQU護膚專家久次米恭子

問：現代都市人長期處於空調環境，容易令肌膚乾燥暗沉、粗糙和屏障受損。日常護膚中，有哪些步驟或成分產品能有效緩解及預防？辦公室內又有何即時保濕與急救方法？

答：很多人以為夏天出油多，保養品就要越塗越少，這其實是常見的誤區。即使是夏天，也不建議過度簡化保養步驟，依然需要配合適量的乳液或乳霜來鎖水保濕，維持肌膚屏障健康。

如果想要兼具清爽感與高效保濕，可以選擇像水妍亮采系列這類質地輕盈清爽、同時具備優異保濕效果的產品，非常適合夏天使用。

至於在辦公室遇到乾燥問題，有兩個快速急救小妙招：

保濕噴霧（Mist）：感覺乾燥時隨時噴一噴，迅速為肌膚補充水分與提升保濕度。

局部疊加乳霜：如果因為冷氣吹太久導致局部乾癢或脫皮，可在該位置塗抹少許乳霜，加強局部滋潤與修護。