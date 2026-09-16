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在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現
Movie & Drama

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

TEXT:喬遠（轉載自藝術當下）

　　最初看到電影《浪花男女》的簡介資料，發現以尾波滑浪（wakesurf，有別於較傳統的滑浪和滑水）運動為題材，又有年輕俊男美女如魏浚笙、朱鑑然和楊偲泳等擔綱演出，以為《浪》片會是典型的「運動片」，強調激情、熱血和青春，看過後倒發覺並非如此，不過電影卻有另外一些可觀之處。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

 

　　如果將電子競技也算作運動的話，過去兩年間上映、有頗強運動元素的港產劇情片，至少有去年的《臨時決鬥》、《觸電》、《金童》和《逆轉上半場》，以及今年的《電競女孩》，當然還要一提引起是否屬於港片爭議的《功夫女足》（下文詳談）。與上述各片相比，《浪》片用於解説相關運動的技術，以及呈現運動姿態的畫面，很可能是各片中最多的。這很可能因為導演馮志強本身熱愛尾波滑浪，著意藉電影推介這項運動。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

 

　　運動場面自然是運動片中重要的一環，但卻很可能吃力不討好，特別是動作設計走寫實路線的。畫面可見，導演非常用心拍攝眾多滑浪場面，不論其中有否大量動用電腦特技，眾角色的滑浪動作確是頗具真實感（據說女主角楊偲泳真的是滑浪高手），但卻稍嫌欠缺令人驚嘆的特色或美感。門外漢甚或可能覺得滑浪畫面來得過多或變化不大。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

For DIVA ONLY《浪花男女》以尾波滑浪為題材，運動場面強調真實感，相信拍攝的難度不低，可惜稍欠特色。

 

　　如果說《浪》片的滑浪場面充滿運動片的味道，那麼其情節就跟一般運動片大異其趣。電影並不強調以艱苦訓練來贏取比賽、反敗為勝，或藉著取勝得到個人救贖等常見的運動片元素，主人翁反而更著重純粹的技藝提升和享受運動的樂趣。《浪》片另闢蹊徑，貫穿故事的主線是滑浪教練孫漫（楊偲泳飾）在網上遭到KOL（意見領袖）抹黑，引發網絡欺凌，其後她與男主角阿川（魏浚笙飾）力圖澄清平反。不健康的網絡生態無疑是較新穎的題材，也是值得探討的問題，不過電影在這方面的橋段發揮只可算平實合理，既未見十分曲折或動人，也沒有對網絡生態作出真正深刻的剖析──較具特色的設計是在大學教傳理科目的馬教授（周家怡飾）私下竟是極不負責任的網絡hater（酸民／鍵盤戰士）。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

 

　　另一方面，創作人也借助滑浪運動表達一些訊息，特別是專業與市場之間的取捨，以及面對「順風」和「逆風」時的不同策略，也堪細味。總括來說，《浪》片可算是純樸溫馨的小品，值得一看，但整體成績未見突出。

 

　　不過，《浪》片倒令筆者聯想起上文提及的另一部運動片、周星馳執導的《功》片──有趣的是，《浪》片導演馮志強原來曾長時期為周星馳編劇，作品包括《少林足球》（2001年）、《長江七號》（2008年）和《西遊降魔篇》（2013年）。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

 

　　在此不妨先談一下《功》片上映時在香港的一些爭議。當時有些港人在網上表示，該片「唔係拍俾港人睇」，呼籲大家罷看；曾與周星馳合作的資深電影人谷德昭則指這是「封閉心態」，香港觀眾如果這樣做會損害自身視野，「自己蝕底」。筆者認為，周星馳過去自己演出的作品最成功的地方，也是最大的特色，是他飾演的「小子」角色在故事裏通常懶惰、嬉皮笑臉、玩世不恭、看似不負責任，但往往在經歷失意和挫折後，真正面對重大考驗時就會發奮圖強、靈活變通、運用智慧，最終得以解決難題。這種不喜歡講大道理，但求用盡各種方法追求成果（可能是不合法或不應獲得認許的方法，例如在《國產凌凌漆》（1994年）結局時賄賂行刑人員）的特質本就是上世紀不少香港人的處事哲學。因此，香港人熱愛周星馳的昔日作品，除了欣賞全世界（至少華人社會）都會受落的笑料外，更因為那些舊作有濃厚的香港味道。面對他針對內地市場而拍製的《功》片，我們不必談到甚麼「抵制」，但一般香港觀眾並非專業電影工作者，觀影不是為了開闊眼界，對欠缺香港味道的電影興趣較低，正常不過。事實上，該片在香港的票房確實不甚理想，真正有關內容的評論也未算熱烈。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

For DIVA ONLY《功夫女足》以真人做動作來重新演繹日本動畫《足球小將》的傳統風格。

 

　　以戲論戲，《功》片情節單薄馬虎，人物塑造平面，笑料也不甚出色，整體水準距離周星馳的多部佳作甚遠，但其動作場面也另有一番趣味。《浪》片著重真實而細緻地呈現滑浪運動的動作，反觀《功》片則完全反其道而行，有關足球比賽的動作極盡誇張之能事，完全以漫畫化的方式表達。可以說，周星馳（親自擔任動作導演）其實在用真人來重新演繹日本漫畫和動畫電視劇《足球小將》（多輯漫畫由1981年斷續連載至今；4輯電視劇由1983年至2024年），片中個別動作明顯是向《足》劇致敬，即使現在已有相當高明的AI特技協助營造視覺效果，但《功》片刻意保留比較粗糙的處理方法，特別是比賽時背景中的看台觀眾。這份瘋狂的誇張無疑也是周星馳的一貫特色，在運動片中這樣運用，不少人自然會追溯至他的名作《少林足球》，但其實這種風格早已見於1991年的另一部運動片──以英式桌球斯諾克（snooker）為題材的《龍的傳人》。一如馮志強喜愛滑浪，據說周星馳的斯諾克技術也不俗──這一點獲得2025年斯諾克世界錦標賽冠軍、現在世界排名第一的趙心童證實（當然可能略帶客套成分）。

 

在寫實與誇張間的熱血漂流：《浪花男女》到《功夫女足》的兩極呈現

 

　　若留意一下有關周星馳近年電影業務營運的新聞報道，就不難猜測到他為何會選擇在去年用較短製作時間，以這種方式完成《功》片（他的個人喜好相信只是其次）；再看看電影在內地有逾23億元人民幣的票房，可見他對於自己仍能掌控甚麼賣座元素依然盤算準確，知道即使放棄過去賴以成功的「周星馳式」劇情轉折和對白鋪排，只是放大漫畫化的動作設計，仍足以吸引內地觀眾。筆者倒覺得，這未嘗不是反映了他依然以另一種形式展現香港人的特色：不講大道理，靈活變通，解決難題。

 

Tags:#運動片#港產片#周星馳#馮志強#網絡欺凌#少林足球#足球小將#漫畫式電影#寫實與誇張#香港電影工業#電影評論#魏浚笙#楊偲泳#谷德昭#趙心童#斯諾克#網絡文化#影評
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