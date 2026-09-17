連卡佛首推自家奢華美肌周邊！以美學級解鎖日夜無間的護膚儀式

對於懂生活、講究護膚細節的女人來說，一套完美的保養保養程序，絕不僅止於選對昂貴的精華與乳霜，連每一次觸碰肌膚的媒介都必須是極緻享受。

殿堂級奢華百貨連卡佛延續對品質與美學的極致追求，歷時兩年深度研發與無數次嚴苛測試，反覆打磨逾十多款樣本，今年重磅登場兩款重新定義日常護膚的奢華必備臻品——竹纖維化妝棉與柔潤甘油精華潔面巾。

告別隨意的日常清潔，連卡佛這次以「Beauty Match Made」為概念，將護膚的起手式昇華為一場高雅愜意的日夜美肌儀式。

晨間喚醒：零摩擦、不浪費每一滴精華

清晨醒來，肌膚需要的是最溫柔的喚醒。這款化妝棉外層精選天然抗菌的 100% 天然竹纖維，帶來極致順滑的零摩擦觸感。只需以溫水或卸妝水沾濕，就能輕鬆抹走彩妝與殘留物，完全無須擔心拉扯出細紋。

最讓編輯心動的是它的內芯採用了柔軟且富承托力的 100% 純棉，具備強大的鎖液不滴技術。吸滿爽膚水或昂貴精華後，只會在輕拍肌膚時精準釋出，絕不沿指縫流走浪費！配合貼心的人體工學「枕型指套口袋」設計，輕鬆套入指頭就能極致貼合面部輪廓，讓晨間護膚過程變得無比精準又省時。

夜間療癒：一巾多用、自製 SPA 級濕敷膜！

經歷了一整天的繁忙與疲憊，夜晚的卸妝與清潔更需要極致的呵護。潔面巾特別採用 100% 黏膠纖維打造平滑無壓紋的巾面，最酷的是注入了「遇水即活化」的甘油滋養成分！潔面同時給予肌膚絲絨般的保濕感。

不論是眼周輕壓數秒輕鬆卸除眼妝、快速擦拭難清理的泥膜，還是乾用時吸乾洗臉後的多餘水分，表現都令人驚艷。編輯私心最推薦的隱藏用法，是按面部需求自由裁剪大小，浸透自己喜歡的爽膚水或精華液，隨心打造專屬 DIY 濕敷面膜，讓日常卸妝洗臉昇華為私人奢華 SPA 饗宴。

這個夏末，不妨為自己的梳妝台換上這套精緻的日夜美肌助手吧！

查詢/購買：連卡佛