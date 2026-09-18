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《HOPE：逆襲希望港》：用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲劇的兩面性。
Movie & Drama

《HOPE：逆襲希望港》：用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲劇的兩面性。

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　《HOPE：逆襲希望港》好壞參半，但畫風凌厲， 觀感飽滿。開局展現不祥之兆，公牛橫屍路面，血淋淋的特寫，令人警惕。同時，山火耗盡了援兵，警長範錫（黃晸珉 飾）求助無門，夥拍獵人、也是親人的成基（趙寅成 飾）兵分兩路。這才找到斷手，兇多吉少，邊鎮已失陷。羅泓軫以驚慄片聞名，《追擊者》、《哭聲》氣氛肅殺，陰森恐怖。上升到災難片規模，仍沉得住氣，先藏着怪物真身。大量撕扯、慘叫、踐踏聲先聲奪人，再來是遠景可見，高空擲物，人還被碾成血漿。那種螳臂擋車、肢體炸裂，非常利落。除了視聽沉浸，置景也下了功夫。空間富有細節，殘留著生活痕跡。

 

　　當範錫舉槍到菜市場，本來那裏屠宰海鮮，如今攤販頭破流血，活魚無力掙扎，死亡不分彼此。同時，英雄魄力不見蹤影，村民基本上是粗口橫飛、亂槍掃射，還誤殺了人，狼狽之極。這種近乎滑稽的失常，倒比起英雄形象，更有血肉。當中全民皆兵，持槍上陣，勉強說是邊境戰爭的隱憂所致。這不必深究，如此排場的類型片，未免堆砌火力。於是女巡警成愛（鄭好娟 飾）便瀟灑登場，慢動作配重機槍，帶上被追得半死的範錫，來了場飆車追逐。各種俯衝和推移帶勁，一氣呵成。沒料到大半小時的段落，臨場感非凡，製作水平和導演技巧相當。

 

《HOPE：逆襲希望港》：用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲劇的兩面性。

本片入圍康城電影節主競賽。（《HOPE：逆襲希望港》劇照 ）

 

難怪羅泓軫景仰保羅韋浩雲（Paul Verhoeven），韋浩雲的《鐵甲威龍》（RoboCop）、《宇宙威龍》（Total Recall）出了名大尺度。《宇宙威龍》 用乳膠假體和機械偶， 打造出肉體恐怖。明明是荷里活科幻片，卻拍出邪典地位。《HOPE：逆襲希望港》是相似的類型混搭，但造型被人垢病。主要是怪物露面後，特效不協調。前半段相對可觀，始終是若隱若現。哪怕動態捕捉失真，運鏡和節奏凌厲，並不算太礙眼。但成基那團人直達太空船，更多異獸在光天化日下現形，技術便惹人挑剔。一來本片成本刷新南韓影史，是不是物有所值，很難說。 二來創意不起眼，外星人的形象比較縫合。雖然各有變異，但篇幅上沒頭沒尾，令人難以辯識。如此面目模糊，似乎不必動用米高法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）這些重量級明星。 

 

　　所以森林內的重頭戲，神秘感不再，變成硬碰硬。調度依然可觀，鏡頭飛揚，走位自如。這邊槍手身騎白馬，穿梭叢林間，未幾剩下半個身軀。千鈞一髮之際，以慢動作強調危機。然而編排暴露短版，本來人和怪獸的速度和戰力已飄忽，範錫掉落屋頂也不礙事，算是主角光環。但成基光環更甚，和怪物雄性對決，以及種種摔傷，都難以賜死。尤其本片注重體驗多於人物塑造，範錫、成愛、成基只有性格特徵，卻沒有實際背景。成基給人留下的印象，恐怕是過分命大。最後的公路追逐，充分運用了遠景構圖，航拍和廣角攝影加持下，視野遼闊。眼見怪獸咬住不放，雙方風馳電掣，每次距離縮近，都心頭一緊。翻查得知，攝影師是掌鏡《末日列車》、《燃失樂園 》、《上流寄生族》的洪坰杓，看來畫面流麗並不意外。這次壯麗的取景， 要歸功於他自然光捉得準。另外，本片由Michael Abels 操刀配樂，代表作是佐敦比爾（Jordan Peele）的一系列作品，包括西部科幻片《虛無》（Nope）。說來本片的孤立村落、策馬奔騰以及荒野獵手，和西部片相當契合。兩者又以驚悚為主軸，所以配樂異曲同工，大致上節奏快，又並非一味協調，既緊湊又不安。

 

《HOPE：逆襲希望港》：用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲劇的兩面性。

從困獸鬥到郊野逃亡。 （《HOPE：逆襲希望港》劇照 ）

 

　　《HOPE：逆襲希望港》有處反轉，發人深省。原來外星一族並非無故侵佔，而是村民獵殺了他們的王子。羅泓軫談到，外星嬰兒藏於木匠的冰櫃裏，沾上泥濘，帶有基督誕生的意味。到頭來，是人類意外弑神，率先發動戰爭。變相地，外星人成了受害者。 所以範錫看到怪獸落淚，加了慢動作強調，勾起同理心。最終狠狠扣題「希望」，之於人類存亡，不可或缺。連外星人也心存希望，要復活王子。導演用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲劇的兩面性。或許有些倉猝，要靠外星人出口成章，還有成愛邊跑邊總結：一切都是命。這有點囉嗦，引來範錫嘲弄：「跑得喘不過氣，別說了！」無論如何，還是期待續集。這次是白天，太陽下山了，也許有援兵趕到。入夜後，能見度低，添加神秘氣息，說不定更能發揮恐怖片手段。隨着版圖擴大，套用導演所言：如果他越界北上，也別太驚訝。

 

《HOPE：逆襲希望港》：用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲劇的兩面性。

羅泓軫盡顯野心。（《HOPE：逆襲希望港》劇照 ）

 

 

Tags:#HOPE逆襲希望港#羅泓軫#黃晸珉#趙寅成#鄭好娟#MichaelFassbender#AliciaVikander#康城影展
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