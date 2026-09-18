改編暢銷神作《不存在的罪人》：當《格雷》女神遇上《Prada》主角，究竟是榻上廢人，還是手稿裡的瘋子？

有些驚悚片總是虎頭蛇尾，但當《紐約時報》暢銷榜冠軍作者柯琳胡佛（Colleen Hoover）跳出熟悉的浪漫愛情框架，決定親自操刀寫一部「連自己都被毛骨悚然到」的心理驚悚小說時，註定會掀起一場銀幕風暴。改編自其話題神作的年度劇情驚慄大作《不存在的罪人》（Verity），找來安妮夏菲維（Anne Hathaway）與狄高達莊遜（Dakota Johnson）兩大銀幕女神同台飆戲，挑戰心理與情欲的危險邊界。

一份秘藏手稿，掀開偏僻大宅裡的暗黑旋渦

故事始於一位運氣不佳、正經歷喪母之痛的潦倒作家 Lowen（Dakota Johnson飾）。她受聘搬入偏僻大宅，為因神秘車禍而癱瘓的著名女作家Verity （Anne Hathaway飾）擔任代筆。然而在整理資料時，Lowen 意外翻出一份 Verity 未曾公開的自傳手稿。

文字裡記錄著極具誘惑卻又毛骨悚然的秘密，而現實中的大宅更是詭異——那位癱瘓在床、無法言語的Verity，似乎正用雙眼窺視著一切。隨著 Lowen 深陷大宅男主人 Jeremy（佐斯夏利飾）的溫柔鄉，手稿中的恐怖真相與現實逐漸重疊，將她拉入真假難辨、操縱與誘惑交織的暗黑旋渦。

雙面 Verity 與透明 Lowen：兩大女神的恐怖心理戰

奧斯卡得主 Anne Hathaway 不僅擔綱主演更親自兼任監製，在片中挑戰極具雙重魅力的靈魂人物 Verity。讀者與觀眾將會看到「兩個 Verity」——一個是現在式裡困於陰暗大宅、僅能眨眼與吞嚥的病榻廢人；另一個則是手稿自傳中迷人、狂野且近乎完美的派對核心。「最有趣的是，你永遠不確定哪個才是真實的她，」Anne Hathaway 分享，甚至連劇組人員都對她在鏡頭前「看似在受苦，卻又像在策劃陰謀」的深度演出大感震撼。

另一方面，以《格雷的五十道色戒》紅遍全球的Dakota Johnson，則完美演繹了 Lowen 那種「透明卻又神秘」的脆弱感。她就像飛蛾撲火般被這個家庭的祕密吸引，在恐懼與欲望之間徘徊。Anne Hathaway 更直言自己是Dakota Johnson的忠實粉絲，大讚她在鏡頭前情感連結極深，兩人更在拍攝現場激盪出不少火花。

豪華大宅變成「兔子洞」，夢境吻戲與血腥尖叫挑戰銀幕尺度

除了堅強的演員陣容，電影更在視覺美學與氛圍塑造上下足苦功。製作團隊選在紐約上州一座由丹麥雕塑名家設計的奢華現代住宅取景，利用低矮天花板、狹窄走廊與侵入牆面的大石，將美麗的房子打造得如同一個壓迫感十足的危險迷宮。

預告中最受討論的重頭戲，莫過於一場令人驚心動魄的夢境吻戲——Lowen 在夢中熱烈親吻男主人，拉開距離時卻發現自己親吻的是 Verity，嘴唇上甚至沾著鮮血並爆發出標誌性的尖叫。原著中讓粉絲瘋狂的「咬床頭板」等名場面，也在劇組精心設計下完美還原。

這不是一部單純嚇人的恐怖片，而是一場包裝在美艷華服與豪華大宅下，結合情慾、謊言與極致心理懸疑的電影盛宴。這個秋天，準備好走進這場令人欲罷不同、極致刺激的「震撼美味」了嗎？

預告片：