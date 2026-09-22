《怪物：麗茲波頓的故事》：古典華服下的血色悲劇

斧頭下爆發的「女性憤怒」

全劇最引人注目的，莫過於女僕 Bridget（Vicky Krieps 飾）闖入這個家庭後的化學反應。影集大膽地將兩人之間的微妙連結，設定為觸發血案的導火線。當壓抑的慾望與對自由的渴望被點燃，那揮向父母的十多斧，不再只是殘暴的犯罪，而變成了一場對維多利亞時代壓迫制度最血腥、最歇斯底里的反抗。

Ella Beatty在演繹麗茲時表現出驚人的張力，將大家閨秀的脆弱優雅與狂暴內心的反差展現得淋漓盡致；而飾演繼母的 Rebecca Hall 與飾演父親的 Charlie Hunnam 亦貢獻了張力十足的對手戲。每幕鏡頭的考究打光與美術設計，無一不展現出頂級影集的奢華質感。

是現代女權化身，還是美化殺人犯？

不諱言，《怪物：麗茲波頓的故事》注定是一部引發極端評價的作品。劇組加入了不少虛構劇情與現代視角的編排，企圖將麗茲形塑成一種帶有「暗黑 Female Rage（女性憤怒）」色彩的符號，甚至將這段世紀懸案包裹上一層禁忌美學。對於追求嚴謹歷史考據的觀眾來說，這或許顯得過於大膽且具爭議性；但對於熱愛時尚、犯罪心理與哥德美學的時尚迷而言，這無疑是一場高調、視覺衝擊力極強的視覺盛宴。

當這場世紀審判以「維多利亞時代的陪審團無法相信體面女性能做出如此殘暴之事」而無罪釋放宣告終結，影集留下的是無盡的諷刺。這款血色華服下的罪惡，究竟是怪物的誕生，還是時代擠壓出的悲劇？