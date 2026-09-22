《怪物：麗茲波頓的故事》：古典華服下的血色悲劇
TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片
金牌製作人 Ryan Murphy 的《怪物》（Monster）犯罪美劇系列正式迎來第四季《怪物：麗茲波頓的故事》（Monster: The Lizzie Borden Story）。繼Jeffrey Dahmer、Menendez Brothers與Ed Gein後，這次將鏡頭鎖定於美國犯罪史上最具爭議、首位躋身「怪物」行列的女性——1892年惡名昭彰的「斧頭謀殺案」主角麗茲·波頓（Lizzie Borden）。
血腥童謠背後的極致壓抑
「麗茲波頓拿斧頭，砍了媽媽四十下；看到自己幹的好事，又砍了爸爸四十一下。」這首流傳百年的美國童謠，將這宗未解血案化為大眾文化中的恐怖符號。但在 Ryan Murphy 與 Ian Brennan 的鏡頭下，影集沒有單純將麗茲塑造成一個嗜血的瘋狂殺人魔，而是將焦點狠狠扣在 19 世紀維多利亞時代對女性的窒息式枷鎖上。
由新人演員 Ella Beatty 飾演的麗茲，生活在父權籠罩的冰冷大宅中。父親 Andrew（Charlie Hunnam 飾）的掌控慾與繼母 Abby（Rebecca Hall 飾）的冷漠虐待，將她牢牢困在金絲籠裏。劇中以極其華麗、古典甚至帶有哥德式陰鬱的視覺調性，將那種壓抑至極的女性困境包裝得如同一件精緻的高訂禮服——表面看似優雅無瑕，內裏卻早以血肉模糊。
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