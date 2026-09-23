吸一口乾淨純粹的秋氣！從麗江山林、京都庭園到隱秘海島，下榻安縵展開一趟輕奢出走

微風悄然捎來了秋天的涼意，不知不覺間，中秋節將如約而至。今年，你想過一個怎樣的中秋？是跟親友圍坐在一起熱鬧歡聚，還是給自己安排一趟靜心的短途旅行？如果你也在尋找一個能徹底放空、遠離繁囂的地方，不妨下榻總能讓重新歸於平靜的Aman，好好賞一輪明月，呼吸一口乾淨純粹的秋氣。

一直以來，Aman 都不只是「奢華酒店」的代名詞，它更像是隱匿於世界角落的避世庇護所——沒有過度的堆砌，只有與在地自然、文化與建築完美融合的靜謐。今年秋天，從上海都市綠洲、東方禪意庭園到南洋海島，一起看看Aman在各地準備了甚麼一系列專屬於秋日與節慶的體驗吧！

都會綠洲與古意山林：上海、麗江與杭州的東方中秋韻味

想在繁忙生活裏偷得浮生半日閒，其實不必遠飛。上海養雲安縵（Amanyangyun）就像是一座隱身於繁華魔都邊緣的都市綠洲。在香樟林與古宅交織的沉靜空間裏，養雲安縵特別推出了「棲於自然的下午茶」，讓你在斑駁樹影與林間鳥鳴下，悠享愜意的秋日午後；「家庭悠然時光」則安排了騎行與品茗，甚至能深入周邊水鄉古鎮探訪。這裏更結合了微高壓氧艙與紅外水療光艙等現代養生科技，讓你在城市近郊也能完成一趟煥活身心的輕旅行。離店時，還能帶走以天然樺木精心打造的海棠月餅禮盒，把優雅祝福分享給親友。

若想走得更遠、感受更濃厚的傳統山林氣息，隱於玉龍雪山下的麗江大研安縵（Amandayan）讓秋天變得很有生活氣息。你可以早上跟著老師做太極晨練，午後隨手作月餅的甜香沉靜下來，晚上圍聚在營火旁看著星空吃一頓豐盛晚宴。秋天也是山林賜予美饌的季節，你還能深入文海群山尋找雨後萌發的珍稀菇菌，最後在林緣天幕下與納西族家庭圍坐，享用一鍋熱氣騰騰的野生菌火鍋。

偏愛江南禪意的話，杭州西湖畔的法雲安縵（Amanfayun）會是心頭好。漫步在古老的竹林與茶園間，順著朝聖古道探訪靈隱寺，或者走進木構廳堂「法雲舍」，欣賞當代藝術家陸尚的《見羽集——陸尚百鶴圖冊展》，在歷史沉澱的空間裏感受細緻的東方美學。

走進和風秋日：日本白銀週的正念與優雅

恰逢日本的白銀週，也是前往日本感受和風秋意的好時機。藏在京都金閣寺不遠處秘境庭園裏的安縵京都（Aman Kyoto），在傳統茶室「千窟」中為賓客準備了「茶之湯」茶道體驗。在安靜的茶室裏，一泡一飲之間，平日浮躁的心情立刻隨之平靜下來。

若想親近大海與森林，位於英虞灣畔的安縵伊沐（Amanemu）則是走進伊勢志摩的絕佳起點。你可以在導覽陪同下探訪伊勢神宮，體驗當地的珍珠養殖與手作工藝；甚至前往「天岩戶」的瀑布下冥想，或者在秋夜裏抬頭觀星，感受天地間那份獨特的平靜。

走進歷史與心靈之境：開啟中南半島與印尼的避世之旅

如果你想趁著佳節徹底飛遠一點，中南半島與印尼的 Aman 則呈獻了一場場關於歷史與精神洗禮的旅行。柬埔寨的安縵薩拉（Amansara）近期完成了全面煥新，這座昔日的皇家別墅增設了私人泳池套房，並將當年西哈努克國王專屬的私人餐聚空間改造成特色酒吧。你可以參加「吳哥探索之旅」，私享古寺探秘，並在夕陽西下時乘船橫渡洞里薩湖，感受微風拂面的寧靜。老撾的安縵塔迦（Amantaka）則帶你走進琅勃拉邦，體驗清晨的布施儀式與僧侶引導的冥想，讓心靈獲得沉澱。

到了峇里島，烏布峽谷邊的安縵黛寧（Amandari）邀請你走上「烏布谷步道」，穿行於稻田與村落之間，在山巔一邊享用野餐早餐，一邊聆聽傳統樂音；而東海岸的安縵丘瀾（Amankila），則能在清晨乘著傳統邊架艇出海看日出與海豚，夜晚在水上宮殿享用皇家晚宴。喜歡極致私密島嶼感覺的話，莫憂島安縵灣瀾（Amanwana）能讓你與鯨鯊同遊、在瀑布池裏暢泳；菲律賓的安縵璞樂（Amanpulo）與普吉島的安縵璞瑞（Amanpuri），則用湛藍的海水與落日晚宴，為你和親友圍築出一片美好的假期回憶。

查詢：www.aman.com