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走進大坑「城中藝遊」，用茶渣香薰與編織藝術重讀老街巷故事
Culture

走進大坑「城中藝遊」，用茶渣香薰與編織藝術重讀老街巷故事

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　步轉進銅鑼灣後方的斜坡，大坑總以一種獨特的慢步調，隔絕了幾條街外的喧囂。繼三年前的「大坑小城」後，今秋大坑迎來全新的「城中藝遊：重遊大坑」。從轉化客家花帶的編織藝術裝置，到利用在地奶茶茶渣製作的手工香，以及穿梭於唐樓與勵德邨之間的建築漫遊，這座隱於港島北岸的小社區，正邀請都市人放慢腳步，用五感與當代藝術重新閱讀老街區的歲月記憶。

 

客家花帶的當代轉化：街巷間的繽紛祝願

 

走進大坑「城中藝遊」，用茶渣香薰與編織藝術重讀老街巷故事

 

　　走在大坑的街巷間，很難不被編織藝術家蕭俞的全新作品《形彩編編》所吸引。延續三年前的創作脈絡，蕭俞將客家傳統花帶中象徵祝福的「欖仔」幾何圖案，轉化為具現代線條與另類風箏形態的編織裝置。

 

　　輕盈飄逸的線條懸掛於社區空間之中，不僅串聯起大坑昔日作為客家村落的歷史根基，更將這份跨越時空的祝願，溫柔地延伸至當下的日常風景裡，成為街角最動人的視覺停頓點。

 

五感與工藝體驗：將社區的氣味與記憶封存

 

　　比起走馬看花的觀光，這次的重遊更像是一場深度生活實驗，透過多位本地藝術家的引領，讓參加者親手觸摸社區的靈魂。藝術家鄭志堅發起的「大坑滋味手工香工作坊」，蒐集了區內茶餐廳的港式奶茶茶渣與精品咖啡店的咖啡渣，帶領大家捏製成天然手工香，將大坑標誌性的日常氣味，封存為可隨身帶走的嗅覺記憶。

 

走進大坑「城中藝遊」，用茶渣香薰與編織藝術重讀老街巷故事

 

　　迎接即將到來的百年舞火龍盛事，藝術家 Hira Hira 與姚銘珊分別帶來了守護獸「硫香夜火龍」紙塑與「迷你小火龍」紮作，將民間傳統節慶工藝轉化為富有溫度的當代物件。建築研究學者黎雋維博士與資深廣播員葉泳詩，則帶領人們穿梭於早期客家村屋、戰前唐樓、蓮花宮以及獨特的圓筒形公屋勵德邨之間，在一磚一瓦與老街坊的故事中，拼湊出大坑百年的蛻變軌跡。

 

走進大坑「城中藝遊」，用茶渣香薰與編織藝術重讀老街巷故事

 

一份自由漫遊的福袋：以自己的步調細味小店溫度

 

　　若不想被固定行程約束，本次活動亦首次推出了充滿驚喜的「自助遊福袋」。網上預訂後，可前往指定的在地社區小店領取，袋內包含藝術家文創產品、手繪漫遊地圖與小店兌換券。拿著地圖，隨心穿梭於老字號食肆與風格小店之間，在巷弄拐角處遇見意想不到的藝術裝置，以最舒心的步伐，找回屬於自己的城市探索節奏。

 

城中藝遊：重遊大坑

日期： 即日起至 2026 年 10 月 31 日

體驗方式： 包含工作坊、導賞團及自助遊福袋

*可於 Klook 平台預訂與報名

Tags:#藝術裝置#當代藝術#編織藝術#茶渣香薰#文化遺產#客家花帶#社區活化#城市探索#在地文化#五感體驗#工藝工作坊#大坑#銅鑼灣#港島北岸#勵德邨#唐樓#蓮花宮#舞火龍#文化節慶#社區小店#Klook#藝術導賞#慢遊#可持續藝術#回收物料#香港文化#公共藝術
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