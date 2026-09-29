換季肌膚外油內乾？嚴守三大法則：讓肌膚保持水潤細緻

每逢季節交替，不少人也會發現肌膚的狀態難以捉摸，午後油光滿臉，但洗臉後卻感到異常緊繃、乾燥，甚至局部脫屑。原來這種「外油內乾」的矛盾狀況，是源於肌膚在特定條件與環境下出現失衡。要化解這個肌膚危機，我為大家提供三大關鍵保養法則，只要嚴格遵守，就可以拯救失衡肌膚，即使四季輪轉，都可以保持健康水潤。

「外油內乾」是如何形成的？

要解決外油內乾的問題，我會先講解皮膚「出油」與「保水」這兩套完全不同的運作系統，讓大家更易理解。

出油系統（皮脂腺）：皮脂腺運作活躍時，皮脂分泌會相當旺盛，導致表面油脂增多。

保水系統（角質層與屏障）：若角質層的保水能力下降，加上皮膚屏障功能不穩定，水分會極易流失。

一旦這兩套系統同時出現偏差，皮脂腺過度分泌，遇上角質層鎖不住水分，就會出現「表面油光滿面，底層乾燥、緊繃、粗糙甚至脫屑」的尷尬情況。

三大關鍵護膚法則

我必須要提醒大家，出現又油又乾的狀況時，千萬不要盲目地將油脂徹底洗去，因為過度清潔只會破壞保護層，令肌膚屏障更脆弱，水分流失更快，反而刺激皮脂腺分泌更多油脂來自我保護，陷入又油又乾這個惡性循環。我為大家提供三大法則，讓肌膚徹底改善外油內乾：

1. 切忌過度清潔

選擇溫和、不傷屏障的潔顏卸妝產品，避免使用清潔力過強的鹼性皂類或頻繁去角質。洗臉後，肌膚應感到舒適不緊繃。適度保留天然皮脂，才是維持肌膚健康的關鍵。

2. 兼顧補水+保濕

單靠噴霧或爽膚水等產品補充水分並不足夠，因為水分若沒有被鎖住，很快就會蒸發。補水後必須搭配含有清爽鎖水成分的保養品（如優質植物油、分子釘或輕盈乳液），兼顧水油平衡，才能真正讓水分停留在角質層。

3. 維護肌膚屏障

日常保養應著重於修護角質層，維持肌膚屏障健康。應減少使用刺激性強的成分，只需溫和修護肌膚，就能從根本提升肌膚的保水力。

換季時節評估肌膚狀態時，大家要特別留意，除了是否出油嚴重，還要細心觀察是否同時出現乾燥、緊繃、粗糙與脫屑等隱性缺水訊號。 要逆轉「外油內乾」，只要順應肌膚的運作機制，嚴守法則，給予正確的水油調理與屏障修護，就能重拾穩定細緻的肌膚！