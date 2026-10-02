全球品牌需把握的四大亞太區美容增長引擎

從 C-Beauty 的數碼化速度到 A-Beauty 的信任經濟，亞太區已不再追隨全球美容趨勢，而是在引領潮流

作者：BEAUTYSTREAMS 的創辦人兼行政總裁Lan Vu

數十年來，美容潮流的影響路徑一直遵循著熟悉的方向：從西方向東方傳播。 如今，這個模式已經發生轉變。 在亞太區，消費者不再等待全球品牌來定義下一個類別、成分或美容趨勢。 相反，他們越來越青睞真正理解本地文化、氣候、肌膚需求及審美追求的產品，同時也以前所未有的速度將這些偏好輸出至全球。

這個市場機遇十分可觀。 Statista全球美容與個人護理市場預測， 2026 年全球美容與個人護理市場營收將達到約 7,000 億美元，並於 2030 年增至 8,000 億美元。 然而，市場規模只是其中一部分。 更重要的變化在於戰略層面，北亞與澳洲正在形成各具特色的增長模式，並開始影響全球的產品研發、零售、行銷及消費者行為。 中國、日本、韓國與澳洲並非代表同一種區域趨勢，而是構成了四套截然不同的美容市場運行邏輯。

中國美容（C-Beauty）的核心在於規模、高端化與數碼化速度; 日本美容（J-Beauty）將傳統底蘊轉化為精準體驗與引導式探索; 韓國美容（K-Beauty）讓臨床功效更具傳播力; 澳洲美容（A-Beauty）則將自然、防曬與可持續發展轉化為消費者信任。

對於全球品牌而言，機遇在於理解這些市場背後的運行邏輯，並因而進行戰略性調整。 亞太區提供了四套不同的增長路徑，為品牌進入市場及業務拓展提供重要方向。

C-Beauty：規模已不再足夠

中國美容市場正進入更加成熟的發展階段。 過去以「平價、快速、趨勢導向」概括 C-Beauty 的方式，已不足以詮釋當前的市場機遇。 C-Beauty 正從快速追逐趨勢與價格優勢，邁向科學、科技、文化傳承與設計驅動的新階段。 新一代 C-Beauty 的價值主張建立在卓越功效、文化自信，以及從洞察到產品上市的超高速度之上。

這個轉變的核心是結構性高端化。 中國本土品牌正持續加大研發投入，升級先進製造能力、包裝設計與品牌世界構建，爭取消費升級人群。 當產品能夠提供可感知的功效、技術創新，以及與本土文化產生共鳴的鮮明觀點時，消費者願意為之支付更高溢價。

在中國，「高端」並不總是意味著更高的價格。 它也可以是一款表現卓越的配方、一項具有創新感的技術、一個植根本土文化傳承的成分故事，或一套彰顯自信的設計語言。 本土新銳品牌已不再試圖模仿進口奢侈品牌，而是越來越多地定義屬於自己的高端價值。

同樣重要的驅動力，是社交電商作為消費決策引擎的崛起。 以抖音為代表的平台，大幅縮短了從認知、教育、試用到購買之間的距離。 直播電商已不只是銷售渠道，更成為實時「試驗場」：品牌可以測試產品概念、即時回應消費者反饋，並將文化熱點迅速轉化為市場需求。

這正在改變品牌的運營模式。 內容、社群與商業不再是彼此獨立的職能，而是共同構成一套完整的新品上市體系。 能夠快速傾聽、響應並迭代的品牌，將擁有結構性優勢。

另一項差異化來源，是傳統中醫藥（TCM）的現代化演繹。 珍珠粉、本土植物成分等傳統原料，正通過生物科技、配方科學與當代設計進行升級。 機會並不在於簡單復刻傳統，而在於讓傳統以現代消費者能夠理解和接受的方式呈現，並以科學證據為文化傳承提供支撐。

中國美容品牌的國際化雄心也越來越不容忽視。 根據經濟複雜性觀察站（OEC）彙編的貿易數據，中國在 2025 年出口了約 43.9 億美元的美容產品。 儘管這個數字尚未比肩全球主要傳統美容出口國，但其趨勢已經十分明確：C-Beauty 正從國內規模優勢走向全球影響力。

C-Beauty 給品牌的啟示十分清晰：速度只有在實力支撐下才具備真正的價值。

J-Beauty：低調奢華與硬核科學並行

J-Beauty 無需高聲宣揚也能形成競爭力。 它的力量來自精準、克制與一致性。

日本推崇的「麻糬肌（mochi skin）」—豐盈、柔軟、細膩且自然精緻，體現了更廣泛的美容理念。 它強調通過自律且持續的護理步驟、精心挑選的成分以及長期維護肌膚屏障健康，逐步累積理想狀態，而非追求一夜之間的劇烈改變。

如今，這個理念正進一步延伸至長壽科學、先進的皮膚與頭髮科研以及專業化解決方案。 日本消費者長期重視可靠性與技術嚴謹度。 在充斥各種功效宣稱的全球市場中，這形成了一種獨特的差異化優勢：J-Beauty 通過「不誇大」的自信來傳遞高端價值。

屏障護理依然是核心。 大米、神經醯胺、海洋礦物質和綠茶等成分，通常通過儀式感、品質與悉心呵護的語言進行表達，而非過度炒作。 隨著消費者逐漸遠離過度護理，轉而尋求能夠增強肌膚韌性的產品，這個理念正變得愈來愈重要。

J-Beauty 也正通過香氛與無性別自我表達開闢新的增長賽道。 香氛正從偶爾使用轉向日常化，成為塑造情緒、身份認同與個人空間的一種方式。 隨著消費者逐漸突破僵化的性別標籤，轉而根據個性而非傳統品類規範選擇香氛，無性別香調也越來越受到青睞。

科技正在讓這一選擇過程更加個性化。 包括 KAOrium 和 iromaScents 在內的人工智能（AI） 輔助香氛探索工具，正在幫助消費者應對複雜的選擇過程。 擴增實境（AR） 與 虛擬實境（VR） 則可進一步將成分、工藝與感官線索轉化為沉浸式體驗，而不再只是產品描述。

其中的戰略意義十分重要：日本並非利用科技讓美容變得更喧鬧，而是讓消費者的探索與發現過程更加審慎、深入。

J-Beauty 給品牌的啟示是：當傳統底蘊通過科學證據、設計紀律與升級的消費者體驗被重新詮釋時，依然具備強大的商業價值。

K-Beauty：讓臨床可信度更具傳播力

K-Beauty 的全球影響力始終源於其將美容效果「可視化」的能力。 「水光肌（glass skin）」所代表的水潤、透亮與深度保濕，之所以成為全球美容指標，正是因為它在螢幕上直觀易懂、便於展示，並具有極強的分享傳播屬性。

K-Beauty 的下一階段正變得更加臨床化，進一步深入醫學美容護膚（medicosmetics）、美容儀器及高功效護理程序。 PDRN、外泌體（exosomes）和氨甲環酸（tranexamic acid）等成分日益受到關注，因為它們將「可見效果」的承諾與更具治療導向的專業語言連接起來。

不過，臨床化並不意味著令人望而卻步。 K-Beauty 的優勢在於讓高效變得易於接受。 成功的產品往往將具有可信度的活性成分，與令人愉悅的質地、鮮明的產品形態、簡單易行的護理步驟以及強而有力的視覺敘事相結合。

這是一種「具可信度的病毒式傳播」。 關注可能始於一位內容創作者、一種質地或一款包裝，但只有當產品真正兌現功效時，熱度才能持續。

市場也正從激進的抗衰老轉向「慢老（slow aging）」。 消費者越來越關注如何長期保護肌膚：強化肌膚屏障、管理刺激、促進修護並維持肌膚狀態。 重點正從「對抗年齡」轉向「建立肌膚韌性」。

K-Beauty 正通過「護膚化（skincaring）」將這一邏輯輸出至更多類別。 彩妝正在吸收護膚活性成分，氣墊及底妝產品越來越強調保濕、舒適與肌膚養護; 護髮領域也呈現類似趨勢，將積雪草（CICA）、肽類等成分引入頭皮與頭髮護理。

類別邊界正在逐漸弱化，因為消費者如今期待每一款產品都能在日常護理中發揮明確價值。 功效與護理已不再是相互競爭的訴求。

體驗同樣重要。 感官質地、可收藏包裝、迷你規格與目的地型旗艦店，正在將零售空間轉化為內容場景。 門店成為消費者試用、學習、拍攝、分享並建立歸屬感的場所。

K-Beauty 給品牌的啟示是：讓科學變得令人嚮往。 最強的創新不僅要有效，更要讓消費者願意主動談論這種效果。

A-Beauty：信任就是產品

A-Beauty 遵循著不同的市場邏輯。 它的權威感來自功能性、透明度，以及與真實日常生活需求的緊密聯繫。

澳洲的美容文化深受陽光生活方式、對健康生活的高度關注以及獨特自然環境影響。 由此形成的價值主張已經超越「純淨美容（clean beauty）」，將本土植物成分、日常防曬、可持續發展與適應氣候環境的產品性能融為一體。

每日使用防曬產品並非可有可無的最後一步，而是基礎護理。 這推動了多功能防曬產品的需求增長—產品需要同時兼顧防護、保濕、護膚功效與妝效美感。 有研究報告指出，澳洲防曬市場預計將持續增長，到 2031 年市場規模或將達到約 9.23 億美元。

卡卡杜李（Kakadu plum）、澳洲堅果油（macadamia oil）和茶樹油（tea tree oil）等本土成分，賦予產品鮮明的地域特色。 然而，僅有產地故事並不足夠，真正的機會在於將本土成分與可量化的功效、負責任的採購方式，以及針對嚴苛環境設計的配方相結合。

可持續發展也是建立信任的重要一環。 消費者越來越期待品牌清晰披露成分、包裝、生產製造及環境影響。 「澳洲製造（Australian Made）」可以成為強而有力的品質標識，但只有在證據支持下，這個主張才最具說服力。

市場也正在推動「內在健康」與「外在美容」的融合。 營養補充劑、營養、睡眠、壓力管理與外用護膚，越來越被視為更廣泛健康體系中相互關聯的組成部分。 消費者並未放棄對功效的追求，而是在用更廣義的方式重新定義功效。

A-Beauty 給品牌的啟示是：天然定位只有在兼具功能性、透明度並真正適用於日常生活時才能成立。 「純淨」已不再是終點，信任才是。

理解亞太區的多樣性 —一個區域，四種「高端」定義

將亞太區視為一個統一的消費群體，再分別推出四套本地化宣傳活動，是一種戰略誤區—這只是「翻譯」，而非真正的「本地化」。

真正的本地化應深入影響產品本身，包括成分、功效宣稱、質地、價格架構、傳播方式、零售體驗與購買路徑，同時認識到「高端」在不同市場中有著不同定義：

1. 日本：精準、克制、精心策劃的體驗

2. 韓國：將臨床創新轉化為感官體驗與社交傳播

3. 中國：以科學、科技與文化自信支撐高端定價的本土品牌

4. 澳洲：安全性、來源可追溯、可持續發展與真實場景下的產品表現

縱觀這四個市場，美容行業正越來越由消費者而非品牌來定義。 功效、成分、身份認同與體驗，正在超越品牌傳承，成為更重要的購買驅動力。 數碼化如今已成為消費決策引擎，而不只是傳播渠道：中國的社交電商、日本的數碼化輔助探索，以及韓國的內容驅動增長，都體現了「發現」與「轉化」之間日益緊密的聯繫。 對於全球品牌而言，亞太區就像一個戰略情報網絡，提供多套增長藍圖：中國的數碼化速度、日本的精細科學、韓國的臨床傳播力，以及澳洲以信任為導向的可持續發展。

亞太區美容展：動態市場中的區域指南針

亞太區美容產業的影響力正正源於其多樣性：中國的數碼化速度、日本的精細科學、韓國的臨床創新，以及澳洲以信任為導向的可持續發展，各自提供了不同的增長藍圖。 亞太區美容展（Cosmoprof Asia）將這些市場信號匯聚於一處，為理解區域變化如何塑造產品創新、供應鏈發展與消費者期待提供重要視角。

對於希望洞察美容行業下一步發展方向的品牌而言，亞太區美容展是不可或缺的區域指南針。它不僅展示新興產品與技術，更是解讀文化、商業及消費者變化、理解全球美容下一階段趨勢的重要平台。 今年 11 月，觀眾可親臨現場探索這些變化，BEAUTYSTREAMS 也將分享趨勢預測與專家洞察，解析正在重新定義亞太區乃至全球美容產業的關鍵趨勢。

對品牌而言，信息十分明確：亞太區不存在一套通用公式，而是存在四套強大的市場邏輯，每一套都對信任、功效、嚮往與價值有著自己的定義。 真正能夠脫穎而出的品牌，不會隔岸複製亞太市場，而會深入其中、近距離學習。

對於希望了解全球美容下一步走向的人而言，亞太區美容展正是各類市場信號匯聚之地，將市場情報、產品創新、供應鏈專業能力，以及能夠把洞察轉化為增長的人才連接起來。

撰稿人：

BEAUTYSTREAMS 的創辦人兼行政總裁Lan Vu

Lan 是一位富有遠見的企業家，也是全球美容行業公認的權威專家。 三十多年來，她通過戰略情報與市場洞察，幫助企業預判消費者變化、識別增長機遇並推動創新。 在她的領導下，BEAUTYSTREAMS 已成為眾多全球領先美容品牌、零售商、製造商及行業組織值得信賴的專業參考。



如今，Lan 正通過三個不同的組織繼續推進這一願景，它們共同秉持同一個信念：美，無界限（BEAUTY IS BORDERLESS）。 BEAUTYSTREAMS 提供戰略情報與消費者洞察; BEAUTYNEXOS 連接全球美容生態系統; 獨立非牟利組織 Openstreams Foundation 則通過在聯合國總部舉行的 Global Beauty Industry Summit（全球美容產業峰會）等項目，推動國際對話與合作。

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