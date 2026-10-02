《美國恐怖故事》：曾經的恐怖名片，如今的情懷毒藥

曾幾何時，由Ryan Murphy與Brad Falchuk一手打造的《美國恐怖故事》（American Horror Story，簡稱AHS）是美劇界中最令人驚艷的恐怖名片。從《凶宅》（Murder House）的經典心理驚悚，到《瘋人院》（Asylum）的沉重人性批判，再到《女巫集會》（Coven）的哥特美學，這個美式恐怖系列曾以無畏的風格變化與深刻的社會隱喻征服無數觀眾。然而，剛剛開播的第13季（AHS: 13）卻徹底暴露了這個老牌系列的強弩之末。預期説今季是驚悚的創新，倒不如説是一場情懷販賣所引發的奇觀式災難。

第13季企圖以恐怖文化中象徵不祥的數字「13」為核心，試圖打造一場跨越過往各季的「終極宇宙大匯演」。故事講述患有「十三恐怖症」（Triskaidekaphobia）的臨終關懷護工本Ben，在經歷了一場極具荒謬感的飛機失事後，因緣際會接下了照顧一名神秘87歲老頭「納斯先生」（Mr. Nas）的差事。

然而，這個大宅卻成了過往經典角色的復生舞台：Constance Langdon（ Jessica Lange飾）詭異回歸， Tate、邪教領袖Kai Anderson（Evan Peters飾），甚至連《女巫集會》的女巫長Cordelia與黑色大理花Elizabeth Short等角色都被強行塞入同一個空間。

表面上看，這是一封寫給舊觀眾的「血色情書」；但實質上，敘事混亂得如同無頭蒼蠅。每一集都塞滿了強行拉湊的「13」符號——13滴血、13個小丑慘案受害者、第13天慶祝活動……這種低級的符號堆砌完全取代了情節邏輯。過往角色的出現缺乏合理解釋，只像是一群 cosplay 玩家在進行毫無動機的對話。

若將第13季與系列的巔峰時期相比，這種退化更顯刺眼。第2季《瘋人院》之所以被公認為神作，是因為它以精神病院為容器，完美融合了宗教狂熱、種族歧視、科學狂人與外星人等多重元素，其底色是對制度與人性的深刻批判。反觀第13季，雖然同樣試圖雜糅大量元素，卻只有空洞的血腥與生理不適感（如令人感到莫名其妙的擦澡場面與血液搜集），毫無主題深度。

第8季雖然同樣是跨界聯動（Murder House x Coven），但當時至少有一條清晰的「末日與反基督」主線支撐。而第13季為了湊齊「13」這個概念，強行拉回已死亡的角色，打破了前作建立起的悲劇宿命感，讓曾經震撼人心的角色弧光徹底淪為賺取快餐式尖叫的工具。

Ryan Murphy無疑是最具個人風格的製片人之一，他善於捕捉視覺奇觀、營造營營營役役的荒誕氛圍，以及發掘演員的最美角度。然而，近年來Murphy的創作精力被大量串流平台專案分散，其影視帝國的擴張，伴隨的卻是《美恐》質量的持續下滑。

《美恐》似乎陷入了一種「只要把Jessica Lange與Sarah Paulson請回來，觀眾就會買單」的自負迷思中。當所有恐怖元素都變成已知角色的公式化表演時，觀眾感到的不再是恐懼，而是疲倦。

當一個原創劇集只能靠「自我致敬」與「舊角色大亂鬥」來維持呼吸時，它的靈魂早已死亡。數字「13」原本象徵著詛咒與不幸，而對於這部劇集的忠實觀眾來說，第13季本身就是最大的不幸。