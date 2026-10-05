從生日蛋糕到示眾柱：《總統的生日蛋糕》、《神奇秘密之旅》及《實境誘捕》

《總統的生日蛋糕》呈現了在強權壓制之下，即使是善良的人們，也必須透過各種欺瞞，勉強尋找僅餘的物資維生。

仍然保有純真的娜米經歷了各種驚險，為的只是遵從老師的指令，替總統製作生日蛋糕，同時這也是為了竭力維持原有的生活。娜米知道自己的生命隨時可能被奪去，因此努力透過「不眨眼」的遊戲訓練自己。然而到了最後，作為一個人，她終究還是會感到害怕——她只是一個能在水中看見自己所愛之人的純真孩子。

《神奇秘密之旅》表面上講述一個集團式走私黃金的故事，實際上探討的卻是女性在不同職業與身分中所面對的困境：家庭主婦和歌子、大學研究員清惠，以及夜店小姐麻由。無論作為母親還是女兒，故事中的女性角色想說的話，從來無人聆聽。尤其在日本社會中，男尊女卑的觀念根深蒂固，即使教育制度不斷發展，也始終未能真正改變這種情況。

電影中的「神奇秘密之旅」並非僅指她們每次走私黃金時的滑稽經歷，而是導演天野千尋以荒誕現實的手法，呈現女性擺脫男性目光後的一次自我探索之旅。對她們而言，這趟旅程也是工作，是她們首次以個人能力賺取金錢的冒險。當和歌子向發現真相的丈夫說：「沒事的，這不是傷天害理的事。」她所指的並不只是走私黃金，而也是一種宣告：女性同樣擁有工作的能力，以及選擇自己人生的權利。

《實境誘捕》以戲劇化而近乎魔幻的方式，呈現電視台之間的惡性競爭。現實中主持新聞節目《獵捕掠食者》的基斯・漢森，在電影中被塑造成一個為了聲譽而不擇手段的主持人。

他最初或許確實關心兒童性侵害的議題，後來卻逐漸為名利所驅使，偏離了軌道；他所追求的只剩下收視率，並反覆提及自己的名字，即使是面對家人的時候：「那是最多人看電視的時段。」他向演員丹比喻電視是當代的示眾柱，實際上是在訴說節目中的自己：他需要被人看見，卻同時隱瞞自身黑暗的真相。羅拔柏迪臣的演繹，為本應平淡的新聞節目注入一種扭曲的表現力，完整呈現出一個不自知的惡人。