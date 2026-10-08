追尋心靈光芒的當代芭蕾：香港芭蕾舞團《敦煌：溯光行》世界首演

金風送爽的十月，香港迎來一場震撼心靈的高訂級藝術饗宴。香港芭蕾舞團（港芭） 2026/27「閃耀香港」舞季，即將於 10 月 16 日 迎來原創芭蕾巨作《敦煌：溯光行》的世界首演！這部由港芭首度聯手敦煌研究院、中國對外文化集團及前灘 31 聯合打造的重磅之作，將二千年前絲綢之路的震撼美學搬上維港舞台，僅限 5 場，絕對是今秋 Fashionista 與文化愛好者不可錯過的年度盛事。

當《流浪者之歌》遇上敦煌美學：當代芭蕾的心靈求索

《敦煌：溯光行》以赫塞經典小說《流浪者之歌》為靈感，將敦煌壁畫的意象轉化為當代人的精神語言。由駐團編舞家胡頌威與麥靜雯繼《梁山伯與祝英台》後再度攜手，故事講述一位年輕人歷經繁華、誘惑與離別後尋見內心光芒的旅程。

服裝與造型由迪厄韋克·梵賴傑（Dieuweke van Reij）掌舵，捨棄繁雜堆砌，以當代俐落剪裁與流動材質重塑角色靈魂印記。編舞家專程赴蘭州考察，將敦煌舞標誌性的「三道彎」S 形曲線融合於古典芭蕾之中。飛天、九色鹿與水月觀音等意象化身精神力量，舞者收起爆發力，展現極致內斂的內在平靜。

舞台以敦煌第 158 號窟長達 17 米的巨型臥佛為主視覺；音樂由田汨精心編寫，並由指揮家葉詠媛帶領香港小交響樂團與香港天籟敦煌樂團現場演奏，呈獻視覺與聽覺的極致饗宴。

展覽先睹為快：Ning Lau 高訂布料 Upcycled 娃娃與金曲獎導演定格動畫

為讓觀眾深度沉浸於這場尋光之旅，即日起至 10 月 18 日，香港文化中心特別舉辦《敦煌：溯光行》主題展覽（10/13 前於地下大堂開放予公眾，10/16-18 移師至大劇院大堂供持票觀眾參觀）。

展覽最大亮點，莫過於港芭與本地著名娃娃藝術家 Ning Lau（劉寧） 合作的《短片》角色娃娃系列。

曾任職高級時裝界的 Ning Lau，手工縫製出年輕人、瑪拉及九色鹿三位角色，服裝布料更超過九成取材自舞劇戲服的剩餘布料，以高訂升級再造（Upcycling）賦予生命！這套限量藝術品日後將作慈善拍賣。展覽更同時展出 2024 金曲獎「最佳 MV」得獎導演張傑邦打造的三部定格動畫，展現跨界藝術的火花。