《超風》翁子光與李嘉怡訪談：我們不談審判，只談理解；不寫教條，只寫靈魂的喧囂與寂靜。

《超風》從二百萬不到的極限成本，到梁朝偉「徹夜未眠」，拍片分享觀影後的餘韻。翁子光導演比《踏血尋梅》揚名的階段更高產（ 《金多寶》、《爸爸》、《風再起時》），或許「獅子山下」過去便是新浪潮。《超風》的跨性別選材，稱得上港產片的脫胎換骨。但變了樣，肯定有人評頭論足。究竟本片有哪些爭議需要警惕？ 編劇及親密指導李嘉怡，又怎麼以跨性別女性的角度表明態度？

問：朱相楠

翁：翁子光

李：李嘉怡

問：片中超風（劉語喬 飾）對應着《射雕英雄傳》的「梅超風」，那是個敢愛敢恨的形象。甚至超風的兒時回憶裏，曾身穿戲服扮演相關角色，性別意識便開始浮現。既然多加描繪，是否想突出這名字的喻意？

翁：起初不是，是拍攝途中心血來潮，覺得不妨深化這名字的趣味。我小時候看過一個內地節目叫《小戲骨》，專門找小朋友出演武俠作品裏的角色，例如東方不敗、令狐沖、張無忌等。後來寫劇本時，發現超風的原型人物，從小已經喜歡穿女裝。有次媽媽讓他穿裙子，他喜不自禁，我想將這種自我發現寫進去。加上角色有練武背景，不如讓他參演類似《小戲骨》的兒童武俠片。其實《超風》劇本邊拍邊改，編劇、演員、工作人員都參與討論，整個創作過程非常開放。

李：回憶片段更重要的意義是形成對照。對超風而言，童年的女性氣質需要「搶回來」。也許是拿同學的裙子、美甲片，以及其他女性身份的象徵。女性身份相當於有限資源，不得不努力爭取。但成年以後，情況也就不一樣。當他擁有更多選擇空間，女性身份不再是搶掠，變成了慢慢建立、能穩定擁有的形式。

問：本片提及手術之餘，更強調性別流動，最終歸納到「想像力令人自由」，為什麼強調想像力？

李：過去很多跨性別題材的電影，都把手術放在很核心的位置。包括《丹麥女孩》（The Danish Girl）很追求醫療系統的配合，《翠絲》又彰顯了手術前後的身份差異，但今天我們的理解已不僅如此。的確有跨性別人士對自身器官不安，希望能手術解決。另一方面，我們有成員心裏明白，自己是怎樣的一個人。假若只是滿足法律制度或社會規定，而去做高風險的手術，很容易掉到另一種性別的牢籠。比方說身份證改成女性，便要做一整套的性別肯定手術。但真的做不做，應該是個人意願，不是出於體制的壓力。片中提及想像力的那場心理輔導，開頭給人感覺是醫療系統的掣肘，什麼都要「符合要求」。直到輔導員以姊妹的角度將心比心，坦言自己一連串要求，不是質疑或阻止，而是交還選擇權，讓超風真正思考自己的處境。

翁：我們另一位顧問也談及所謂的「變性手術」，後來更新為「性別重置手術」或「性別肯定手術」，是要見內科和精神科醫生的。其中有位精神科醫生說「如果你想變成個女人，想變成你想像中的女人」，這句話太精闢了。落到想像力這點，本來是很虛的觀念，最終才引證到自己性別、甚至存在的想像力。雖然人無法凌駕肉體，但性傾向、性癖好、身體上種種可能，都不應被想像局限。道理很簡單， 好比人的穿衣風格，根本沒什麼條條框框。若想像力欠奉，似乎男人一定要穿褲，女人一定要穿裙…… 盡是些禮教或傳統印象，人生便沒那麼盡興了。

問：《超風》設有親密指導，算是比較進步、專業的做法，具體是怎樣運作？

李： 一般而言，親密指導是針對演員、導演、製作公司的保護機制，以免利益受損。潛在的質疑包括導演有強求演員裸露嗎？有沒有利用演員？是不是以性作為噱頭？但《超風》不同，跨性別議題離不開身體，倘若靈魂已完全超脫、完全主宰，怎會需要做手術？所以身體本身就是故事的一部份，親密指導也是角色顧問。從流程來說，我們會事先綵排大尺度的場面，整體有點像排舞。究竟手放在哪裏？角色在探索抑或掙扎？是接近還是逃避？以及角色如何理解自己的身體等，都是討論的內容。因此親密指導不只是保護，而是創作。

問：實際上新浪潮電影畫風大膽，還有日本的粉紅電影也相當具研究價值。然而近年「男性凝視」（男凝）的爭議，令創作人在處理性愛場面上極為謹慎。拿《超風》做例子，是否備好親密指導、專業顧問、演員心理上並無大礙，就能免去男凝或者剝削之嫌？

翁：先不要被新的左翼風潮牽着走，男凝未必是完全負面的概念。假如我們把所有男凝都消滅掉，只剩下女性電影，世界就會變得美好嗎？若男凝有問題，女凝（女性凝視）就沒問題嗎？我並不反對左翼浪潮，例如尊重女性、社會平等、多元性取向等，這些俗稱「大愛」的觀點。本來大愛包容是好事，但群體之間的拉扯令人異常警覺。我會真正避免的，是硬調色情（Hardcore Porn）那種男性眼光，角色絕不能淪為性幻想、性刺激的工具。舉例說，有齣戲賞心悅目，拍出性方面的愉悅感，不應該是扣分的表現吧？重點在於，觀眾要從這些親密戲中了解角色。否則低角度拍第一人稱的性愛，只突顯身體特徵，卻毫無角色塑造，可謂物化。以前我們形容那是物化女性，現在說成男凝，結果男女對立越演越烈。其次，如果說我是個順直男竟然拍出了《超風》，儘管本意是稱讚，我豈不是承認作為男人是原罪？我身邊多元性別的朋友，確實會因為世界觀使然，待人接物有更多層次，但這不代表某種生理性別有罪過。



李：沒錯，其實女凝也存在的，包括放大了男性的攻擊性，甚或進一步魔化。男凝之所以出現，是男性群體往往公開抒發性慾，以及消費性方面的娛樂，因此有些製作為男性而拍。如果要減少男凝，或者令男女對比更有益，理應給女性更多空間表達性渴望。別以偏概全，認定男性導演拍出來注定是男凝。等同於指定跨女為男生，無論如何都被社會以男性對待，那顯然是性別枷鎖。 要是自由開放，就必須保護所有人的權限，而非用審判眼光。

問：本片以特寫呈現性癖，還有超風和姊妹小梅（孫禾頤 飾 ）從救助到發生關係，觀眾會問這有必要嗎？

翁：電影是藝術追求， 沒有所謂的「必要」。 無論多經典的戲，都有貌似不必要的戲份，包括任何裸露或深奧的篇幅 。什麼都覺得不必要，何以尊重創作？ 之於《超風》，親密戲需要形象化，令人感受到那種觸感，演員的表演也滲透其中，目前的處理難以跨越。我們也組織了很多跨性別人士來看，有時當事人看得很明白，反而局外人比較多介懷。我的意思不是叫外人別指點，那是種不敬，這不該是敵對的事。從根本上，我只是誠實描繪自己的信念，以及角色的精神狀態。編劇曾說「希望在戲中看到自己」，這令我很動容。 我只想透過本片，延伸更多跨性別人士真實的心態，從來不是居高臨下。

李： 至於小梅那條線，事實上和我人生很近。當時我服藥後，有個閨蜜開始覺得我有吸引力。後來我們仔細聊，才發現愛漂亮是討好男生，但我是出於自己愛漂亮。這個內心世界的對比，就好像小梅渾身都是女人味，超風卻是純粹的女人心，於是有了互相欣賞。我不想刻意要超風一定愛男人，反而是分開性別認同和性取向，跨性別也有同性戀和泛性戀等。有人反映劉語喬是「純直」的演員，怎會扮演這個角色？可是世事難料，你怎知道多年以後誰沒有新發現？或者說我愛漂亮的方式，會不會加緊了性別的刻板形象？ 就算有，也取決於「我想不想這樣」，始終我在面對自己的靈魂。

問：見翁導替《踏血尋梅》撰文，到《風再起時》下場探討，似乎映後的表達慾不減……

翁： 是的，不是所有導演都喜歡講意見，但我認為電影的生命不應拍完終止，而是經歷不同的世代，發展成自主生命。剛才編劇也跟我說，《超風》會不會變成邪典電影？ 還有你所說的粉紅電影，可能早期只是販賣色情，後世卻發掘到社經文化的意涵，因此有空間延續下去。我隱約覺得本片就有同等的生命，會隨着時代演變。好像楚原導演的《愛奴》，前衛到不得了，我看的時候不斷思考，楚原是怎麼想的？ 就這樣有了時代對照。坦白說，《超風》 在我的作品中最為前沿，可以釋放大家對於性別、政治正確等世界性的議論。當年《尋找他媽...的故事》（Transamerica ）起用女性扮演跨女，現在同樣的做法迴響大有不同，為什麼呢？這是值得考究的。

（下期繼續）