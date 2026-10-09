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在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學
Movie & Drama

在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　當 18 世紀法國小說《危險關係》（Dangerous Liaisons）的宮廷惡意，被移植到朝鮮儒家秩序極其嚴密的北村，Netflix 於 2026 年秋天推出的 8 集原創韓劇《挑情醜聞》（The Scandal），展現出一種超脫於傳統古裝偶像劇的沉靜與狂熱。

 

　　導演鄭址宇（曾執導《快樂到死》、《命定之人》）將鏡頭放得極慢，慢得能讓人聽見絲綢布料摩擦時的沙沙聲，以及那些隱藏在優雅笑容背後、被道德勒緊的呼吸聲。這不單是一場玩弄心智的獵艷遊戲，而是一部用幽暗光影與女性視角堆疊出來的「困獸之鬥」。

 

在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學

 

孫藝真：將野心藏進煙頭微光裏的幽靈掌舵者

 

　　睽違 24 年重返古裝題材的孫藝真，飾演全局的幕後掌舵者「趙氏夫人」。

 

　　她表面上是北村最完美、最端莊的貴族少婦，私下卻是坐在屏風後手握煙斗、眼神如鷹隼般的謀略高手。那縷冉冉升起的白煙，是她在這個男尊女卑的時代裏，唯一能自由掌控的領地。孫藝真將這種「表面溫婉、骨子裏瘋狂」的反差演繹得極具張力。

 

在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學

 

　　她不甘於自己的聰明才智與野心被囚禁在階級與性別的牢籠裏，於是將情感與性慾當作籌碼，向愛慕自己的風流才子趙元拋出獵殺賭局。孫藝真的表演裏沒有流於表面的惡意，只有一種看透世俗後的極致厭倦與狂熱——既然世界只許女人當個聽話的擺飾，她便偏要將人心製成棋子，翻弄這場荒謬的遊戲。

 

池昌旭 × NANA：一場從傲慢走向毀滅的清醒淪陷

 

　　飾演「朝鮮第一情聖」趙元的池昌旭，褪去了過往打戲英雄的硬朗，展現出極具邪魅與誘惑力的層次感。他游走於花叢間的輕浮，起初只是將這場獵殺視為一場驗證自身魅力的賭局，但在面對堅守節操的寡婦安熙妍時，卻逐漸被自己的真情反噬。

 

在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學

 

　　而 NANA 飾演的安熙妍，則打破了原著中純粹「受害者」的單薄設定。她把安熙妍那種「將守節視為生命唯一意義」的壓抑，演得像一塊冰；而當這塊冰在誘惑與溫柔中一點一點融化、碎裂時，那種伴隨著罪惡感與本能覺醒的掙扎，成為全劇最令人心碎的景色。

 

劇版最溫柔的改動：同類之間的惺惺相惜與女性情愫

 

　　相較於電影版的獵奇與高壓，8 集電視劇版最令人耳目一新的改動，莫過於大幅翻轉了兩位女主角之間的關係，巧妙注入了超越傳統「情敵」關係的微妙女性情愫。

 

在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學

 

　　在那些無人的深夜裏，趙氏夫人凝視安熙妍的眼神，夾雜著嘲弄，卻更像是凝視著曾經那個純潔、未被這時代玷污過（或者說，未被規訓與閹割過）的自己。趙氏夫人對熙妍的獵殺，背後夾雜著同為時代犧牲品的憐憫與吸引；這種「以同類為鏡」的情感拉扯，讓原本殘酷的情慾獵殺，多了一層同為時代囚徒的悲涼美感。

 

在禮教與血肉的裂縫裡：Netflix《挑情醜聞》的權力、性別與寂寞美學

 

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