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藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造
Artcation

藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造

TEXT:靖風PHOTO:林靖風 Cyrus Lamprecht （Exhibition & portrait）、Contemporary by Angela Li （Artwork）

藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造

江俊雅個展「看雪花的鳥」，展覽現場，攝影：林靖風。

 

　　最初認識藝術家江俊雅的作品，是在兩年前的一次偶然經歷。當時，我正準備前往灣仔參加友人的婚宴，由於距離宴會開始尚有一段時間，就決定先到香港藝術中心參觀。我在電梯內看見一張繪有貓和三人的海報，但真正吸引我的，是展覽的標題「克拉拉與橘貓貓」。這是江俊雅與香建峰的聯展，名稱取材自石黑一雄的《克拉拉與太陽》，也是我初次接觸石黑一雄作品時所讀的第一本小說。

 

藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造

江俊雅作品《看海》，2026年，壓克力、木顏色、木板，80 x 60 x 3.3 厘米。

 

　　貓、鳥、山巒與森林等意象在展覽中交錯出現，江俊雅的作品予我一種怪誕卻又合乎情理的感覺。我在展場中來回踱步，每次觀看都能發掘新的視覺元素，譬如《我很好謝謝》中的句子，彷彿故事中早已潛藏的意象，正等待觀者自行發現。

 

　　後來，我進一步細讀香港藝術學院與江俊雅的官方訪問，其中一句話讓我印象深刻：「展覽的命名也是與Alex偶然討論後得出的，覺得『克拉拉與橘貓貓』讀起來相當順口，並沒有太多其他考量。」我當時的第一個反應是：「這個藝術家也太誠實了吧？」然而，這或許正是藝術家真實的一面，也讓我看見她創作中那份不加修飾的真誠。

 

藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造

江俊雅作品《看雪花的鳥》，2026年，壓克力、木顏色、木板，40.5 x 30.4 x 2 厘米。

 

　　人們總是想在一件藝術作品中尋找確切的答案，認為自己必須理解箇中涵義，彷彿只有這樣才能從中獲得甚麼。但至少對我而言，如果文字詮釋所承載的內容遠多於作品本身，或許直接寫作反而更為合適。藝術家想要表達的，理應早已呈現在作品之中。然而，在這個凡事都需要確切真相的社會裏，人們似乎總是渴望一個白紙黑字的答案。

 

藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造

江俊雅個展「看雪花的鳥」，展覽現場，攝影：林靖風。

 

　　江俊雅在 Contemporary by Angela Li 帶來了全新的個人展覽「看雪花的鳥」。展中的畫作依然蘊藏著令人反覆細看的視覺元素。她運用的筆觸與色彩配搭，總能帶來意想不到的驚喜，讓看似迥異的元素自然地融為一體。她並沒有以繁複的理論堆疊作品，而是始終保持著純粹的創作態度，專注於繪畫本身。

 

　　江俊雅的創作靈感，很多時候都來自日常生活中的經歷，包括她曾參與的音樂會《敲擊樂與雞尾酒》、到訪過的餐廳《遊花園》、昔日的母校《橘色的鞋》，甚至是在大阪與未婚夫旅居一個月期間發生的趣事《戀人》。這些看似尋常的生活片段，經過她的觀察與轉化，成為畫布上的不同意象。

 

藝術家江俊雅個展「看雪花的鳥」：若創作並非出於真誠表達，就只剩下機械式的製造

江俊雅個展「看雪花的鳥」，展覽現場，攝影：林靖風。

 

　　在這些作品之中，同樣反覆出現的，還有她對睡眠的渴求。這個看似平凡的主題，卻讓我看見她如何回到自身，觸及真正令自己在意的事物。這才是令一件作品真正有趣的地方：我們能夠在藝術家的作品中看見他們的存在，那是一種不需刻意修飾的真實。畢竟每一個人都需要睡眠。如果創作並非源於自身真正想要表達的事物，一切也就只剩下機械式的製造。

 

江俊雅個展「看雪花的鳥」

日期：2026年9月17日至10月17日（延至10月24日）

地點：Contemporary by Angela Li 香港上環荷李活道248號

IG：@kitty_the_corn @cbalhk

 

Read more:

江俊雅、香建峰聯展「克拉拉與橘貓貓」：好奇會否害死貓？

 

Tags:#藝術展覽#Contemporary by Angela Li#江俊雅#看雪花的鳥#畫廊#Artcation#Gallery
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