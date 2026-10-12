換季皮膚狂發癢？拆解秋天肌膚乾燥痕癢原因，必學保養貼士！

不經不覺已經踏入十月，秋意漸濃，濕度和溫度逐漸下降，很多人不時感到皮膚痕癢，第一時間會以為是皮膚乾燥缺水，於是疊加各種不同的護膚品，更會勤敷面膜，希望肌膚回復水嫩。不過，大家又有否了解過皮膚發癢的真正原因呢？使用護膚品是否越多越好呢？我為大家尋根究底，拆解肌膚發癢之謎，當然還會提供護膚對策，讓大家在秋天依然保持水潤肌膚。

皮膚痕癢成因複雜 切忌盲目保養

皮膚受到外在刺激時，感覺神經會將信號傳遞至大腦，從而讓我們產生「癢」的感覺。皮膚發癢，背後可能埋藏各種複雜的成因，除了乾燥缺水之外，還有屏障功能受損、外在環境刺激、微生態失衡或輕微炎症反應。如果皮膚已經發炎、屏障受損，這時再使用過多厚重的護膚品，或者成分複雜的功能性精華，反而會加重皮膚負擔。大家要緊記，保養絕對不是越多越好，而是要「剛剛好」。

「剛剛好」護膚法

怎樣才算「剛剛好」呢？我認為要訣在於溫和清潔、適度保濕、簡化保養以及減少刺激。

1. 溫和清潔：入秋後皮脂腺分泌減少，應避免使用清潔力過強的潔面產品。早上甚至可以只用溫水簡單沖洗，保留一層天然皮脂膜來保護皮膚。

2. 適度保濕+以油養膚：適度保濕並非無止境地補水，而是要做好「鎖水」。在秋冬乾燥季節，進行面部護膚時可以融入植物面部精華油，例如質地溫潤、親膚性極佳的茶花籽油或荷荷巴油（Jojoba oil）。植物油能在皮膚表層形成一層透氣的保護膜，修護受損的脂質屏障，比起單純補水，更能有效舒緩乾燥引起的乾紋與乾癢。

3. 簡化保養+精準減法：秋季時，護膚程序不妨做個「減法」。暫停疊加多重功效型產品，讓皮膚回歸最基礎的修護與滋養，減少不必要的化學成分和香精帶來的刺激。

除了外在的護膚品調配，內在方面，我推介大家透過香薰去療癒身心。挑選幾滴溫潤的天然精油（例如羅馬洋甘菊、薰衣草或乳香），搭配基底油，進行溫和的臉部或身體按摩，能夠舒緩乾燥引起的緊繃感，當中的天然植物芳香分子，更可以安撫換季時容易焦慮的心情，達到身心靈平衡。

只要懂得恰到好處的保養，即使在秋天，也可以維持健康透亮膚質。不過我亦要提醒大家，一旦皮膚持續反覆發癢，甚至出現明顯皮疹時，應尋求皮膚科醫生作專業診治。