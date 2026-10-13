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萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》
Movie & Drama

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:電影截圖

　　Stanley Kubrick執導的《閃靈》（The Shining，1980）無疑是影史上一部奇特而永恆的傑作。改編自Stephen King同名暢銷小說，卻在上映之初遭受了兩極化的評價，甚至獲得金酸莓獎提名。然而，時間是最好的試金石。四十年後的今天，《閃靈》早已擺脫當年的爭議，被公認為恐怖電影的巔峰之作、心理驚悚的教科書，以及Kubrick對空間、人性與影像美學極致追求的結晶。

 

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

孤立與失序：全景飯店作為主角

 

　　《閃靈》的故事核心極其簡單：前作作家 Jack Torrance（Jack Nicholson 飾）為了尋找專心寫作的環境，應徵了全景飯店（Overlook Hotel）冬季管理員的職位。他帶著妻子 Wendy（Shelley Duvall 飾）與具有通靈能力的兒子 Danny（Danny Lloyd 飾）搬入這座因大雪而與世隔絕的宏偉飯店。隨著時間推移，嚴苛的孤立與飯店本身積攢的陰暗歷史，逐步侵蝕了 Jack 的理智，最終演變成一場家庭悲劇。

 

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

　　與傳統恐怖片依賴血腥鏡頭或Jump Scare不同，《閃靈》的恐怖感是緩慢滲透、無孔不入的。Overlook Hotel 本身就是全片最具壓迫感的主角。Kubrick運用了大量的極端對稱構圖與長鏡頭，配合當時剛普及不久的 Steadicam 流動鏡頭，跟隨 Danny 騎著三輪車在狹長無人的地毯走廊上穿梭。這種冰冷、幾何感十足的空間美學，非但沒有帶來安全感，反而營造出一種強烈的幽閉恐懼與不真實感。觀眾會不自覺地和角色一同迷失在飯店錯綜複雜的迷宮中，分不清現實與幻覺。

 

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

Jack Nicholson 瘋魔演繹

 

　　Jack Nicholson 在片中的表演堪稱影史傳奇。他將 Jack Torrance 從一位略帶焦慮、渴望重獲成功的失意作家，一步步滑向精神崩潰、徹底瘋魔的過程，演得絲絲入扣且層次分明。從最初在吧檯前對著空氣乾杯、眼神中流露出的陰鬱與狂躁，到後來手持斧頭破門而入時那張扭曲而猙獰的臉，Jack Nicholson 完美捕捉了理性失控的駭人瞬間。

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

 

　　特別值得一提的是片中那場經典的「寫作戲」。Wendy 驚恐地發現 Jack 成堆的稿紙上，反反覆覆只打著同一句話：「All work and no play makes Jack a dull boy」（只工作不玩耍，聰明孩子也變傻）。這不僅象徵了 Jack 創作靈感的枯竭與精神愛好者的徹底異化，也將整部電影推向了令人不寒而慄的深淵——最大的恐怖往往不是來自外界的鬼怪，而是內心深處的自我吞噬與家庭暴力的陰影。

 

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

形式主義的巔峰與多重解讀

 

　　《閃靈》的配樂由貝拉·巴托克（Béla Bartók）、克里斯托夫·彭德雷茨基（Krzysztof Penderecki）等現代音樂家的先鋒作品組成，刺耳的不協和音符、如金屬摩擦般的聲響，與銀幕上平靜卻詭異的畫面形成強烈對比，直擊觀眾的心理防線。

 

　　此外，電影之所以能在影迷和學者間引發數十年的狂熱解讀，正是因為其開放式、充滿隱喻的敘事。片尾定格在1921年飯店老照片上 Jack Nicholson 的面孔，究竟是靈魂轉世、時空循環，還是集體無意識的夢魘？雙胞胎女孩、血流成河的電梯、印第安圖騰的裝飾、神祕的黃金廳，每一個細節都彷彿藏著解開迷題的鑰匙，引發無數紀錄片與專書的剖析。

 

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

　　Kubrick用冷酷而冷靜的鏡頭，解構了家庭的美好幻象，留給世人一尊矗立在影史風雪中、永遠無法被完全融化的冰冷雕像。

 

萬聖節經典電影推介：在孤獨的幾何長廊凝視深淵——《閃靈》

 

Tags:#萬聖節影單#閃靈#TheShining#影評#心理驚悚#經典電影#電影推薦#JackNicholson#電影美學#MovieAndDrama#StanleyKubrick
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