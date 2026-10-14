盡情「藝」裝，化⾝藝術傑作！大館「藝裝萬聖夜」登場：走進巨型畫框、解鎖微醺地圖

秋意漸濃，萬聖節的神秘氣息悄然籠罩中環。今年不想去人擠人的派對？城中藝術地標大館將於 10 月 30 日至 31 日首度舉行全新活動——「大館『藝』裝萬聖夜」，巧妙地將藝術、古蹟與雞尾酒文化完美揉合，為追求品味的都會女生帶來一場別具格調的微醺狂歡。

走進畫框之中：把自己化為流動的藝術傑作

呼應大館昔日監獄與當代藝術文化地標的雙重身份，活動期間這座歷史古蹟將化身為充滿神祕美學的藝術空間。場內設有空白畫框和戲劇感十足的燈光裝置，邀請訪客盡情發揮創意，以獨特造型驚艷登場。每位來賓都能親身走進畫框之中，在滿載故事的古蹟空間內化身為栩栩如生的藝術品，拉近觀眾與藝術之間的距離。

解鎖微醺地圖：專屬飲品禮遇與限定特調

作為中環夜生活的絕佳起點，大館為盛裝出席的訪客準備了豐富的餐飲驚喜。活動期間，只要以悉心打扮的造型蒞臨，並登記成為大館 FAN，透過大館應用程式掃描二維碼，即可獲贈免費飲品換領券一張，於 1862 Bar de Tapas y Vino 兌換指定飲品（數量有限，換完即止）。之後更可跟隨特別編製的「大館微醺地圖」，遊走多間特色餐廳及酒吧，延續節日的熾熱氣氛。.

001 特別呈獻「巫婆湯：萬聖節限定特調」，以女巫魔法藥⽔為靈感調製特⾊雞尾酒；購買萬聖節限定特調，更可免費獲贈朱古⼒香蕉瑪德蓮⼀件。

Botanical Garden 亦帶來多款應節特調，以創意演繹萬聖節雞尾酒文化。

PAZTA 以「萬聖節不給糖，只給你好喝的！」為主題，精⼼炮製⾊彩繽紛的限定萬聖節雞尾酒及⼩杯特調，配搭萬聖節主題菜⾊，帶來充滿玩味的餐飲體驗。

鮨政 & MASA LOUNGE 則推出萬聖節飲品套票，包含五個代幣，可兌換精選飲品或日式小食，適合與好友小酌暢聚。

查詢：大館