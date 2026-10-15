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萬聖節經典電影推介：血色荒謬與自我吞噬——《美色殺人狂》
Movie & Drama

萬聖節經典電影推介：血色荒謬與自我吞噬——《美色殺人狂》

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:電影截圖

　　由 Mary Harron 執導、Christian Bale 主演的《美色殺人狂》 （American Psycho），改編自 Bret Easton Ellis 的同名小說。這部電影表面上是一部關於連環殺手的驚悚片，但若僅將其視為一部嗜血的恐怖電影，便錯過了它最核心的魅力——這是一部極具洞察力且荒誕至極的黑色幽默社會諷刺劇。

 

萬聖節經典電影推介：血色荒謬與自我吞噬——《美色殺人狂》

 

　　電影將背景設定在 1980 年代華爾街資本主義盛行的高峰期，主角 Patrick Bateman （Christian Bale飾）是一名年輕、富有且外表無可挑剔的投資銀行家。然而，在他精緻奢華的生活背後，隱藏著極度扭曲的狂躁與殺戮慾望。

 

名片與晨間保養：被商品化撕裂的人格

 

　　最為人津津樂道的畫面，莫過於 Patrick Bateman 那套近乎偏執的晨間保養流程，以及金融精英們在會議室裡比較卡片的經典場景。

 

　　Patrick用冰敷袋、昂貴的面膜和各種精華液打造無瑕的外表。然而，正如他在獨白中所說：「這裡有個 Patrick 的概念，但沒有真實的我，只有虛構的幻象。」外表的完美極致，恰恰反襯出內心的空虛與無感。

 

萬聖節經典電影推介：血色荒謬與自我吞噬——《美色殺人狂》

 

　　然而，在會議室中，一群穿著同款高訂西裝的華爾街精英，為了名片的紙質、字型而心跳加速、流汗妒忌。這段戲將資本主義社會中將自我價值完全建立在外在符號的荒謬感展現得淋漓盡致。

 

　　這群人不僅長相相似、打扮一致，甚至連彼此的名字都會不斷叫錯。在一個只看重消費能力與符號地位的世界裡，個人的獨特性早已蕩然無存。

 

萬聖節經典電影推介：血色荒謬與自我吞噬——《美色殺人狂》

 

"There is an idea of a Patrick Bateman; some kind of abstraction. But there is no real me..."—— Patrick Bateman

 

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Tags:#萬聖節影單#影評#心理驚悚#經典電影#電影推薦#電影美學#MovieAndDrama#American Psycho#Christian Bale#美色殺人狂
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