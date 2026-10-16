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晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美
Jewelry

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　時尚從來不是單選題，而是一場關於自我探索的流動盛宴。周大福再度攜手全球品牌代言人趙露思，華麗呈現全新「真實，從來不只有一面」品牌系列大片。以三種生活狀態為敘事線索，還原趙露思的真實生活場景，完美演繹當代女性在鬆弛、篤定與喜悅之間自由切換的無窮魅力。

 

　　晨光熹微之際，第一縷陽光透過窗欞灑落，外界喧囂尚未甦醒，趙露思在屬於自己的私密空間裏獨處，展現出最鬆弛自如的日常切面。此時陪伴在她身旁的萬相系列珠寶，靈感汲取自中國傳統四瓣花、寶相花及團花圖騰，巧妙運用朱紅與玄黑鎏彩映照內心真我力量。珠寶隨熹微晨光漾起溫潤光澤，與她從容舒展的神態彼此呼應，於日常中流露出不加修飾的高級鬆弛感。

 

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

 

　　當清晨獨處的閒適緩緩收束，日常的另一重切面隨之展開。趙露思將心緒向內收攏，在平靜中尋得一份源自本心的篤定與沉斂。兼具文化底蘊與當代設計的傳福系列珠寶相伴於這一時刻，系列以經典「福」字紋樣為靈感，結合品牌標誌性紅色所蘊含的力量與信心。此刻的「福」不再只是傳統祈願，更化作專注當下、篤定前行的心意，與她沉靜的心境彼此映照。 

 

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

 

　　當心頭思緒緩緩散開，輕盈心境重新掌權，愉悅與期待在眼角眉梢悄然綻放。耀眼登場的傳頌系列珠寶在趙露思的頸間與耳畔熠熠生輝，設計以中華禮樂之鼓為靈感繆斯，將鼓聲所寄託的福喜凝於珠寶之中。光影流轉間，傳頌系列為這份喜悅心境添上一抹無可替代的華麗光彩，讓她以優雅姿態展現多面風采。 

 

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

晨光、心境與鼓聲的交響：趙露思演繹周大福三大系列，詮釋當代女性的萬相之美

 

　　從自在獨處的萬相、專注當下的傳福，到輕盈出發的傳頌，趙露思以鮮活舒展的姿態演繹了安靜與熱烈、鬆弛與篤定並存的萬千面貌。

 

Tags:#周大福#趙露思#周大福萬相系列#周大福傳福系列#周大福傳頌系列#高級珠寶#珠寶美學#ChowTaiFook#ZhaoLusi#Jewelry#HighJewelry
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